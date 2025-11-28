Koalitionsausschuss beendet - Keine Angaben zu Ergebnissen

Union und SPD haben im Koalitionsausschuss bis spÃ¤t in die Nacht zum Freitag beraten. Das Treffen im Kanzleramt endete nach Angaben aus Koalitionskreisen gegen 1.30 Uhr. Ãœber Ergebnisse wurde zunÃ¤chst nichts bekannt. Die Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD hatten insbesondere Ã¼ber die RentenplÃ¤ne der Regierung, den Umgang mit dem Verbrenner-Aus der EU sowie Ã„nderungen am Heizungsgesetz gesprochen.
Es war bereits der zweite Koalitionsausschuss in diesem Monat. Mitte November hatten sich die Regierungsparteien auf mehrere MaÃŸnahmen zur StÃ¤rkung der Wirtschaft verstÃ¤ndigt. Dazu gehÃ¶rten die EinfÃ¼hrung eines staatlich subventionierten Industriestrompreises, die Senkung der Luftverkehrssteuer und ein Deutschlandfonds fÃ¼r Investitionen in Startups.
Bei den nun besprochenen Themen scheint eine Einigung schwieriger. Bei der Rente geht es um das Vorhaben, das Rentenniveau bis zum Jahr 2031 bei mindestens 48 Prozent zu stabilisieren. Junge-Unions-Abgeordnete kritisieren, dass die bisherigen RegierungsplÃ¤ne Ã¼ber diesen Zeitpunkt fortwirken. Sie verweisen auf Zusatzkosten von mÃ¶glicherweise 120 Milliarden Euro bis zum Jahr 2040.
Beim Verbrenner-Aus hatte sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Vorfeld des Treffens zuversichtlich zu einer Einigung gezeigt. Er will die EU-Vorgabe kippen, wonach ab 2035 neue Autos kein CO2 mehr ausstoÃŸen dÃ¼rfen. Auch in der SPD gibt es Stimmen, die eine Aufweichung fordern. Wie weit dies gehen soll, war aber bis zuletzt umstritten.
Dies gilt auch fÃ¼r die geplante Reform des Heizungsgesetzes. Im Koalitionsvertrag ist zwar vereinbart, das umstrittene Gesetz der Ampel-Regierung abzuschaffen, de facto geht es aber eher um eine weitere Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes. Denn Union und SPD wollen unter anderem "die Sanierungs- und HeizungsfÃ¶rderung (...) fortsetzen". Die gesetzlichen Vorgaben fÃ¼r den Heizungstausch sollen dabei aber "technologieoffener, flexibler und einfacher" werden.
Koalitionsausschuss beendet - Keine Angaben zu Ergebnissen
- AFP - 28. November 2025, 02:46 Uhr
