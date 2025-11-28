Wagenknecht: Wahlausschuss lehnt BSW-Einspruch gegen Bundestagswahlergebnis ab

Sahra Wagenknecht

Das BÃ¼ndnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist mit seiner Forderung nach einer NeuauszÃ¤hlung der Bundestagswahl offenbar vorerst gescheitert. Der WahlprÃ¼fungsausschuss des Bundestags wolle den Einspruch der Partei gegen das AuszÃ¤hlungsergebnis zurÃ¼ck, teilte das BSW am Freitag unter Berufung auf eine Beschlussempfehlung des Ausschusses mit. ParteigrÃ¼nderin Wagenknecht warf dem Ausschuss Befangenheit vor und kÃ¼ndigte eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht an.Â



Von einer NeuauszÃ¤hlung erhofft sich das BSW, doch noch die FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde Ã¼berspringen zu kÃ¶nnen und in den Bundestag einzuziehen. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses sei "vor allem ein Dokument der Angst von Union und SPD vor einer NeuauszÃ¤hlung der Bundestagswahl, die sie um ihre parlamentarische Mehrheit und Merz um seine Kanzlerschaft bringen kÃ¶nnte", kritisierte Wagenknecht am Freitag. "Dass die Belege fÃ¼r systematische ZÃ¤hlfehler zu Lasten des BSW als unbegrÃ¼ndet abgewiesen werden, zeigt die ganze Befangenheit des Ausschusses."



In der vom BSW Ã¼bermittelten 46-seitigen Beschlussempfehlung des Ausschusses heiÃŸt es: "Die EinsprÃ¼che sind unbegrÃ¼ndet." Weiter steht in dem Dokument: "Anhand des Vortrags der EinspruchsfÃ¼hrer kann kein mandatsrelevanter VerstoÃŸ gegen Wahlrechtsvorschriften und damit kein Wahlfehler festgestellt werden." Der fÃ¶rmliche Beschluss soll in der nÃ¤chsten Sitzung des WahlprÃ¼fungsausschusses am 4. Dezember gefasst werden.



Die BSW-GrÃ¼nderin kÃ¼ndigte eine Klage in Karlsruhe an. Bei der AuszÃ¤hlung der Stimmen der Bundestagswahl im Februar habe es "systematische ZÃ¤hlfehler" gegeben, erklÃ¤rte sie. "Aber der Machterhalt von Friedrich Merz scheint wichtiger zu sein als ein korrektes Wahlergebnis." Das deutsche WahlprÃ¼fungsverfahren, "das die Abgeordneten zu Richtern in eigener Sache macht", sei "blamabel fÃ¼r eine Demokratie", kritisierte Wagenknecht.Â



Das BSW war bei der Bundestagswahl Ende Februar mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen knapp an der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde gescheitert und ist damit nicht mehr im Parlament vertreten. Es fehlten der Partei dabei lediglich 9529 Stimmen. Das BSW hatte bundesweit AuszÃ¤hlungsfehler geltend gemacht.Â



Nach der ersten AuszÃ¤hlung hatten dem BSW noch rund 13.000 Stimmen gefehlt; bei einer stichprobenartigen NachzÃ¤hlung hatte die Partei dann aber noch 4200 Stimmen dazugewonnen. Daraus leitet das BSW die Erwartung ab, dass bei einer vollstÃ¤ndigen NeuauszÃ¤hlung noch sehr viel mehr Stimmen hinzukommen kÃ¶nnten.



Sollte das BSW doch noch in den Bundestag einziehen, wÃ¼rden sich die MehrheitsverhÃ¤ltnisse dort deutlich Ã¤ndern. Die Koalition von Union und SPD hÃ¤tte dann keine eigene Mehrheit mehr.