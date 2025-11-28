Politik

Ungarns Regierungschef Orban kÃ¼ndigt kurzfristig Treffen mit Putin in Moskau an

  • AFP - 28. November 2025, 07:59 Uhr
Bild vergrößern: Ungarns Regierungschef Orban kÃ¼ndigt kurzfristig Treffen mit Putin in Moskau an
Ungarns Regierungschef Viktor Orban
Bild: AFP

Der ungarischer Regierungschef Orban will heute zu einem Treffen mit Kreml-Chef Putin nach Moskau reisen. Er wolle sicherzustellen, 'dass die Energieversorgung Ungarns fÃ¼r den Winter und das folgende Jahr zu einem erschwinglichen Preis gesichert ist', sagte Orban.

Der ungarischer Regierungschef Viktor Orban will im Laufe des Freitags zu einem Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin nach Moskau reisen. Er wolle sicherzustellen, "dass die Energieversorgung Ungarns fÃ¼r den Winter und das folgende Jahr zu einem erschwinglichen Preis gesichert ist", sagte Orban in einem im Onlinedienst Facebook verÃ¶ffentlichen Video.Â 

Ungarn ist trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine einer der letzten verbliebenen VerbÃ¼ndeten Moskaus in der EU und hÃ¤ngt nach wie vor stark von Energieimporten aus Russland ab. In der Vergangenheit hat Budapest sein Vetorecht im Kreis der 27 Mitgliedstaaten dazu genutzt, Ausnahmen von EU-Sanktionen gegen russische Energieversorgung zu erhalten.Â 

Im Oktober einigten sich die EU-LÃ¤nder darauf, die verbliebenen Erdgas-Importe aus Russland bis Ende 2027 auslaufen zu lassen. Diplomatenangaben zufolge unterstÃ¼tzten alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Ungarn und der Slowakei diesen Schritt.Â Orban kÃ¼ndigte Mitte November an, wegen des Importverbots eine Klage vor dem EuropÃ¤ischen Gerichtshof einzureichen.

