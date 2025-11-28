Brennpunkte

FÃ¼nf Tote in Reutlingen: Obduktionsergebnis bestÃ¤tigt SchÃ¼sse

  • AFP - 28. November 2025, 10:24 Uhr
Bild vergrößern: FÃ¼nf Tote in Reutlingen: Obduktionsergebnis bestÃ¤tigt SchÃ¼sse
Blaulicht
Bild: AFP

Die Polizei in Reutlingen hat neue Ermittlungsergebnisse zu dem innerfamiliÃ¤ren TÃ¶tungsdelikt mit fÃ¼nf Toten bekannt gegeben. Laut dem Obduktionsergebnis erschoss der fÃ¼r die Morde verantwortliche 63-JÃ¤hrige seine Frau und zwei SÃ¶hne.

seine Schwester tÃ¶tete er durch Gewalteinwirkung mit einem spitzen Gegenstand, teilten die Ermittler am Freitag mit. Sich selbst tÃ¶tete der Mann demnach anschlieÃŸend wie seine 57 Jahre alte Frau und die SÃ¶hne mit seinem Revolver.

Die Tatwaffe befand sich den Ermittlungen zufolge legal im Besitz des TodesschÃ¼tzen. Hinweise zum Motiv des Mannes haben die Ermittler noch nicht, eine 40-kÃ¶pfige Ermittlungsgruppe arbeite an der AufklÃ¤rung des Falles. Weiterhin gebe es aber keine Hinweise auf eine Beteiligung durch FremdtÃ¤ter.

Die Toten befanden sich an drei unterschiedlichen Orten in Reutlingen, Pfullingen und St. Johann. Eine Pflegekraft hatte am Dienstag zunÃ¤chst die ermordete 60 Jahre alte Schwester des Mannes gefunden. Bei den weiteren Ermittlungen wurden die 27 und 29 Jahre alten SÃ¶hne und das tote Ehepaar gefunden.

