Nach dem verheerenden GroÃŸbrand in einem Hochhauskomplex in Hongkong ist die Zahl der Toten auf Ã¼ber 90 gestiegen. 94 Menschen seien ums Leben gekommen, erklÃ¤rten die BehÃ¶rden am Donnerstagabend. Die Zahl der Toten kÃ¶nnte weiter steigen: Der Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone, John Lee, hatte am Donnerstagmorgen von 279 Vermissten gesprochen, seitdem wurde keine neue Zahl an Vermissten herausgegeben. Mehr als 50 Menschen befanden sich im Krankenhaus.
Das Feuer in dem Wohnkomplex Wang Fuk Court im nÃ¶rdlichen Stadtteil Tai Po hatte sich am Mittwoch Ã¼ber Bambus-BaugerÃ¼ste ausgebreitet und rasch auf mehrere HochhÃ¤user Ã¼bergegriffen. Es ist der schlimmste Brand in der Finanzmetropole seit fast 80 Jahren.
Brennpunkte
Zahl der Toten bei GroÃŸbrand in Hongkong steigt auf 94
- AFP - 28. November 2025, 03:41 Uhr
