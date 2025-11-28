Trump will Migration aus "DrittweltlÃ¤ndern" aussetzen

US-PrÃ¤sident Donald Trump plant nach dem Schusswaffenangriff in Washington eine Aussetzung der Migration aus von ihm als "DrittweltlÃ¤ndern" bezeichneten Staaten. "Ich werde die Migration aus allen DrittweltlÃ¤ndern dauerhaft aussetzen, damit sich das US-System vollstÃ¤ndig erholen kann", erklÃ¤rte Trump am Donnerstag (Ortszeit) in Onlinenetzwerken. Er drohte zudem damit, "Millionen" von Einreisegenehmigungen rÃ¼ckgÃ¤ngig zu machen, die unter seinem VorgÃ¤nger Joe Biden erteilt worden waren.
Trump schrieb weiter, dass er alle Bundesleistungen fÃ¼r Nicht-US-BÃ¼rger beenden werde. Es wÃ¼rden alle AuslÃ¤nder ausgewiesen, die ein Sicherheitsrisiko darstellten oder die nicht mit der "westlichen Zivilisation" vereinbar seien.
Ein Bewaffneter hatte am Mittwoch im Zentrum der US-Hauptstadt Washington zwei Soldaten der Nationalgarde durch SchÃ¼sse schwer verletzt, spÃ¤ter erlag eine Nationalgardistin Trump zufolge ihren Verletzungen. Der mutmaÃŸliche Angreifer wurde festgenommen, er war laut US-Medienberichten im Jahr 2021 aus Afghanistan in die USA eingereist. Der Mann hatte in Afghanistan demnach mit dem US-Auslandsgeheimdienst CIA und weiteren Regierungsstellen zusammengearbeitet.
Der Leiter der US-EinwanderungsbehÃ¶rde USCIS hatte am Donnerstag bereits angekÃ¼ndigt, dass er eine "umfassende und strenge ÃœberprÃ¼fung sÃ¤mtlicher 'Green Cards' fÃ¼r alle AuslÃ¤nder aus allen betroffenen LÃ¤ndern angeordnet" habe. Eine "Green Card" ist eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in den USA. Auf Nachfrage zu den betroffenen LÃ¤ndern verwies die USCIS auf 19 im Juni von Trump in einem Dekret aufgelistete Staaten.
Trump hatte damals ein pauschales Einreiseverbot fÃ¼r Menschen aus zwÃ¶lf Staaten verhÃ¤ngt. Dabei handelt es sich neben Afghanistan um Myanmar, den Tschad, die Republik Kongo, Ã„quatorialguinea, Eritrea, Haiti, den Iran, Libyen, Somalia, Sudan und den Jemen. ZusÃ¤tzlich verhÃ¤ngte Trump ein Teil-Einreiseverbot fÃ¼r Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan und Venezuela.
Politik
Trump will Migration aus "DrittweltlÃ¤ndern" aussetzen
- AFP - 28. November 2025, 06:28 Uhr
US-PrÃ¤sident Donald Trump plant nach dem Schusswaffenangriff in Washington eine Aussetzung der Migration aus von ihm als 'DrittweltlÃ¤ndern' bezeichneten Staaten.
