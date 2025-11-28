Brennpunkte

Trump: Eine in Washington angegriffene Nationalgardistin gestorben

  • AFP - 28. November 2025, 01:09 Uhr
US-PrÃ¤sident Donald Trump
Nach dem Schusswaffenangriff auf US-Nationalgardisten in Washington ist eine Nationalgardistin nach den Worten von US-PrÃ¤sident Donald Trump gestorben. Es handele sich um eine Frau aus dem Bundesstaat West Virginia, die ihren Dienst im Juni 2023 begonnen habe, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit). Er wÃ¼rdige sie als "sehr angesehenen, jungen, groÃŸartigen" Menschen.

Der andere angeschossene Nationalgardist "kÃ¤mpft um sein Leben", er sei "in sehr schlechter Verfassung", fuhr der US-PrÃ¤sident fort.

Ein Bewaffneter hatte am Mittwoch im Zentrum der US-Hauptstadt zwei Soldaten der Nationalgarde durch SchÃ¼sse schwer verletzt. Der mutmaÃŸliche Angreifer wurde festgenommen, er war laut US-Medienberichten im Jahr 2021 aus Afghanistan in die USA eingereist, er hatte in Afghanistan demnach mit dem US-Auslandsgeheimdienst CIA und weiteren Regierungsstellen zusammengearbeitet.

Trump hatte den Angriff am Mittwoch als "Akt des BÃ¶sen, ein Akt des Hasses und ein Akt des Terrors" verurteilt und angekÃ¼ndigt, alle aus Afghanistan wÃ¤hrend der PrÃ¤sidentschaft seines VorgÃ¤ngers Joe Biden eingereisten AuslÃ¤nder erneut zu Ã¼berprÃ¼fen.

