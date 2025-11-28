GrÃ¼ne wollen auf Bundesparteitag Profil als Oppositionspartei schÃ¤rfen

Logo der GrÃ¼nen

Die GrÃ¼nen kommen am Freitagnachmittag (15.00 Uhr) zu ihrem Bundesparteitag in Hannover zusammen. Zum Auftakt des dreitÃ¤gigen Kongresses steht eine Aussprache zur politischen Lage sowie zu innerparteilichen Reformen auf der Tagesordnung. Parteichef Felix Banaszak rief vorab dazu auf, das Profil der GrÃ¼nen nach den Jahren der Ampel-Regierung wieder zu schÃ¤rfen.



Inhaltliche Schwerpunkte des Parteitags sind am Samstag die traditionellen Kernthemen der GrÃ¼nen Klimaschutz und Energiewende. Am Abend soll es in einer auÃŸenpolitischen Debatte um den Krieg in der Ukraine sowie den Nahostkonflikt gehen, auÃŸerdem um eine Positionierung der Partei zur Wehrpflicht. Zum Abschluss am Sonntag steht ein Antrag zur StÃ¤rkung der Kommunen auf dem Programm.