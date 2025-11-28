Brennpunkte

Nach Putsch in Guinea-Bissau: MilitÃ¤r ernennt General zum Chef der Junta

  • AFP - 28. November 2025, 02:07 Uhr
Bild vergrößern: Nach Putsch in Guinea-Bissau: MilitÃ¤r ernennt General zum Chef der Junta
General Horta N'Tam (m) mit anderen ranghohen MilitÃ¤rs
Bild: AFP

Nach dem Putsch in Guinea-Bissau hat das MilitÃ¤r einen Junta-Chef ernannt. Der General Horta N'Tam werde fÃ¼r ein Jahr die Geschicke des Landes fÃ¼r eine einjÃ¤hrige Ãœbergangsperiode leiten, teilte das MilitÃ¤r mit.

Nach dem Putsch in Guinea-Bissau hat das MilitÃ¤r in dem westafrikanischen Land einen Junta-Chef ernannt. Der General Horta N'Tam werde die Geschicke des Landes fÃ¼r eine einjÃ¤hrige Ãœbergangsperiode leiten, teilte das MilitÃ¤r am Donnerstag mit. N'Tam legte bei einer Zeremonie im Hauptquartier der Armee in der Hauptstadt Bissau seinen Amtseid ab. Unterdessen reiste der abgesetzte Staatschef Umaro Sissoco EmbalÃ³ ins Nachbarland Senegal aus.

Die Armee hatte am Mittwoch, drei Tage nach der Parlaments- und PrÃ¤sidentschaftswahl, die Macht in Guinea-Bissau Ã¼bernommen und Staatschef EmbalÃ³ festgesetzt.

Nach Angaben des MilitÃ¤rs war vor dem Putsch ein Plan zur Destabilisierung des Landes aufgedeckt worden, an dem auch Drogenbosse beteiligt gewesen seien. Der Wahlprozess sei "ausgesetzt" worden, erklÃ¤rte das MilitÃ¤r daraufhin.

Wie die Regierung im Senegal am Donnerstagabend mitteilte, befindet sich der abgesetzte PrÃ¤sident EmbalÃ³ mittlerweile im Land. Der Staatschef sei "wohlbehalten" in einem von der senegalesischen Regierung gecharterten Flugzeug gelandet, erklÃ¤rte das AuÃŸenministerium in Dakar.

Die MilitÃ¤rmachthaber hoben unterdessen in Guineau-Bissau eine zuvor erlassene Ausgangssperre auf. Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, war in der Hauptstadt Bissau am Donnerstag dennoch weiterhin ein groÃŸer Teil der LÃ¤den und MÃ¤rkte geschlossen. Ein groÃŸes Aufgebot an SicherheitskrÃ¤ften war auf den ansonsten fast menschenleeren StraÃŸen zu sehen, im Viertel rund um den PrÃ¤sidentenpalast patrouillierten Soldaten.

Nach Angaben der MilitÃ¤rfÃ¼hrung wurden die am Vortag geschlossenen Grenzen zu den NachbarlÃ¤ndern wieder geÃ¶ffnet. SÃ¤mtliche "Medienprogramme" sowie Demonstrationen wurden von den Machthabern hingegen weiterhin fÃ¼r illegal erklÃ¤rt.

Die Menschen in Guinea-Bissau hatten am Sonntag den PrÃ¤sidenten und das Parlament neu gewÃ¤hlt. Obwohl noch keine Ergebnisse vorlagen, erklÃ¤rten sich sowohl Amtsinhaber EmbalÃ³ als auch der Oppositionskandidat Fernando Dias am Dienstag zum Wahlsieger.

Die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (Ecowas) verurteilte am Donnerstag die MachtÃ¼bernahme des MilitÃ¤rs und entschied, Guinea-Bissau aus allen Ecowas-Entscheidungsgremien auszuschlieÃŸen. Die EU rief in einer Mitteilung angesichts der Lage zu einer "raschen RÃ¼ckkehr zur verfassungsmÃ¤ÃŸigen Ordnung" in Guinea-Bissau auf und forderte eine "Wiederaufnahme des Wahlverfahrens".

