DRK: "Regierung setzt den Rotstift bei notleidenden Menschen an"

  • dts - 28. November 2025, 05:00 Uhr
DRK: Regierung setzt den Rotstift bei notleidenden Menschen an
Ã„rmlicher Vorort von Johannesburg in SÃ¼dafrika (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die scheidende PrÃ¤sidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Gerda Hasselfeldt (CSU), hat kritisiert, dass die schwarz-rote Koalition im Bundeshaushalt 2026 die Mittel fÃ¼r humanitÃ¤re Hilfe weltweit erneut kÃ¼rzen will.

"Von 2024 auf 2025 war es eine KÃ¼rzung um mehr als die HÃ¤lfte. Dies wird 2026 fortgeschrieben, obwohl die Zahl der Krisen und Notleidenden zunimmt", sagte Hasselfeldt dem Tagesspiegel (Freitagsausgabe). Das entspreche nicht dem Koalitionsvertrag. Dort sei eine StÃ¤rkung der humanitÃ¤ren Hilfe versprochen worden, sagte Hasselfeldt.

Die DRK-PrÃ¤sidentin warnte vor schwerwiegenden Konsequenzen. Die Regierung setze den Rotstift bei notleidenden Menschen an. Sie verwies darauf, dass sich das Rote Kreuz im grÃ¶ÃŸten FlÃ¼chtlingslager der Welt in Bangladesch, wo aus Myanmar geflohene Rohingya untergebracht sind, um die Wasserversorgung und die Hygiene kÃ¼mmere. "Genau diese Hilfe kÃ¶nnen wir zukÃ¼nftig nur noch extrem reduziert leisten", erklÃ¤rte Hasselfeldt. "Wenn das nicht mehr gewÃ¤hrleistet ist, werden mehr Menschen krank und sterben frÃ¼her." Es werde deshalb kÃ¼nftig noch schwieriger, dort zu Ã¼berleben. Der Bundeshaushalt fÃ¼r das kommende Jahr soll an diesem Freitag vom Bundestag beschlossen werden.

In Berlin wird am Samstag die DRK-Bundesversammlung voraussichtlich Hermann GrÃ¶he (CDU) zum Nachfolger von Gerda Hasselfeldt wÃ¤hlen. Die 75-JÃ¤hrige, die fÃ¼r die CSU unter anderem Bundesministerin und VizeprÃ¤sidentin des Bundestages war, warnte zum Abschied als DRK-PrÃ¤sidentin auch vor einer Verrohung der Debattenkultur. "Manchmal bin ich froh, dass ich in den letzten Jahren nicht mehr in die direkte politische Auseinandersetzung gehen musste. Mir macht das rauere politische Klima aber trotzdem Sorge, denn ich bin ja eine BÃ¼rgerin dieses Staates", so Hasselfeldt.

