Wirtschaft

Deutlicher Anstieg der ReallÃ¶hne im dritten Quartal

  • AFP - 28. November 2025, 08:19 Uhr
Bild vergrößern: Deutlicher Anstieg der ReallÃ¶hne im dritten Quartal
Die ReallÃ¶hne sind im zweiten Quartal erneut gestiegen
Bild: AFP

Die ReallÃ¶hne sind im dritten Quartal deutlich gestiegen. Nominal stiegen die LÃ¶hne um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal - bei einer Inflationsrate von 2,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte.

Die ReallÃ¶hne sind im dritten Quartal deutlich gestiegen. Nominal stiegen die LÃ¶hne um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal - bei einer Inflationsrate von 2,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Bereinigt um den Anstieg der Verbraucherpreise stiegen die LÃ¶hne demnach um 2,7 Prozent - der bislang hÃ¶chste Anstieg in diesem Jahr. Im ersten Quartal hatten die ReallÃ¶hne um 1,2 Prozent zugelegt, im zweiten Quartal um 1,9 Prozent.

Wie die Statistiker weiter mitteilten, legten die NominallÃ¶hne von Geringverdienern wie schon in den Vorquartalen Ã¼berdurchschnittlich stark zu. Demnach verzeichnete das FÃ¼nftel der VollzeitkrÃ¤fte mit den geringsten Verdiensten von Juli bis September eine Steigerung von 7,2 Prozent. FÃ¼r das obere FÃ¼nftel mit den hÃ¶chsten Verdiensten lag der Zuwachs bei 4,9 Prozent und damit so hoch wie im Durchschnitt.

Bezogen auf die unterschiedlichen Branchen waren laut Bundesamt im dritten Quartal insbesondere im Bereich Unterricht und Erziehung "Ã¼berdurchschnittliche Steigerungen der NominallÃ¶hne" festzustellen - mit einem Plus von 7,3Â Prozent. Bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gab es demnach einen Anstieg um 7,2 Prozent.Â Mit 6,1 Prozent stiegen auch die LÃ¶hne in der Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen sowie im Bereich Information und Kommunikation Ã¼berdurchschnittlich.

DemgegenÃ¼ber verzeichneten die Wirtschaftsabschnitte Baugewerbe (plus 3,5 Prozent), Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (2,9Â Prozent) und Gastgewerbe (2,8 Prozent) die niedrigsten NominallohnzuwÃ¤chse.

"Es geht mit den LÃ¶hnen wieder aufwÃ¤rts, das ist eine gute Nachricht - fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten, die Binnennachfrage und die Konjunktur", erklÃ¤rte Malte LÃ¼bker vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-BÃ¶ckler-Stiftung. "Aber insgesamt haben die ReallÃ¶hne gerade einmal die herben Kaufkraftverluste der letzten Jahre aufgeholt und sind jetzt wieder auf dem Stand vom dritten Quartal 2019."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Billige Energie lÃ¤sst Importpreise weiter sinken
    Billige Energie lÃ¤sst Importpreise weiter sinken

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise in Deutschland waren im Oktober um 1,4 Prozent niedriger als im letzten Jahr. Das teilte das Statistische Bundesamt am

    Mehr
    Taxi-Verband sieht Bahn-Probleme als Bedrohung
    Taxi-Verband sieht Bahn-Probleme als Bedrohung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts zunehmender ZugverspÃ¤tungen und -ausfÃ¤lle mÃ¼ssen Taxifahrer in Deutschland nach Angaben des Branchenverbands immer hÃ¤ufiger

    Mehr
    NRW-Unternehmerverband will keine Veranstaltungen mit AfD
    NRW-Unternehmerverband will keine Veranstaltungen mit AfD

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Anders als der Verband der Familienunternehmer will die Landesvereinigung der UnternehmensverbÃ¤nde (Unternehmer.NRW) die AfD nicht zu

    Mehr
    Experten beraten Ã¼ber Wege zu einer zuverlÃ¤ssigen Bahn
    Experten beraten Ã¼ber Wege zu einer zuverlÃ¤ssigen Bahn
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Brantner und Banaszak ermuntern GrÃ¼ne zu mehr Debatten - vor Start von Parteitag
    Brantner und Banaszak ermuntern GrÃ¼ne zu mehr Debatten - vor Start von Parteitag
    Wagenknecht kÃ¼ndigt Verfassungsklage an -
    Wagenknecht kÃ¼ndigt Verfassungsklage an - "Weg nach Karlsruhe frei"
    Ungarns Regierungschef Orban kÃ¼ndigt kurzfristig Treffen mit Putin in Moskau an
    Ungarns Regierungschef Orban kÃ¼ndigt kurzfristig Treffen mit Putin in Moskau an
    Trump will Migration aus
    Trump will Migration aus "DrittweltlÃ¤ndern" aussetzen
    DRK:
    DRK: "Regierung setzt den Rotstift bei notleidenden Menschen an"
    Merz empfÃ¤ngt MinisterprÃ¤sident Golob aus Slowenien
    Merz empfÃ¤ngt MinisterprÃ¤sident Golob aus Slowenien

    Top Meldungen

    Wirtschaftsrat der CDU fordert Aufhebung des Verbrenner-Verbots
    Wirtschaftsrat der CDU fordert Aufhebung des Verbrenner-Verbots

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU hat sich fÃ¼r eine Aufhebung des Verbrenner-Verbots auf EU-Ebene ausgesprochen. "Die Politik sollte den CO2-AusstoÃŸ

    Mehr
    Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz
    Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU haben sich am Donnerstagabend im Bundeskanzleramt zum Koalitionsausschuss getroffen, um Ã¼ber

    Mehr
    KfW fordert
    KfW fordert "Atempause" fÃ¼r deutsche Industrie - und sieht auch ZÃ¶lle als Instrument

    Angesichts der derzeit schwachen Konjunktur sieht die staatliche KfW-FÃ¶rderbank die Notwendigkeit, der deutschen Industrie eine "Atempause" zu verschaffen. Im Gegensatz zu

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts