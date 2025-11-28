Der Bundestag stimmt am Freitag (Plenarsitzung ab 09.00 Uhr) Ã¼ber den Haushalt des Bundes fÃ¼r das kommende Jahr ab. Der Etat 2026 sieht Ausgaben in HÃ¶he von 524,5 Milliarden Euro vor. Vor der Schlussabstimmung berÃ¤t das Parlament am Vormittag Ã¼ber die EinzelplÃ¤ne fÃ¼r Arbeit und Soziales sowie Forschung und Technologie.Â
Die abschlieÃŸende Debatte Ã¼ber den Haushaltsplan hatte am Dienstag begonnen. Die Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt soll 98 Milliarden Euro betragen. Hinzu kommen weitere Kredite fÃ¼r SondervermÃ¶gen des Bundes, die Neuverschuldung insgesamt soll etwa 180 Milliarden Euro betragen.
Politik
Bundestag entscheidet Ã¼ber Haushalt 2026
- AFP - 28. November 2025, 04:11 Uhr
Der Bundestag stimmt am Freitag Ã¼ber den Haushalt des Bundes fÃ¼r das kommende Jahr ab. Der Etat 2026 sieht Ausgaben in HÃ¶he von 524,5 Milliarden Euro vor.
Der Bundestag stimmt am Freitag (Plenarsitzung ab 09.00 Uhr) Ã¼ber den Haushalt des Bundes fÃ¼r das kommende Jahr ab. Der Etat 2026 sieht Ausgaben in HÃ¶he von 524,5 Milliarden Euro vor. Vor der Schlussabstimmung berÃ¤t das Parlament am Vormittag Ã¼ber die EinzelplÃ¤ne fÃ¼r Arbeit und Soziales sowie Forschung und Technologie.Â
Weitere Meldungen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Freitag (10.30 Uhr) Sloweniens MinisterprÃ¤sidenten Robert Golob mit militÃ¤rischen Ehren in Berlin empfangen. Nach der BegrÃ¼ÃŸung imMehr
Die GrÃ¼nen kommen am Freitagnachmittag (15.00 Uhr) zu ihrem Bundesparteitag in Hannover zusammen. Zum Auftakt des dreitÃ¤gigen Kongresses steht eine Aussprache zur politischenMehr
Union und SPD haben im Koalitionsausschuss bis spÃ¤t in die Nacht zum Freitag beraten. Das Treffen im Kanzleramt endete nach Angaben aus Koalitionskreisen gegen 1.30 Uhr. ÃœberMehr
Top Meldungen
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Anders als der Verband der Familienunternehmer will die Landesvereinigung der UnternehmensverbÃ¤nde (Unternehmer.NRW) die AfD nicht zuMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU hat sich fÃ¼r eine Aufhebung des Verbrenner-Verbots auf EU-Ebene ausgesprochen. "Die Politik sollte den CO2-AusstoÃŸMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU haben sich am Donnerstagabend im Bundeskanzleramt zum Koalitionsausschuss getroffen, um Ã¼berMehr