Guinea-Bissau leidet unter chronischer politischer InstabilitÃ¤t. Seit der UnabhÃ¤ngigkeit von der Kolonialmacht Portugal im Jahr 1974 gab es in dem Land schon mehrere Staatsstreiche und zahlreiche Putschversuche. Auf die PrÃ¤sidentschaftswahl 2019 folgte eine viermonatige Krise, in der sich die beiden Favoriten gegenseitig den Sieg streitig machten.

2023 lÃ¶ste EmbalÃ³ das von der Opposition dominierte Parlament auf, seither regierte er per Dekret. Die grÃ¶ÃŸte Oppositionspartei PAIGC, die die frÃ¼here portugiesische Kolonie 1974 in die UnabhÃ¤ngigkeit gefÃ¼hrt hatte, war von der Wahl am Sonntag ausgeschlossen worden. Die Partei stufte dies als "Manipulation" ein.

Guinea-Bissau gehÃ¶rt zu den Ã¤rmsten LÃ¤ndern der Welt, fast 40 Prozent der BevÃ¶lkerung lebt in extremer Armut. Das Land wird von DrogenhÃ¤ndlern zudem als Drehkreuz fÃ¼r den Schmuggel von Lateinamerika nach Europa genutzt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Trump will venezolanische DrogenhÃ¤ndler
    Trump will venezolanische DrogenhÃ¤ndler "sehr bald" auch an Land ins Visier nehmen

    Die USA wollen nach den Worten von PrÃ¤sident Donald Trump "sehr bald" auch an Land gegen venezolanische DrogenhÃ¤ndler vorgehen. "Wir werden auch damit beginnen, sie auf dem

    Mehr
    Trump: Eine in Washington angegriffene Nationalgardistin gestorben
    Trump: Eine in Washington angegriffene Nationalgardistin gestorben

    Nach dem Schusswaffenangriff auf US-Nationalgardisten in Washington ist eine Nationalgardistin nach den Worten von US-PrÃ¤sident Donald Trump gestorben. Es handele sich um eine

    Mehr
    Wehrdienst: Koalition behÃ¤lt sich
    Wehrdienst: Koalition behÃ¤lt sich "Zufallsverfahren" vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schwarz-rote Koalition behÃ¤lt sich die EinfÃ¼hrung einer Wehrpflicht mit Losverfahren ("Zufallsverfahren" genannt) fÃ¼r den Fall vor, dass

    Mehr
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Koalitionsausschuss beendet - Keine Angaben zu Ergebnissen
    Koalitionsausschuss beendet - Keine Angaben zu Ergebnissen
    Taxi-Verband sieht Bahn-Probleme als Bedrohung
    Taxi-Verband sieht Bahn-Probleme als Bedrohung
    US-Regierung will
    US-Regierung will "sÃ¤mtliche" dauerhafte Aufenthaltsgenehmigungen von Menschen aus 19 LÃ¤ndern Ã¼berpr
    NRW-Unternehmerverband will keine Veranstaltungen mit AfD
    NRW-Unternehmerverband will keine Veranstaltungen mit AfD
    DrÃ¶ge gegen verpflichtendes Gesellschaftsjahr
    DrÃ¶ge gegen verpflichtendes Gesellschaftsjahr
    Wirtschaftsrat der CDU fordert Aufhebung des Verbrenner-Verbots
    Wirtschaftsrat der CDU fordert Aufhebung des Verbrenner-Verbots

    Top Meldungen

    Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz
    Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU haben sich am Donnerstagabend im Bundeskanzleramt zum Koalitionsausschuss getroffen, um Ã¼ber

    Mehr
    KfW fordert
    KfW fordert "Atempause" fÃ¼r deutsche Industrie - und sieht auch ZÃ¶lle als Instrument

    Angesichts der derzeit schwachen Konjunktur sieht die staatliche KfW-FÃ¶rderbank die Notwendigkeit, der deutschen Industrie eine "Atempause" zu verschaffen. Im Gegensatz zu

    Mehr
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen

    Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue GeschÃ¤fte erÃ¶ffnen. Zentraleuropa-Chefin Oldouz

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts