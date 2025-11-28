Wirtschaft

NRW-Unternehmerverband will keine Veranstaltungen mit AfD

  • dts - 28. November 2025
Bild vergrößern: NRW-Unternehmerverband will keine Veranstaltungen mit AfD
Logo auf AfD-Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Anders als der Verband der Familienunternehmer will die Landesvereinigung der UnternehmensverbÃ¤nde (Unternehmer.NRW) die AfD nicht zu Veranstaltungen einladen.

"Wir bleiben bei unserer Haltung, die Parteien an den extremen RÃ¤ndern nicht zu unseren Veranstaltungen einzuladen", sagte HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Johannes PÃ¶ttering der "Rheinischen Post" (Freitag). Eine inhaltlich konstruktive Zusammenarbeit sei mit der AfD nicht mÃ¶glich. Dies gelte auch fÃ¼r die Linke.

PÃ¶ttering: "GroÃŸe Teile der AfD haben demokratiegefÃ¤hrdende GrundÃ¼berzeugungen und stellen sich in zentralen Fragen gegen unsere Werte der Freiheit, der Vielfalt, der Rechtsstaatlichkeit und der sozialen Marktwirtschaft. Ãœberdies wÃ¼rde ein immer wieder aus den Reihen der Partei propagierter EU-Austritt die wirtschaftliche ZukunftsfÃ¤higkeit und damit Wohlstand und ArbeitsplÃ¤tze in unserem Land massiv gefÃ¤hrden."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Taxi-Verband sieht Bahn-Probleme als Bedrohung
    Taxi-Verband sieht Bahn-Probleme als Bedrohung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts zunehmender ZugverspÃ¤tungen und -ausfÃ¤lle mÃ¼ssen Taxifahrer in Deutschland nach Angaben des Branchenverbands immer hÃ¤ufiger

    Mehr
    Wirtschaftsrat der CDU fordert Aufhebung des Verbrenner-Verbots
    Wirtschaftsrat der CDU fordert Aufhebung des Verbrenner-Verbots

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU hat sich fÃ¼r eine Aufhebung des Verbrenner-Verbots auf EU-Ebene ausgesprochen. "Die Politik sollte den CO2-AusstoÃŸ

    Mehr
    Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz
    Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU haben sich am Donnerstagabend im Bundeskanzleramt zum Koalitionsausschuss getroffen, um Ã¼ber

    Mehr
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Trump: Eine in Washington angegriffene Nationalgardistin gestorben
    Trump: Eine in Washington angegriffene Nationalgardistin gestorben
    US-Regierung will
    US-Regierung will "sÃ¤mtliche" dauerhafte Aufenthaltsgenehmigungen von Menschen aus 19 LÃ¤ndern Ã¼berpr
    Wehrdienst: Koalition behÃ¤lt sich
    Wehrdienst: Koalition behÃ¤lt sich "Zufallsverfahren" vor
    DrÃ¶ge gegen verpflichtendes Gesellschaftsjahr
    DrÃ¶ge gegen verpflichtendes Gesellschaftsjahr
    Europa League: VfB Stuttgart siegt souverÃ¤n gegen Go Ahead Eagles
    Europa League: VfB Stuttgart siegt souverÃ¤n gegen Go Ahead Eagles
    Medien: Wahlausschuss will BSW-Einspruch gegen Bundestagswahlergebnis ablehnen
    Medien: Wahlausschuss will BSW-Einspruch gegen Bundestagswahlergebnis ablehnen

    Top Meldungen

    KfW fordert
    KfW fordert "Atempause" fÃ¼r deutsche Industrie - und sieht auch ZÃ¶lle als Instrument

    Angesichts der derzeit schwachen Konjunktur sieht die staatliche KfW-FÃ¶rderbank die Notwendigkeit, der deutschen Industrie eine "Atempause" zu verschaffen. Im Gegensatz zu

    Mehr
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen

    Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue GeschÃ¤fte erÃ¶ffnen. Zentraleuropa-Chefin Oldouz

    Mehr
    Weiterbildung als SchlÃ¼ssel: Gewerkschaft und Handwerk fordern mehr UnterstÃ¼tzung
    Weiterbildung als SchlÃ¼ssel: Gewerkschaft und Handwerk fordern mehr UnterstÃ¼tzung

    Ob fÃ¼r neue FÃ¤higkeiten im Job oder schlicht fÃ¼r die Vermittlung von Grundkenntnissen: Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtiger

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts