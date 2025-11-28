Brennpunkte

DrÃ¶ge gegen verpflichtendes Gesellschaftsjahr

  • dts - 28. November 2025
Bild vergrößern: DrÃ¶ge gegen verpflichtendes Gesellschaftsjahr
Katharina DrÃ¶ge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Katharina DrÃ¶ge, lehnt den Parteitagsantrag prominenter GrÃ¼ner fÃ¼r die EinfÃ¼hrung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres ab.

"Die Bundeswehr braucht dringend mehr Personal", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Deswegen sind wir GrÃ¼nen auch fÃ¼r eine Musterung und einen Fragebogen, damit die Bundeswehr ein besseres Bild hat und sie die Menschen gezielt ansprechen kann."

DrÃ¶ge fuhr aber fort: "Ich halte es fÃ¼r eine Frage des Respekts und der AugenhÃ¶he, Menschen zu Ã¼berzeugen, und fÃ¼r den einzigen Weg, der wirklich funktioniert. Die jungen Leute wollen Verantwortung fÃ¼r dieses Land Ã¼bernehmen. Wir sollten ihnen nicht unterstellen, dass sie das nicht tun wollen. Ich bin deshalb gegen eine Pflicht."

Der bayerische Bundestagsabgeordnete Niklas Wagener stellt bei der Bundesdelegiertenkonferenz einen Antrag zur Abstimmung, in dem es heiÃŸt: "BÃ¼ndnis 90/Die GrÃ¼nen fordert die EinfÃ¼hrung eines Gesellschaftsjahres fÃ¼r alle. Mit einem verpflichtenden Gesellschaftsjahr leisten wir einen Beitrag zu einer umfassenden Gesamtverteidigung unserer liberalen Gesellschaftsordnung und zur StÃ¤rkung einer solidarischen und resilienten Zivilgesellschaft." Der Antrag wird unter anderem von den Landespolitikerinnen Mona Neubaur, Katharina Fegebank und Katharina Schulze sowie den Bundestagsabgeordneten Tarek Al-Wazir und Anton Hofreiter unterstÃ¼tzt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Trump: Eine in Washington angegriffene Nationalgardistin gestorben
    Trump: Eine in Washington angegriffene Nationalgardistin gestorben

    Nach dem Schusswaffenangriff auf US-Nationalgardisten in Washington ist eine Nationalgardistin nach den Worten von US-PrÃ¤sident Donald Trump gestorben. Es handele sich um eine

    Mehr
    Wehrdienst: Koalition behÃ¤lt sich
    Wehrdienst: Koalition behÃ¤lt sich "Zufallsverfahren" vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schwarz-rote Koalition behÃ¤lt sich die EinfÃ¼hrung einer Wehrpflicht mit Losverfahren ("Zufallsverfahren" genannt) fÃ¼r den Fall vor, dass

    Mehr
    Medien: Wahlausschuss will BSW-Einspruch gegen Bundestagswahlergebnis ablehnen
    Medien: Wahlausschuss will BSW-Einspruch gegen Bundestagswahlergebnis ablehnen

    Der WahlprÃ¼fungsausschuss des Bundestags soll nach Medienberichten die EinsprÃ¼che des BÃ¼ndnis Sahra Wagenknecht (BSW) zur Bundestagswahl zurÃ¼ckweisen. Dies gehe aus einer

    Mehr
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Taxi-Verband sieht Bahn-Probleme als Bedrohung
    Taxi-Verband sieht Bahn-Probleme als Bedrohung
    US-Regierung will
    US-Regierung will "sÃ¤mtliche" dauerhafte Aufenthaltsgenehmigungen von Menschen aus 19 LÃ¤ndern Ã¼berpr
    NRW-Unternehmerverband will keine Veranstaltungen mit AfD
    NRW-Unternehmerverband will keine Veranstaltungen mit AfD
    Wirtschaftsrat der CDU fordert Aufhebung des Verbrenner-Verbots
    Wirtschaftsrat der CDU fordert Aufhebung des Verbrenner-Verbots
    Europa League: VfB Stuttgart siegt souverÃ¤n gegen Go Ahead Eagles
    Europa League: VfB Stuttgart siegt souverÃ¤n gegen Go Ahead Eagles
    Union und SPD ringen in Koalitionsausschuss um Rente und andere offene Fragen
    Union und SPD ringen in Koalitionsausschuss um Rente und andere offene Fragen

    Top Meldungen

    Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz
    Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU haben sich am Donnerstagabend im Bundeskanzleramt zum Koalitionsausschuss getroffen, um Ã¼ber

    Mehr
    KfW fordert
    KfW fordert "Atempause" fÃ¼r deutsche Industrie - und sieht auch ZÃ¶lle als Instrument

    Angesichts der derzeit schwachen Konjunktur sieht die staatliche KfW-FÃ¶rderbank die Notwendigkeit, der deutschen Industrie eine "Atempause" zu verschaffen. Im Gegensatz zu

    Mehr
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen

    Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue GeschÃ¤fte erÃ¶ffnen. Zentraleuropa-Chefin Oldouz

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts