Billige Energie lÃ¤sst Importpreise weiter sinken

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise in Deutschland waren im Oktober um 1,4 Prozent niedriger als im letzten Jahr. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit.



Im September hatte die VerÃ¤nderungsrate gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat bei -1,0 Prozent gelegen, im August 2025 bei -1,5 Prozent. GegenÃ¼ber dem Vormonat stiegen die Einfuhrpreise im Oktober allerdings leicht um 0,2 Prozent.



Die Exportpreise lagen im Oktober um 0,5 Prozent hÃ¶her als im Vorjahr. Im September hatte die VerÃ¤nderungsrate gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat bei +0,6 Prozent gelegen, im August 2025 bei +0,5 Prozent. GegenÃ¼ber September stiegen die Ausfuhrpreise im Oktober im Durchschnitt um 0,2 Prozent.



Den grÃ¶ÃŸten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im Oktober hatte erneut der RÃ¼ckgang der Preise fÃ¼r Energie mit -15,1 Prozent gegenÃ¼ber Oktober 2024. GegenÃ¼ber September fielen die Energiepreise im Durchschnitt um 1,5 Prozent. Alle EnergietrÃ¤ger waren im Oktober gÃ¼nstiger als im Vorjahr: Steinkohle mit -22,1 Prozent (-2,0 Prozent gegenÃ¼ber September), rohes ErdÃ¶l mit -21,1 Prozent (-4,1 Prozent gegenÃ¼ber September), Erdgas mit -13,7 Prozent (-0,6 Prozent gegenÃ¼ber September), MineralÃ¶lerzeugnisse mit -9,2 Prozent (-1,3 Prozent gegenÃ¼ber September 2025) sowie elektrischer Strom mit -3,7 Prozent (aber +12,3 Prozent gegenÃ¼ber September 2025).



Ohne BerÃ¼cksichtigung der Energiepreise verÃ¤nderten sich die Importpreise im Oktober 2025 gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat nicht (0,0 Prozent), gegenÃ¼ber dem Vormonat stiegen sie um 0,3 Prozent. LÃ¤sst man nur ErdÃ¶l und MineralÃ¶lerzeugnisse auÃŸer Betracht, lag der Importpreisindex 0,6 Prozent unter dem Stand von Oktober 2024, aber 0,4 Prozent Ã¼ber dem Stand von September.



Die Importpreise fÃ¼r InvestitionsgÃ¼ter lagen 0,5 Prozent unter denen des Vorjahresmonats (+0,1 Prozent gegenÃ¼ber September 2025). Importierte landwirtschaftliche GÃ¼ter waren im Oktober 2025 um 0,9 Prozent billiger als im Vorjahresmonat (-0,9 Prozent gegenÃ¼ber September 2025). Die Preise fÃ¼r lebende Schweine lagen um 22,9 Prozent unter denen des Vorjahresmonats (-19,4 Prozent gegenÃ¼ber September 2025), Rohkakao war 10,0 Prozent gÃ¼nstiger als im Oktober 2024 und wurde auch gegenÃ¼ber dem Vormonat deutlich billiger (-6,6 Prozent).



Die Getreidepreise waren ebenfalls niedriger als im Vorjahresmonat und im Vormonat (-7,7 Prozent gegenÃ¼ber Oktober 2024 und -2,1 Prozent gegenÃ¼ber September 2025). Dagegen war insbesondere Rohkaffee deutlich teurer als vor einem Jahr (+42,6 Prozent gegenÃ¼ber Oktober 2024 und +0,8 Prozent gegenÃ¼ber September 2025). Mehr als vor einem Jahr kosteten auch Speisezwiebeln (+26,6 Prozent). Im Vormonatsvergleich wurden sie aber um 8,4 Prozent billiger.



Die Importpreise fÃ¼r VorleistungsgÃ¼ter lagen knapp Ã¼ber denen des Vorjahresmonats (+0,1 Prozent), gegenÃ¼ber September 2025 stiegen sie im Durchschnitt um 0,9 Prozent. Importierte KonsumgÃ¼ter (Ge- und VerbrauchsgÃ¼ter) waren im Oktober 2025 um 0,6 Prozent teurer als im Vorjahr. GegenÃ¼ber dem Vormonat verbilligten sie sich um 0,1 Prozent. VerbrauchsgÃ¼ter waren 0,9 Prozent teurer als im Oktober 2024, wurden aber gegenÃ¼ber dem Vormonat um 0,3 Prozent preiswerter, wÃ¤hrend sich GebrauchsgÃ¼ter im Vorjahresvergleich um 1,0 Prozent verbilligten, aber gegenÃ¼ber September 2025 um 0,5 Prozent teurer wurden.



