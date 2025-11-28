Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Bundesparteitag der GrÃ¼nen hat sich Co-Parteichefin Franziska Brantner positiv zu dem Plan geÃ¤uÃŸert, eine verpflichtende Musterung junger Leute fÃ¼r den mÃ¶glichen Einsatz bei der Bundeswehr einzufÃ¼hren. Einen Zwang zum Wehrdienst lehnt Brantner zwar ab. "Die Bundeswehr hat gar nicht die KapazitÃ¤ten fÃ¼r einen verpflichtenden Wehrdienst", sagte sie dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe). "Aber es braucht eine verpflichtende Musterung."
Die Koalitionsspitzen von CDU/CSU und SPD hatten sich kÃ¼rzlich darauf geeinigt, einen neuen Wehrdienst auf freiwilliger Basis einzufÃ¼hren. Wenn der Personalaufwuchs aber nicht reicht, soll der Wehrdienst verpflichtend werden. Geplant ist in jedem Fall aber eine verpflichtende Musterung junger MÃ¤nner. Das Gesetz soll Anfang Dezember im Bundestag beschlossen werden. Dass sich Brantner nun bei der Musterung hinter die Regierungskoalition stellt, dÃ¼rfte am Wochenende beim Parteitag der GrÃ¼nen in Hannover fÃ¼r Diskussionen sorgen. Die GrÃ¼ne Jugend ist gegen jede Art von Verpflichtung, diskutiert wird zudem ein Antrag fÃ¼r ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr, nicht nur im militÃ¤rischen Bereich.
Brantner schlÃ¤gt zudem ein freiwilliges Wehrregister fÃ¼r Ã„ltere vor: "Zudem braucht es die MÃ¶glichkeit, dass sich auch Ã„ltere freiwillig melden kÃ¶nnen, sei es fÃ¼r den Katastrophenschutz oder andere zivile KapazitÃ¤ten, die im Not- und Krisenfall gebraucht wÃ¼rden, und nicht nur die Jungen."
Brennpunkte
Brantner stellt sich hinter Plan fÃ¼r verpflichtende Musterung
- dts - 28. November 2025, 04:00 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Bundesparteitag der GrÃ¼nen hat sich Co-Parteichefin Franziska Brantner positiv zu dem Plan geÃ¤uÃŸert, eine verpflichtende Musterung junger Leute fÃ¼r den mÃ¶glichen Einsatz bei der Bundeswehr einzufÃ¼hren. Einen Zwang zum Wehrdienst lehnt Brantner zwar ab. "Die Bundeswehr hat gar nicht die KapazitÃ¤ten fÃ¼r einen verpflichtenden Wehrdienst", sagte sie dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe). "Aber es braucht eine verpflichtende Musterung."
Weitere Meldungen
Nach dem verheerenden GroÃŸbrand in einem Hochhauskomplex in Hongkong ist die Zahl der Toten auf Ã¼ber 90 gestiegen. 94 Menschen seien ums Leben gekommen, erklÃ¤rten die BehÃ¶rdenMehr
Nach dem Putsch in Guinea-Bissau hat das MilitÃ¤r in dem westafrikanischen Land einen Junta-Chef ernannt. Der General Horta N'Tam werde die Geschicke des Landes fÃ¼r eineMehr
Die USA wollen nach den Worten von PrÃ¤sident Donald Trump "sehr bald" auch an Land gegen venezolanische DrogenhÃ¤ndler vorgehen. "Wir werden auch damit beginnen, sie auf demMehr
Top Meldungen
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Anders als der Verband der Familienunternehmer will die Landesvereinigung der UnternehmensverbÃ¤nde (Unternehmer.NRW) die AfD nicht zuMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU hat sich fÃ¼r eine Aufhebung des Verbrenner-Verbots auf EU-Ebene ausgesprochen. "Die Politik sollte den CO2-AusstoÃŸMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU haben sich am Donnerstagabend im Bundeskanzleramt zum Koalitionsausschuss getroffen, um Ã¼berMehr