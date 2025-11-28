DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Anders als der Verband der Familienunternehmer will die Landesvereinigung der UnternehmensverbÃ¤nde (Unternehmer.NRW) die AfD nicht zu Veranstaltungen einladen.
"Wir bleiben bei unserer Haltung, die Parteien an den extremen RÃ¤ndern nicht zu unseren Veranstaltungen einzuladen", sagte HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Johannes PÃ¶ttering der "Rheinischen Post" (Freitag). Eine inhaltlich konstruktive Zusammenarbeit sei mit der AfD nicht mÃ¶glich. Dies gelte auch fÃ¼r die Linke.
PÃ¶ttering: "GroÃŸe Teile der AfD haben demokratiegefÃ¤hrdende GrundÃ¼berzeugungen und stellen sich in zentralen Fragen gegen unsere Werte der Freiheit, der Vielfalt, der Rechtsstaatlichkeit und der sozialen Marktwirtschaft. Ãœberdies wÃ¼rde ein immer wieder aus den Reihen der Partei propagierter EU-Austritt die wirtschaftliche ZukunftsfÃ¤higkeit und damit Wohlstand und ArbeitsplÃ¤tze in unserem Land massiv gefÃ¤hrden."
Wirtschaft
NRW-Unternehmerverband will keine Veranstaltungen mit AfD
- dts - 28. November 2025
.
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Anders als der Verband der Familienunternehmer will die Landesvereinigung der UnternehmensverbÃ¤nde (Unternehmer.NRW) die AfD nicht zu Veranstaltungen einladen.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts zunehmender ZugverspÃ¤tungen und -ausfÃ¤lle mÃ¼ssen Taxifahrer in Deutschland nach Angaben des Branchenverbands immer hÃ¤ufigerMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU hat sich fÃ¼r eine Aufhebung des Verbrenner-Verbots auf EU-Ebene ausgesprochen. "Die Politik sollte den CO2-AusstoÃŸMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU haben sich am Donnerstagabend im Bundeskanzleramt zum Koalitionsausschuss getroffen, um Ã¼berMehr
Top Meldungen
Angesichts der derzeit schwachen Konjunktur sieht die staatliche KfW-FÃ¶rderbank die Notwendigkeit, der deutschen Industrie eine "Atempause" zu verschaffen. Im Gegensatz zuMehr
Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue GeschÃ¤fte erÃ¶ffnen. Zentraleuropa-Chefin OldouzMehr
Ob fÃ¼r neue FÃ¤higkeiten im Job oder schlicht fÃ¼r die Vermittlung von Grundkenntnissen: Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtigerMehr