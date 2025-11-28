Deutlicher Anstieg der ReallÃ¶hne im dritten Quartal

Die ReallÃ¶hne sind im zweiten Quartal erneut gestiegen

Die ReallÃ¶hne sind im dritten Quartal deutlich gestiegen. Nominal stiegen die LÃ¶hne um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal - bei einer Inflationsrate von 2,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Bereinigt um den Anstieg der Verbraucherpreise stiegen die LÃ¶hne demnach um 2,7 Prozent - der bislang hÃ¶chste Anstieg in diesem Jahr. Im ersten Quartal hatten die ReallÃ¶hne um 1,2 Prozent zugelegt, im zweiten Quartal um 1,9 Prozent.



Wie die Statistiker weiter mitteilten, legten die NominallÃ¶hne von Geringverdienern wie schon in den Vorquartalen Ã¼berdurchschnittlich stark zu. Demnach verzeichnete das FÃ¼nftel der VollzeitkrÃ¤fte mit den geringsten Verdiensten von Juli bis September eine Steigerung von 7,2 Prozent. FÃ¼r das obere FÃ¼nftel mit den hÃ¶chsten Verdiensten lag der Zuwachs bei 4,9 Prozent und damit so hoch wie im Durchschnitt.



Bezogen auf die unterschiedlichen Branchen waren laut Bundesamt im dritten Quartal insbesondere im Bereich Unterricht und Erziehung "Ã¼berdurchschnittliche Steigerungen der NominallÃ¶hne" festzustellen - mit einem Plus von 7,3Â Prozent. Bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gab es demnach einen Anstieg um 7,2 Prozent.Â Mit 6,1 Prozent stiegen auch die LÃ¶hne in der Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen sowie im Bereich Information und Kommunikation Ã¼berdurchschnittlich.



DemgegenÃ¼ber verzeichneten die Wirtschaftsabschnitte Baugewerbe (plus 3,5 Prozent), Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (2,9Â Prozent) und Gastgewerbe (2,8 Prozent) die niedrigsten NominallohnzuwÃ¤chse.



"Es geht mit den LÃ¶hnen wieder aufwÃ¤rts, das ist eine gute Nachricht - fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten, die Binnennachfrage und die Konjunktur", erklÃ¤rte Malte LÃ¼bker vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-BÃ¶ckler-Stiftung. "Aber insgesamt haben die ReallÃ¶hne gerade einmal die herben Kaufkraftverluste der letzten Jahre aufgeholt und sind jetzt wieder auf dem Stand vom dritten Quartal 2019."