DrÃ¶ge gegen verpflichtendes Gesellschaftsjahr

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Katharina DrÃ¶ge, lehnt den Parteitagsantrag prominenter GrÃ¼ner fÃ¼r die EinfÃ¼hrung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres ab.



"Die Bundeswehr braucht dringend mehr Personal", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Deswegen sind wir GrÃ¼nen auch fÃ¼r eine Musterung und einen Fragebogen, damit die Bundeswehr ein besseres Bild hat und sie die Menschen gezielt ansprechen kann."



DrÃ¶ge fuhr aber fort: "Ich halte es fÃ¼r eine Frage des Respekts und der AugenhÃ¶he, Menschen zu Ã¼berzeugen, und fÃ¼r den einzigen Weg, der wirklich funktioniert. Die jungen Leute wollen Verantwortung fÃ¼r dieses Land Ã¼bernehmen. Wir sollten ihnen nicht unterstellen, dass sie das nicht tun wollen. Ich bin deshalb gegen eine Pflicht."



Der bayerische Bundestagsabgeordnete Niklas Wagener stellt bei der Bundesdelegiertenkonferenz einen Antrag zur Abstimmung, in dem es heiÃŸt: "BÃ¼ndnis 90/Die GrÃ¼nen fordert die EinfÃ¼hrung eines Gesellschaftsjahres fÃ¼r alle. Mit einem verpflichtenden Gesellschaftsjahr leisten wir einen Beitrag zu einer umfassenden Gesamtverteidigung unserer liberalen Gesellschaftsordnung und zur StÃ¤rkung einer solidarischen und resilienten Zivilgesellschaft." Der Antrag wird unter anderem von den Landespolitikerinnen Mona Neubaur, Katharina Fegebank und Katharina Schulze sowie den Bundestagsabgeordneten Tarek Al-Wazir und Anton Hofreiter unterstÃ¼tzt.

