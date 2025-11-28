Die Polizei in Reutlingen hat neue Ermittlungsergebnisse zu dem innerfamiliÃ¤ren TÃ¶tungsdelikt mit fÃ¼nf Toten bekannt gegeben. Laut dem Obduktionsergebnis erschoss der fÃ¼r die Morde verantwortliche 63-JÃ¤hrige seine Frau und zwei SÃ¶hne, seine Schwester tÃ¶tete er durch Gewalteinwirkung mit einem spitzen Gegenstand, teilten die Ermittler am Freitag mit. Sich selbst tÃ¶tete der Mann demnach anschlieÃŸend wie seine 57 Jahre alte Frau und die SÃ¶hne mit seinem Revolver.
Die Tatwaffe befand sich den Ermittlungen zufolge legal im Besitz des TodesschÃ¼tzen. Hinweise zum Motiv des Mannes haben die Ermittler noch nicht, eine 40-kÃ¶pfige Ermittlungsgruppe arbeite an der AufklÃ¤rung des Falles. Weiterhin gebe es aber keine Hinweise auf eine Beteiligung durch FremdtÃ¤ter.
Die Toten befanden sich an drei unterschiedlichen Orten in Reutlingen, Pfullingen und St. Johann. Eine Pflegekraft hatte am Dienstag zunÃ¤chst die ermordete 60 Jahre alte Schwester des Mannes gefunden. Bei den weiteren Ermittlungen wurden die 27 und 29 Jahre alten SÃ¶hne und das tote Ehepaar gefunden.
Brennpunkte
FÃ¼nf Tote in Reutlingen: Obduktionsergebnis bestÃ¤tigt SchÃ¼sse
- AFP - 28. November 2025, 10:24 Uhr
Die Polizei in Reutlingen hat neue Ermittlungsergebnisse zu dem innerfamiliÃ¤ren TÃ¶tungsdelikt mit fÃ¼nf Toten bekannt gegeben. Laut dem Obduktionsergebnis erschoss der fÃ¼r die Morde verantwortliche 63-JÃ¤hrige seine Frau und zwei SÃ¶hne.
Die Polizei in Reutlingen hat neue Ermittlungsergebnisse zu dem innerfamiliÃ¤ren TÃ¶tungsdelikt mit fÃ¼nf Toten bekannt gegeben. Laut dem Obduktionsergebnis erschoss der fÃ¼r die Morde verantwortliche 63-JÃ¤hrige seine Frau und zwei SÃ¶hne, seine Schwester tÃ¶tete er durch Gewalteinwirkung mit einem spitzen Gegenstand, teilten die Ermittler am Freitag mit. Sich selbst tÃ¶tete der Mann demnach anschlieÃŸend wie seine 57 Jahre alte Frau und die SÃ¶hne mit seinem Revolver.
Weitere Meldungen
Weil sie einen rechtsextremistischen Anschlag geplant haben sollen, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main Anklage gegen drei Jugendliche aus Hessen erhoben. Ihnen wird dieMehr
Wegen der Herstellung des hochgiftigen biologischen Kampfstoffs Rizin hat die Staatsanwaltschaft Dresden in Sachsen Anklage gegen einen 17-JÃ¤hrigen erhoben. Der Jugendliche sollMehr
Bei den schweren Ãœberschwemmungen im SÃ¼den Thailands ist die Zahl der Toten auf mindestens 145 gestiegen. Ãœber hundert der Todesopfer seien in der Provinz Songkhla zu beklagen,Mehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise in Deutschland waren im Oktober um 1,4 Prozent niedriger als im letzten Jahr. Das teilte das Statistische Bundesamt amMehr
Die ReallÃ¶hne sind im dritten Quartal deutlich gestiegen. Nominal stiegen die LÃ¶hne um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal - bei einer Inflationsrate von 2,3 Prozent,Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts zunehmender ZugverspÃ¤tungen und -ausfÃ¤lle mÃ¼ssen Taxifahrer in Deutschland nach Angaben des Branchenverbands immer hÃ¤ufigerMehr