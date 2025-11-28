Brantner stellt sich hinter Plan fÃ¼r verpflichtende Musterung

Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Bundesparteitag der GrÃ¼nen hat sich Co-Parteichefin Franziska Brantner positiv zu dem Plan geÃ¤uÃŸert, eine verpflichtende Musterung junger Leute fÃ¼r den mÃ¶glichen Einsatz bei der Bundeswehr einzufÃ¼hren. Einen Zwang zum Wehrdienst lehnt Brantner zwar ab. "Die Bundeswehr hat gar nicht die KapazitÃ¤ten fÃ¼r einen verpflichtenden Wehrdienst", sagte sie dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe). "Aber es braucht eine verpflichtende Musterung."



Die Koalitionsspitzen von CDU/CSU und SPD hatten sich kÃ¼rzlich darauf geeinigt, einen neuen Wehrdienst auf freiwilliger Basis einzufÃ¼hren. Wenn der Personalaufwuchs aber nicht reicht, soll der Wehrdienst verpflichtend werden. Geplant ist in jedem Fall aber eine verpflichtende Musterung junger MÃ¤nner. Das Gesetz soll Anfang Dezember im Bundestag beschlossen werden. Dass sich Brantner nun bei der Musterung hinter die Regierungskoalition stellt, dÃ¼rfte am Wochenende beim Parteitag der GrÃ¼nen in Hannover fÃ¼r Diskussionen sorgen. Die GrÃ¼ne Jugend ist gegen jede Art von Verpflichtung, diskutiert wird zudem ein Antrag fÃ¼r ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr, nicht nur im militÃ¤rischen Bereich.



Brantner schlÃ¤gt zudem ein freiwilliges Wehrregister fÃ¼r Ã„ltere vor: "Zudem braucht es die MÃ¶glichkeit, dass sich auch Ã„ltere freiwillig melden kÃ¶nnen, sei es fÃ¼r den Katastrophenschutz oder andere zivile KapazitÃ¤ten, die im Not- und Krisenfall gebraucht wÃ¼rden, und nicht nur die Jungen."

