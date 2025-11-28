Experten beraten Ã¼ber Wege zu einer zuverlÃ¤ssigen Bahn

Schnieder und Palla im Berliner Hauptbahnhof im Oktober 2025

Im Verkehrsministerium in Berlin treffen sich am Freitagvormittag Expertinnen und Experten, um Ã¼ber LÃ¶sungen fÃ¼r die Probleme der Deutschen Bahn (DB) zu sprechen. Die sogenannte Taskforce "ZuverlÃ¤ssige Bahn" soll laut Ministerium alle Akteure an einen Tisch bringen. Sie sollen die "dringendsten, aber auch schnell lÃ¶sbaren Probleme" der Bahn "pragmatisch und unideologisch" angehen, wie Minister Patrick Schnieder (CDU) erklÃ¤rte.Â



Die Regierung habe mit ihrer Agenda fÃ¼r zufriedene Kunden auf der Schiene "den Fahrplan fÃ¼r die Neuausrichtung der Bahn vorgegeben", so Schnieder. "Entscheidende erste Weichen" seien mit der Neuaufstellung der FÃ¼hrungsmannschaft um die neue DB-Chefin Evelyn Palla gestellt. Die Taskforce sei nun der nÃ¤chste Schritt. Die DB ist in diesem Jahr so unpÃ¼nktlich wie nie - der Konzern rechnet im Fernverkehr mit einem Wert von unter 60 Prozent.