Bei den VerbrauchsgÃ¼tern musste im Oktober 2025 insbesondere fÃ¼r Nahrungsmittel mit +5,4 Prozent deutlich mehr bezahlt werden als im Oktober 2024. GegenÃ¼ber September 2025 fielen die Preise hier aber um 1,1 Prozent. Mehr als im Oktober 2024 kosteten vor allem geschÃ¤lte HaselnÃ¼sse (+68,7 Prozent), Kaffee (gerÃ¶stet oder entkoffeiniert; +37,9 Prozent), Rindfleisch (+34,3 Prozent), GeflÃ¼gelfleisch (+26,6 Prozent) und geschÃ¤lte Mandeln (+23,3 Prozent). Die Preise fÃ¼r importierten Orangensaft lagen um 16,4 Prozent Ã¼ber denen von Oktober 2024, fielen aber gegenÃ¼ber September deutlich um 8,8 Prozent. Billiger als im Oktober 2024 waren unter anderem Zucker (-23,8 Prozent), OlivenÃ¶l (-21,7 Prozent) und Schweinefleisch (-11,2 Prozent).



Bei der Ausfuhr hatten im Oktober die Preissteigerungen bei Konsum- und VorleistungsgÃ¼tern den grÃ¶ÃŸten Einfluss auf die Preisentwicklung insgesamt. Exportierte KonsumgÃ¼ter waren 0,9 Prozent teurer als im Oktober 2024, aber 0,3 Prozent billiger als im September 2025. Die Preise fÃ¼r GebrauchsgÃ¼ter lagen um 1,8 Prozent Ã¼ber denen des Vorjahres (+0,2 Prozent gegenÃ¼ber September 2025), VerbrauchsgÃ¼ter waren 0,8 Prozent teurer als im Oktober 2024 (-0,4 Prozent gegenÃ¼ber September 2025). Wie auch bei den Einfuhren, waren bei den exportierten VerbrauchsgÃ¼tern Nahrungsmittel im Durchschnitt deutlich teurer (+2,7 Prozent) als im Vorjahresmonat (-1,4 Prozent gegenÃ¼ber dem Vormonat). Insbesondere Kaffee (entkoffeiniert oder gerÃ¶stet) wurde zu 47,0 Prozent hÃ¶heren Preisen exportiert als im Oktober 2024 (+0,9 Prozent gegenÃ¼ber September 2025). Dagegen waren Butter und andere Fettstoffe aus Milch deutlich billiger als vor einem Jahr (-29,6 Prozent gegenÃ¼ber Oktober 2024 und -18,3 Prozent gegenÃ¼ber September 2025). Preiswerter gegenÃ¼ber Vorjahr und Vormonat waren im Oktober 2025 auch Kakaomasse, Kakaobutter, Kakaofett, KakaoÃ¶l und Kakaopulver. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fielen die Preise um 19,3 Prozent, im Vergleich zum Vormonat um 3,5 Prozent. FÃ¼r Zucker musste 14,7 Prozent weniger bezahlt werden als im Oktober 2024 (-7,0 Prozent gegenÃ¼ber September 2025).



Die Preise fÃ¼r ausgefÃ¼hrte VorleistungsgÃ¼ter lagen im Oktober 2025 um 0,7 Prozent Ã¼ber denen von Oktober 2024. GegenÃ¼ber dem Vormonat wurden VorleistungsgÃ¼ter 0,4 Prozent teurer. Das Preisniveau bei InvestitionsgÃ¼tern lag um 0,4 Prozent Ã¼ber dem von Oktober 2024 (+0,1 Prozent gegenÃ¼ber September 2025). Dagegen war der Export landwirtschaftlicher GÃ¼ter im Vorjahresvergleich 0,6 Prozent preiswerter. GegenÃ¼ber September 2025 fielen die Preise hier um 0,9 Prozent. Auch Energie wurde preiswerter exportiert als im Vorjahresmonat (-5,0 Prozent). GegenÃ¼ber September 2025 stiegen die Preise aber um 1,9 Prozent. MineralÃ¶lerzeugnisse waren 5,8 Prozent billiger als im Vorjahr (-0,8 Prozent gegenÃ¼ber September 2025), die Erdgaspreise lagen 4,3 Prozent unter denen des Vorjahresmonats (aber +2,5 Prozent gegenÃ¼ber September 2025).

