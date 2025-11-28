Wehrdienst: Koalition behÃ¤lt sich "Zufallsverfahren" vor

Bundeswehr-Soldat mit G36 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schwarz-rote Koalition behÃ¤lt sich die EinfÃ¼hrung einer Wehrpflicht mit Losverfahren ("Zufallsverfahren" genannt) fÃ¼r den Fall vor, dass sich mit EinfÃ¼hrung des neuen Wehrdienstes nicht genÃ¼gend Freiwillige finden.



Das ergibt sich aus dem Ã„nderungsantrag der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD fÃ¼r den Gesetzentwurf, Ã¼ber den die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" berichten.



"In Paragraph 2a wird festgelegt, dass der Deutsche Bundestag Ã¼ber die Einsetzung einer Bedarfswehrpflicht entscheidet, insbesondere wenn die verteidigungspolitische Lage oder die Personallage der StreitkrÃ¤fte dies erforderlich macht", heiÃŸt es darin.



"Damit wird sichergestellt, dass der Gesetzgeber auf die Entwicklungen bei diesen beiden Parametern reagieren kann, um den notwendigen Aufwuchs der StreitkrÃ¤fte zu gewÃ¤hrleisten. FÃ¼r den Fall, dass die Zahl der zur VerfÃ¼gung stehenden Wehrpflichtigen den Bedarf Ã¼berschreitet, kann auch ein Zufallsverfahren fÃ¼r die Auswahl vorgesehen werden, wenn alle anderen MaÃŸnahmen ausgeschÃ¶pft sind." Allerdings wird betont: "Einen Automatismus zur Aktivierung der Wehrpflicht wird es ausdrÃ¼cklich nicht geben."



In dem Ã„nderungsantrag steht ferner, das Ziel sei ein ambitionierter Aufwuchs der Bundeswehr. "Hierzu werden klar definierte Zielkorridore gesetzlich verankert. Grundlage bilden dabei die gegenÃ¼ber der Nato zugesagten zusÃ¤tzlichen FÃ¤higkeiten, die einen Gesamtumfang von mindestens 260.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten sowie mindestens 200.000 Reservistinnen und Reservisten erfordern. Die parlamentarische Kontrolle wird durch eine halbjÃ¤hrliche Berichtspflicht des Bundesministeriums der Verteidigung gegenÃ¼ber dem Deutschen Bundestag sichergestellt." Der Zielkorridor bis zum Ende der Legislaturperiode 2029 liegt demnach zwischen 198.000 und 205.000 aktiven Soldaten.



Die verpflichtende Musterung der ab dem 1. Januar 2008 geborenen MÃ¤nner beginnt laut Ã„nderungsantrag mit dem Inkrafttreten des Gesetzes. Dabei werde der freiwillige Wehrdienst finanziell attraktiver ausgestaltet. So soll der Sold auf mindestens 2.600 Euro brutto festgelegt werden. DarÃ¼ber hinaus wÃ¼rden mit dem Ziel einer verstÃ¤rkten freiwilligen Personalgewinnung gesetzliche Regelungen geschaffen, die einen Zuschuss in HÃ¶he von bis zu 3.500 Euro fÃ¼r den erstmaligen Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse B oder von bis zu 5.000 Euro fÃ¼r den erstmaligen Erwerb der Fahrerlaubnis der Klasse C oder C1 ermÃ¶glichten.



Der Entwurf soll am 3. Dezember abschlieÃŸend vom Verteidigungsausschuss des Bundestages beraten und am 5. Dezember vom Plenum beschlossen werden. Insbesondere die Union hatte zuletzt auf mehr Verbindlichkeit und eine etwaige Wehrpflicht gedrÃ¤ngt.

