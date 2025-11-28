Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU hat sich fÃ¼r eine Aufhebung des Verbrenner-Verbots auf EU-Ebene ausgesprochen.
"Die Politik sollte den CO2-AusstoÃŸ regulieren und nicht die Antriebsform", sagte GeneralsekretÃ¤r Wolfgang Steiger der "Rheinischen Post" (Freitag). Steiger weiter: "Statt starrer Flottenvorgaben braucht es ein vollstÃ¤ndiges Umdenken: Ein EU-weiter und mÃ¶glichst alle Sektoren und EnergietrÃ¤ger umfassender CO2-Zertifikatehandel mit planbarem Reduktionsverlauf der verfÃ¼gbaren Zertifikate ist geeignet dazu, Preissignale zu setzen."
Wirtschaft
Wirtschaftsrat der CDU fordert Aufhebung des Verbrenner-Verbots
- dts - 28. November 2025
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU hat sich fÃ¼r eine Aufhebung des Verbrenner-Verbots auf EU-Ebene ausgesprochen.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts zunehmender ZugverspÃ¤tungen und -ausfÃ¤lle mÃ¼ssen Taxifahrer in Deutschland nach Angaben des Branchenverbands immer hÃ¤ufigerMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Anders als der Verband der Familienunternehmer will die Landesvereinigung der UnternehmensverbÃ¤nde (Unternehmer.NRW) die AfD nicht zuMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU haben sich am Donnerstagabend im Bundeskanzleramt zum Koalitionsausschuss getroffen, um Ã¼berMehr
Top Meldungen
Angesichts der derzeit schwachen Konjunktur sieht die staatliche KfW-FÃ¶rderbank die Notwendigkeit, der deutschen Industrie eine "Atempause" zu verschaffen. Im Gegensatz zuMehr
Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue GeschÃ¤fte erÃ¶ffnen. Zentraleuropa-Chefin OldouzMehr
Ob fÃ¼r neue FÃ¤higkeiten im Job oder schlicht fÃ¼r die Vermittlung von Grundkenntnissen: Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtigerMehr