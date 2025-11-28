Die GrÃ¼nen kommen am Freitagnachmittag (15.00 Uhr) zu ihrem Bundesparteitag in Hannover zusammen. Zum Auftakt des dreitÃ¤gigen Kongresses steht eine Aussprache zur politischen Lage sowie zu innerparteilichen Reformen auf der Tagesordnung. Parteichef Felix Banaszak rief vorab dazu auf, das Profil der GrÃ¼nen nach den Jahren der Ampel-Regierung wieder zu schÃ¤rfen.
Inhaltliche Schwerpunkte des Parteitags sind am Samstag die traditionellen Kernthemen der GrÃ¼nen Klimaschutz und Energiewende. Am Abend soll es in einer auÃŸenpolitischen Debatte um den Krieg in der Ukraine sowie den Nahostkonflikt gehen, auÃŸerdem um eine Positionierung der Partei zur Wehrpflicht. Zum Abschluss am Sonntag steht ein Antrag zur StÃ¤rkung der Kommunen auf dem Programm.
Politik
GrÃ¼ne wollen auf Bundesparteitag Profil als Oppositionspartei schÃ¤rfen
- AFP - 28. November 2025, 04:11 Uhr
Die GrÃ¼nen kommen am Freitagnachmittag (15.00 Uhr) zu ihrem Bundesparteitag in Hannover zusammen. Zum Auftakt des dreitÃ¤gigen Kongresses steht eine Aussprache zur Politischen Lage sowie zu innerparteilichen Reformen auf der Tagesordnung.
Die GrÃ¼nen kommen am Freitagnachmittag (15.00 Uhr) zu ihrem Bundesparteitag in Hannover zusammen. Zum Auftakt des dreitÃ¤gigen Kongresses steht eine Aussprache zur politischen Lage sowie zu innerparteilichen Reformen auf der Tagesordnung. Parteichef Felix Banaszak rief vorab dazu auf, das Profil der GrÃ¼nen nach den Jahren der Ampel-Regierung wieder zu schÃ¤rfen.
Weitere Meldungen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Freitag (10.30 Uhr) Sloweniens MinisterprÃ¤sidenten Robert Golob mit militÃ¤rischen Ehren in Berlin empfangen. Nach der BegrÃ¼ÃŸung imMehr
Der Bundestag stimmt am Freitag (Plenarsitzung ab 09.00 Uhr) Ã¼ber den Haushalt des Bundes fÃ¼r das kommende Jahr ab. Der Etat 2026 sieht Ausgaben in HÃ¶he von 524,5 MilliardenMehr
Union und SPD haben im Koalitionsausschuss bis spÃ¤t in die Nacht zum Freitag beraten. Das Treffen im Kanzleramt endete nach Angaben aus Koalitionskreisen gegen 1.30 Uhr. ÃœberMehr
Top Meldungen
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Anders als der Verband der Familienunternehmer will die Landesvereinigung der UnternehmensverbÃ¤nde (Unternehmer.NRW) die AfD nicht zuMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU hat sich fÃ¼r eine Aufhebung des Verbrenner-Verbots auf EU-Ebene ausgesprochen. "Die Politik sollte den CO2-AusstoÃŸMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU haben sich am Donnerstagabend im Bundeskanzleramt zum Koalitionsausschuss getroffen, um Ã¼berMehr