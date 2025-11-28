Brennpunkte

Urteil: Rentenversicherung darf hochgerechnete BeitrÃ¤ge nicht rÃ¼ckwirkend korrigieren

  • AFP - 28. November 2025, 11:49 Uhr
Bild vergrößern: Urteil: Rentenversicherung darf hochgerechnete BeitrÃ¤ge nicht rÃ¼ckwirkend korrigieren
Justitia
Bild: AFP

Wenn die Rentenversicherung die letzten Beitragszahlungen vor Rentenbeginn hochgerechnet hat, kÃ¶nnen sich Betroffene einem Urteil des Bundessozialgerichts zufolge auf die so berechnete Rente verlassen. Abweichungen mÃ¼ssen unberÃ¼cksichtigt bleiben.

Auch wenn die Rentenversicherung die letzten Beitragszahlungen vor Rentenbeginn hochgerechnet hat, kÃ¶nnen sich Betroffene einem Urteil zufolge auf die so ermittelte Rente verlassen. Fallen die tatsÃ¤chlichen RentenbeitrÃ¤ge fÃ¼r die letzten drei Arbeitsmonate dann geringer aus als erwartet, darf die Rentenversicherung dies nicht rÃ¼ckwirkend korrigieren, wie das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel in einem am Freitag bekanntgegebenen Urteil vom Vortag entschied. (Az. B 5 R 6/24 R)

Wie alle gesetzlichen Renten gibt es auch die Regelaltersrente nur auf Antrag. Dieser sollte etwa drei Monate vor Rentenbeginn gestellt werden. Gegebenenfalls bietet die Rentenversicherung dann an, die Beitragszahlungen fÃ¼r die noch ausstehenden Monate aus den vorausgehenden BeitrÃ¤gen hochzurechnen. Betroffene mÃ¼ssen dem zustimmen.

Im Streitfall hatte der KlÃ¤ger aus Niedersachsen seine Rente beantragt und dabei auch in die Hochrechnung eingewilligt. In den letzten drei Monaten vor Rentenbeginn war das tatsÃ¤chliche Einkommen dann gut 300 Euro niedriger als erwartet. Auch die RentenbeitrÃ¤ge fielen daher geringer aus, als von der Rentenversicherung bei der Hochrechnung berÃ¼cksichtigt.

Drei Monate nach Rentenbeginn nahm die Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ihren Rentenbescheid zurÃ¼ck und schickte einen auf den tatsÃ¤chlichen niedrigeren Werten basierenden neuen Bescheid.

Der frischgebackene Rentner war damit nicht einverstanden. Mit seiner Klage hatte er nun durch alle Instanzen Erfolg. Eine nachtrÃ¤gliche Korrektur der hochgerechneten BeitrÃ¤ge sei gesetzlich ausgeschlossen, urteilte auch das BSG. Danach habe eine Abweichung des tatsÃ¤chlichen vom hochgerechneten beitragspflichtigen Einkommen "auÃŸer Betracht zu bleiben".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Weitere Anklage in Zusammenhang mit Drogenhandel in groÃŸem Stil in Hessen
    Weitere Anklage in Zusammenhang mit Drogenhandel in groÃŸem Stil in Hessen

    Mehr als zwei Jahre nach einem ersten Schlag gegen eine internationale DrogenhÃ¤ndlerbande hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main Anklage gegen einen weiteren

    Mehr
    Einer von zwei Haft-Ausbrechern in Frankreich wieder festgenommen
    Einer von zwei Haft-Ausbrechern in Frankreich wieder festgenommen

    Einen Tag nach dem filmreifen Ausbruch zweier HÃ¤ftlinge aus einem franzÃ¶sischen GefÃ¤ngnis hat die Polizei einen von ihnen wieder festgenommen. Dabei handele es sich um einen

    Mehr
    Wagenknecht: Wahlausschuss lehnt BSW-Einspruch gegen Bundestagswahlergebnis ab
    Wagenknecht: Wahlausschuss lehnt BSW-Einspruch gegen Bundestagswahlergebnis ab

    Das BÃ¼ndnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist mit seiner Forderung nach einer NeuauszÃ¤hlung der Bundestagswahl offenbar vorerst gescheitert. Der WahlprÃ¼fungsausschuss des Bundestags

    Mehr
    Bundesregierung wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r Zulassungen von Verbrenner-Autos nach 2035
    Bundesregierung wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r Zulassungen von Verbrenner-Autos nach 2035
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Bis zu 5000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Bis zu 5000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Experten beraten Ã¼ber Wege zu einer zuverlÃ¤ssigen Bahn
    Experten beraten Ã¼ber Wege zu einer zuverlÃ¤ssigen Bahn
    Umfrage: Schulleitungen haben zu wenig Zeit fÃ¼r Leitungsaufgaben
    Umfrage: Schulleitungen haben zu wenig Zeit fÃ¼r Leitungsaufgaben
    Umfrage: Deutsche haben am meisten Angst vor Krebs und Demenz
    Umfrage: Deutsche haben am meisten Angst vor Krebs und Demenz
    Trump will nach Tod von Nationalgardistin Migration aus
    Trump will nach Tod von Nationalgardistin Migration aus "Dritte-Welt-LÃ¤ndern" stoppen
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    Bas zu Haushalt 2026:
    Bas zu Haushalt 2026: "Unser Sozialstaat sorgt fÃ¼r StabilitÃ¤t und sozialen Frieden"
    FÃ¼nf Tote in Reutlingen: Obduktionsergebnis bestÃ¤tigt SchÃ¼sse
    FÃ¼nf Tote in Reutlingen: Obduktionsergebnis bestÃ¤tigt SchÃ¼sse

    Top Meldungen

    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken

    Die Arbeitslosigkeit ist im November leicht gesunken. Die Zahl der Arbeitssuchenden verringerte sich im Vergleich zum Vormonat um 26.000 auf 2.885.000, wie die Bundesagentur fÃ¼r

    Mehr
    Arbeitslosenzahl steigt im November im Vorjahresvergleich
    Arbeitslosenzahl steigt im November im Vorjahresvergleich

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenzahl in Deutschland hat im November im Vorjahresvergleich erneut zugelegt. Wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag in

    Mehr
    Billige Energie lÃ¤sst Importpreise weiter sinken
    Billige Energie lÃ¤sst Importpreise weiter sinken

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise in Deutschland waren im Oktober um 1,4 Prozent niedriger als im letzten Jahr. Das teilte das Statistische Bundesamt am

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts