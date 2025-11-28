Politik

US-Regierung will "sÃ¤mtliche" dauerhafte Aufenthaltsgenehmigungen von Menschen aus 19 LÃ¤ndern Ã¼berpr

  • AFP - 28. November 2025, 00:33 Uhr
US-Flagge
Bild: AFP

Nach dem Schusswaffenangriff auf US-Nationalgardisten in Washington mit zwei Schwerverletzten will die Trump-Regierung die Inhaber von dauerhaften Aufenthaltsgenehmigungen aus 19 LÃ¤ndern, darunter Afghanistan, genauer Ã¼berprÃ¼fen.

Nach dem Schusswaffenangriff auf US-Nationalgardisten in Washington mit zwei Schwerverletzten will die Regierung von PrÃ¤sident Donald Trump die Inhaber von dauerhaften Aufenthaltsgenehmigungen aus 19 LÃ¤ndern, darunter Afghanistan, genauer Ã¼berprÃ¼fen. "Ich habe eine umfassende und strenge ÃœberprÃ¼fung sÃ¤mtlicher 'Green Cards' fÃ¼r alle AuslÃ¤nder aus allen betroffenen LÃ¤ndern angeordnet", erklÃ¤rte der Leiter der US-EinwanderungsbehÃ¶rde USCIS, Joseph Edlow, am Donnerstag im Onlinedienst X. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP zu den betroffenen LÃ¤ndern verwies die USCIS auf 19 im Juni von Trump in einem Dekret aufgelistete Staaten.

Trump hatte damals ein pauschales Einreiseverbot fÃ¼r Menschen aus zwÃ¶lf Staaten verhÃ¤ngt. Dabei handelt es sich neben Afghanistan um Myanmar, den Tschad, die Republik Kongo, Ã„quatorialguinea, Eritrea, Haiti, den Iran, Libyen, Somalia, Sudan und den Jemen. ZusÃ¤tzlich verhÃ¤ngte Trump ein Teil-Einreiseverbote fÃ¼r Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan und Venezuela.

Der mutmaÃŸliche Angreifer, der am Mittwoch auf die Nationalgardisten geschossen hatte, war laut US-Medienberichten im Jahr 2021 aus Afghanistan in die USA eingereist, er hatte in Afghanistan demnach mit dem US-Auslandsgeheimdienst CIA und weiteren Regierungsstellen zusammengearbeitet. Trump hatte den Angriff vor der Mitteilung der USCIS als "Akt des BÃ¶sen, ein Akt des Hasses und ein Akt des Terrors" verurteilt und angekÃ¼ndigt, alle aus Afghanistan wÃ¤hrend der PrÃ¤sidentschaft seines VorgÃ¤ngers Joe Biden eingereisten AuslÃ¤nder erneut zu Ã¼berprÃ¼fen.

