Urteil: Rentenversicherung darf hochgerechnete BeitrÃ¤ge nicht rÃ¼ckwirkend korrigieren

Wenn die Rentenversicherung die letzten Beitragszahlungen vor Rentenbeginn hochgerechnet hat, kÃ¶nnen sich Betroffene einem Urteil des Bundessozialgerichts zufolge auf die so berechnete Rente verlassen. Abweichungen mÃ¼ssen unberÃ¼cksichtigt bleiben.

Auch wenn die Rentenversicherung die letzten Beitragszahlungen vor Rentenbeginn hochgerechnet hat, kÃ¶nnen sich Betroffene einem Urteil zufolge auf die so ermittelte Rente verlassen. Fallen die tatsÃ¤chlichen RentenbeitrÃ¤ge fÃ¼r die letzten drei Arbeitsmonate dann geringer aus als erwartet, darf die Rentenversicherung dies nicht rÃ¼ckwirkend korrigieren, wie das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel in einem am Freitag bekanntgegebenen Urteil vom Vortag entschied. (Az. B 5 R 6/24 R)



Wie alle gesetzlichen Renten gibt es auch die Regelaltersrente nur auf Antrag. Dieser sollte etwa drei Monate vor Rentenbeginn gestellt werden. Gegebenenfalls bietet die Rentenversicherung dann an, die Beitragszahlungen fÃ¼r die noch ausstehenden Monate aus den vorausgehenden BeitrÃ¤gen hochzurechnen. Betroffene mÃ¼ssen dem zustimmen.



Im Streitfall hatte der KlÃ¤ger aus Niedersachsen seine Rente beantragt und dabei auch in die Hochrechnung eingewilligt. In den letzten drei Monaten vor Rentenbeginn war das tatsÃ¤chliche Einkommen dann gut 300 Euro niedriger als erwartet. Auch die RentenbeitrÃ¤ge fielen daher geringer aus, als von der Rentenversicherung bei der Hochrechnung berÃ¼cksichtigt.



Drei Monate nach Rentenbeginn nahm die Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ihren Rentenbescheid zurÃ¼ck und schickte einen auf den tatsÃ¤chlichen niedrigeren Werten basierenden neuen Bescheid.



Der frischgebackene Rentner war damit nicht einverstanden. Mit seiner Klage hatte er nun durch alle Instanzen Erfolg. Eine nachtrÃ¤gliche Korrektur der hochgerechneten BeitrÃ¤ge sei gesetzlich ausgeschlossen, urteilte auch das BSG. Danach habe eine Abweichung des tatsÃ¤chlichen vom hochgerechneten beitragspflichtigen Einkommen "auÃŸer Betracht zu bleiben".