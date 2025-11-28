Merz empfÃ¤ngt MinisterprÃ¤sident Golob aus Slowenien

Golob

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Freitag (10.30 Uhr) Sloweniens MinisterprÃ¤sidenten Robert Golob mit militÃ¤rischen Ehren in Berlin empfangen. Nach der BegrÃ¼ÃŸung im Bundeskanzleramt werden die Regierungschefs der Nato- und EU-Partner Ã¼ber die bilateralen Beziehungen sprechen, wie Regierungssprecher Stefan Kornelius mitteilte.Â Themen werden demnach die UnterstÃ¼tzung der Ukraine, der Westbalkan sowie weitere europÃ¤ische Fragen sein.Â Gegen 11.30 ist eine Pressekonferenz geplant.



Die Westbalkan-Staaten haben eine EU-Beitrittsperspektive, die seit Jahren durch den von Deutschland angestoÃŸenen sogenannten Berlin-Prozess begleitet wird. Die LÃ¤nder warten teils seit Jahrzehnten auf einen EU-Beitritt.