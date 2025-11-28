Brantner und Banaszak ermuntern GrÃ¼ne zu mehr Debatten - vor Start von Parteitag

Brantner und Banaszak

Die GrÃ¼nen-Vorsitzenden Brantner und Banaszak ermuntern ihrer Partei nach dem Abschied von Robert Habeck und Annalena Baerbock zu mehr Debatten: 'In den vergangenen Jahren war es ja wirklich oft so, dass Robert und Annalena vorne standen und die Partei folgte.'

Die GrÃ¼nen-Vorsitzenden Franziska Brantner und Felix Banaszak ermuntern ihrer Partei nach dem Abschied von Robert Habeck und Annalena Baerbock zu mehr Debatten. "In den vergangenen Jahren war es ja wirklich oft so, dass Robert und Annalena vorne standen und die Partei folgte", sagte Brantner vor dem Start des GrÃ¼nen-Parteitags der "taz" (Freitagsausgabe). "Jetzt wollen wir die Mitglieder gerade vor Ort wieder stÃ¤rker aktivieren, um unsere Kraft auch auf die StraÃŸe zu bekommen."



Der Ko-Vorsitzende Banaszak Ã¤uÃŸerte sich Ã¤hnlich. In den vergangenen Jahren habe der Partei oft ein "ernsthafter Austausch" gefehlt, sagte er. "Die Logik war hÃ¤ufig: Wenn einer fÃ¼r uns denkt, dann reicht das aus."



Mit den aktuellen Umfragewerten, sagte Banaszak weiter, gebe sich die Parteispitze nicht zufrieden. Aber dass die Partei bisher in den Umfragen das "Niveau des Wahlergebnisses mit Robert Habeck als Kanzlerkandidaten" habe halten kÃ¶nnen, sei gleichzeitig keine SelbstverstÃ¤ndlichkeit und auch der Arbeit der Doppelspitze zu verdanken.



"Es baut darauf auf, dass wir trotz der unterschiedlichen Perspektiven, die wir mitbringen, immer das Verbindende suchen und finden", sagte der Vorsitzende. In der "Grundorientierung" seien er und Brantner "ohnehin nah beieinander" - aber eben nicht in jeder Einzelfrage, sagte Banaszak: "Wenn Sie am Ende zwei Aussagen nebeneinanderlegen und keinen Unterschied mehr erkennen, dann mÃ¼sste sich die Partei auch fragen, warum sie eine Doppelspitze wÃ¤hlt."



Der Bundesparteitag der GrÃ¼nen startet am Freitagnachmittag in Hannover. Es ist ihr erster Parteitag nach der verlorenen Bundestagswahl und dem Abschied der ehemaligen Vorsitzenden und Regierungsmitglieder Robert Habeck und Annalena Baerbock aus der deutschen Politik. In den Mittelpunkt des Parteitags wollen die GrÃ¼nen-Vorsitzenden VorschlÃ¤ge fÃ¼r einen sozial gerechten Klimaschutz stellen.



"Die Botschaft des Parteitags ist: Wir stehen fÃ¼r eine Klimapolitik, die konsequent sozial ausgestaltet ist und dafÃ¼r sorgt, dass die Rechnung nicht bei denen ankommt, die ab dem 20. des Monats nicht wissen, wie sie Ã¼ber die Runden kommen", sagte Banaszak der "taz".Â



Brantner ergÃ¤nzte: "Der Umbau hin zur KlimaneutralitÃ¤t ist nicht umsonst zu kriegen. Wir tun nicht mehr so, als wÃ¤re das umsonst." Einen grÃ¶ÃŸeren Anteil an der Finanzierung mÃ¼ssten diejenigen leisten, "die mit der FÃ¶rderung und der Verbrennung fossiler EnergietrÃ¤ger Geld verdienen".