Brennpunkte

Trump will venezolanische DrogenhÃ¤ndler "sehr bald" auch an Land ins Visier nehmen

  • AFP - 28. November 2025, 01:53 Uhr
Bild vergrößern: Trump will venezolanische DrogenhÃ¤ndler sehr bald auch an Land ins Visier nehmen
US-PrÃ¤sident Donald Trump
Bild: AFP

Die USA wollen nach den Worten von PrÃ¤sident Donald Trump 'sehr bald' auch an Land gegen venezolanische DrogenhÃ¤ndler vorgehen. Seit September greifen US-StreitkrÃ¤fte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an.

Die USA wollen nach den Worten von PrÃ¤sident Donald Trump "sehr bald" auch an Land gegen venezolanische DrogenhÃ¤ndler vorgehen. "Wir werden auch damit beginnen, sie auf dem Landweg zu stoppen", dies werde "sehr bald" beginnen", sagte Trump am Donnerstag.

Die USA hatten in den vergangenen Wochen mehrere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Karibik entsandt - nach eigenen Angaben, um den Drogenhandel zu bekÃ¤mpfen.Â Seit September greifen US-StreitkrÃ¤fte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden dutzende Menschen getÃ¶tet.

Die USA werfen Venezuela vor, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten aktiv zu fÃ¶rdern und damit die Sicherheit der USA und ihrer BÃ¼rger zu gefÃ¤hrden. Venezuelas linksnationalistischer PrÃ¤sident NicolÃ¡s Maduro vermutet dagegen US-PlÃ¤ne zu seinem Sturz.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Nach Putsch in Guinea-Bissau: MilitÃ¤r ernennt General zum Chef der Junta
    Nach Putsch in Guinea-Bissau: MilitÃ¤r ernennt General zum Chef der Junta

    Nach dem Putsch in Guinea-Bissau hat das MilitÃ¤r in dem westafrikanischen Land einen Junta-Chef ernannt. Der General Horta N'Tam werde die Geschicke des Landes fÃ¼r eine

    Mehr
    Trump: Eine in Washington angegriffene Nationalgardistin gestorben
    Trump: Eine in Washington angegriffene Nationalgardistin gestorben

    Nach dem Schusswaffenangriff auf US-Nationalgardisten in Washington ist eine Nationalgardistin nach den Worten von US-PrÃ¤sident Donald Trump gestorben. Es handele sich um eine

    Mehr
    Wehrdienst: Koalition behÃ¤lt sich
    Wehrdienst: Koalition behÃ¤lt sich "Zufallsverfahren" vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schwarz-rote Koalition behÃ¤lt sich die EinfÃ¼hrung einer Wehrpflicht mit Losverfahren ("Zufallsverfahren" genannt) fÃ¼r den Fall vor, dass

    Mehr
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Koalitionsausschuss beendet - Keine Angaben zu Ergebnissen
    Koalitionsausschuss beendet - Keine Angaben zu Ergebnissen
    Taxi-Verband sieht Bahn-Probleme als Bedrohung
    Taxi-Verband sieht Bahn-Probleme als Bedrohung
    US-Regierung will
    US-Regierung will "sÃ¤mtliche" dauerhafte Aufenthaltsgenehmigungen von Menschen aus 19 LÃ¤ndern Ã¼berpr
    NRW-Unternehmerverband will keine Veranstaltungen mit AfD
    NRW-Unternehmerverband will keine Veranstaltungen mit AfD
    DrÃ¶ge gegen verpflichtendes Gesellschaftsjahr
    DrÃ¶ge gegen verpflichtendes Gesellschaftsjahr
    Wirtschaftsrat der CDU fordert Aufhebung des Verbrenner-Verbots
    Wirtschaftsrat der CDU fordert Aufhebung des Verbrenner-Verbots

    Top Meldungen

    Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz
    Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU haben sich am Donnerstagabend im Bundeskanzleramt zum Koalitionsausschuss getroffen, um Ã¼ber

    Mehr
    KfW fordert
    KfW fordert "Atempause" fÃ¼r deutsche Industrie - und sieht auch ZÃ¶lle als Instrument

    Angesichts der derzeit schwachen Konjunktur sieht die staatliche KfW-FÃ¶rderbank die Notwendigkeit, der deutschen Industrie eine "Atempause" zu verschaffen. Im Gegensatz zu

    Mehr
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen

    Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue GeschÃ¤fte erÃ¶ffnen. Zentraleuropa-Chefin Oldouz

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts