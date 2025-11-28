Wagenknecht kÃ¼ndigt Verfassungsklage an - "Weg nach Karlsruhe frei"

Sahra Wagenknecht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach Berichten Ã¼ber eine bereits abgemachte Ablehnung des BSW-Einspruchs gegen das Ergebnis der Bundestagswahl im WahlprÃ¼fungsausschuss des Bundestags kÃ¼ndigt BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht an.



Wagenknecht sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland": "Wenn der Ausschuss die Beschlussempfehlung annimmt, dann haben die DemokratieverÃ¤chter sich durchgesetzt. Dass der Ausschuss unseren Einspruch mit Mehrheit abweisen will, ist wenig Ã¼berraschend. Die Angst, dass eine NeuauszÃ¤hlung uns in den Bundestag und die Regierung Merz um ihre Mehrheit bringen kÃ¶nnte, war offenbar zu groÃŸ. Immerhin ist jetzt fÃ¼r uns endlich der Weg nach Karlsruhe frei."



Der WahlprÃ¼fungsausschuss tagt am 4. Dezember. Laut einer internen Beschlussvorlage, aus der "Table Briefings" zitiert hatte, soll der Einspruch des BSW zurÃ¼ckgewiesen werden.



Wagenknecht forderte gegenÃ¼ber dem RND weiter vehement eine NeuauszÃ¤hlung: "FÃ¼r jeden unbefangenen Beobachter liegt die Notwendigkeit einer NeuauszÃ¤hlung auf der Hand: Da niemand angesichts des knappen Ergebnisses und der belegten UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten ausschlieÃŸen kann, dass das BSW von mehr als fÃ¼nf Prozent der WÃ¤hler gewÃ¤hlt wurde, muss nachgezÃ¤hlt werden. Der Aufwand einer NeuauszÃ¤hlung wÃ¤re klein, der Dienst an der Demokratie groÃŸ."

