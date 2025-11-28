NRW-Unternehmerverband will keine Veranstaltungen mit AfD

Logo auf AfD-Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Anders als der Verband der Familienunternehmer will die Landesvereinigung der UnternehmensverbÃ¤nde (Unternehmer.NRW) die AfD nicht zu Veranstaltungen einladen.



"Wir bleiben bei unserer Haltung, die Parteien an den extremen RÃ¤ndern nicht zu unseren Veranstaltungen einzuladen", sagte HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Johannes PÃ¶ttering der "Rheinischen Post" (Freitag). Eine inhaltlich konstruktive Zusammenarbeit sei mit der AfD nicht mÃ¶glich. Dies gelte auch fÃ¼r die Linke.



PÃ¶ttering: "GroÃŸe Teile der AfD haben demokratiegefÃ¤hrdende GrundÃ¼berzeugungen und stellen sich in zentralen Fragen gegen unsere Werte der Freiheit, der Vielfalt, der Rechtsstaatlichkeit und der sozialen Marktwirtschaft. Ãœberdies wÃ¼rde ein immer wieder aus den Reihen der Partei propagierter EU-Austritt die wirtschaftliche ZukunftsfÃ¤higkeit und damit Wohlstand und ArbeitsplÃ¤tze in unserem Land massiv gefÃ¤hrden."

