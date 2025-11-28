Wirtschaft

Wirtschaftsrat der CDU fordert Aufhebung des Verbrenner-Verbots

  • dts - 28. November 2025
Bild vergrößern: Wirtschaftsrat der CDU fordert Aufhebung des Verbrenner-Verbots
Auspuff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU hat sich fÃ¼r eine Aufhebung des Verbrenner-Verbots auf EU-Ebene ausgesprochen.

"Die Politik sollte den CO2-AusstoÃŸ regulieren und nicht die Antriebsform", sagte GeneralsekretÃ¤r Wolfgang Steiger der "Rheinischen Post" (Freitag). Steiger weiter: "Statt starrer Flottenvorgaben braucht es ein vollstÃ¤ndiges Umdenken: Ein EU-weiter und mÃ¶glichst alle Sektoren und EnergietrÃ¤ger umfassender CO2-Zertifikatehandel mit planbarem Reduktionsverlauf der verfÃ¼gbaren Zertifikate ist geeignet dazu, Preissignale zu setzen."

