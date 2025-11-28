Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach Berichten Ã¼ber eine bereits abgemachte Ablehnung des BSW-Einspruchs gegen das Ergebnis der Bundestagswahl im WahlprÃ¼fungsausschuss des Bundestags kÃ¼ndigt BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht an.
Wagenknecht sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland": "Wenn der Ausschuss die Beschlussempfehlung annimmt, dann haben die DemokratieverÃ¤chter sich durchgesetzt. Dass der Ausschuss unseren Einspruch mit Mehrheit abweisen will, ist wenig Ã¼berraschend. Die Angst, dass eine NeuauszÃ¤hlung uns in den Bundestag und die Regierung Merz um ihre Mehrheit bringen kÃ¶nnte, war offenbar zu groÃŸ. Immerhin ist jetzt fÃ¼r uns endlich der Weg nach Karlsruhe frei."
Der WahlprÃ¼fungsausschuss tagt am 4. Dezember. Laut einer internen Beschlussvorlage, aus der "Table Briefings" zitiert hatte, soll der Einspruch des BSW zurÃ¼ckgewiesen werden.
Wagenknecht forderte gegenÃ¼ber dem RND weiter vehement eine NeuauszÃ¤hlung: "FÃ¼r jeden unbefangenen Beobachter liegt die Notwendigkeit einer NeuauszÃ¤hlung auf der Hand: Da niemand angesichts des knappen Ergebnisses und der belegten UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten ausschlieÃŸen kann, dass das BSW von mehr als fÃ¼nf Prozent der WÃ¤hler gewÃ¤hlt wurde, muss nachgezÃ¤hlt werden. Der Aufwand einer NeuauszÃ¤hlung wÃ¤re klein, der Dienst an der Demokratie groÃŸ."
Brennpunkte
Wagenknecht kÃ¼ndigt Verfassungsklage an - "Weg nach Karlsruhe frei"
- dts - 28. November 2025, 08:45 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach Berichten Ã¼ber eine bereits abgemachte Ablehnung des BSW-Einspruchs gegen das Ergebnis der Bundestagswahl im WahlprÃ¼fungsausschuss des Bundestags kÃ¼ndigt BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht an.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die scheidende PrÃ¤sidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Gerda Hasselfeldt (CSU), hat kritisiert, dass die schwarz-rote Koalition imMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Bundesparteitag der GrÃ¼nen hat sich Co-Parteichefin Franziska Brantner positiv zu dem Plan geÃ¤uÃŸert, eine verpflichtende MusterungMehr
Nach dem verheerenden GroÃŸbrand in einem Hochhauskomplex in Hongkong ist die Zahl der Toten auf Ã¼ber 90 gestiegen. 94 Menschen seien ums Leben gekommen, erklÃ¤rten die BehÃ¶rdenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts zunehmender ZugverspÃ¤tungen und -ausfÃ¤lle mÃ¼ssen Taxifahrer in Deutschland nach Angaben des Branchenverbands immer hÃ¤ufigerMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Anders als der Verband der Familienunternehmer will die Landesvereinigung der UnternehmensverbÃ¤nde (Unternehmer.NRW) die AfD nicht zuMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU hat sich fÃ¼r eine Aufhebung des Verbrenner-Verbots auf EU-Ebene ausgesprochen. "Die Politik sollte den CO2-AusstoÃŸMehr