Trump will venezolanische DrogenhÃ¤ndler "sehr bald" auch an Land ins Visier nehmen

US-PrÃ¤sident Donald Trump

Die USA wollen nach den Worten von PrÃ¤sident Donald Trump 'sehr bald' auch an Land gegen venezolanische DrogenhÃ¤ndler vorgehen. Seit September greifen US-StreitkrÃ¤fte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an.

Die USA wollen nach den Worten von PrÃ¤sident Donald Trump "sehr bald" auch an Land gegen venezolanische DrogenhÃ¤ndler vorgehen. "Wir werden auch damit beginnen, sie auf dem Landweg zu stoppen", dies werde "sehr bald" beginnen", sagte Trump am Donnerstag.



Die USA hatten in den vergangenen Wochen mehrere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Karibik entsandt - nach eigenen Angaben, um den Drogenhandel zu bekÃ¤mpfen.Â Seit September greifen US-StreitkrÃ¤fte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden dutzende Menschen getÃ¶tet.



Die USA werfen Venezuela vor, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten aktiv zu fÃ¶rdern und damit die Sicherheit der USA und ihrer BÃ¼rger zu gefÃ¤hrden. Venezuelas linksnationalistischer PrÃ¤sident NicolÃ¡s Maduro vermutet dagegen US-PlÃ¤ne zu seinem Sturz.