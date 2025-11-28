Weitere Anklage in Zusammenhang mit Drogenhandel in groÃŸem Stil in Hessen

Geldscheine

Mehr als zwei Jahre nach einem ersten Schlag gegen eine internationale DrogenhÃ¤ndlerbande hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main Anklage gegen einen weiteren mutmaÃŸlichen Beteiligten erhoben. Dem 51-JÃ¤hrigen wird unter anderem banden- und gewerbsmÃ¤ÃŸige GeldwÃ¤sche vorgeworfen, wie die BehÃ¶rde am Freitag mitteilte.Â



Die Anklage steht im Zusammenhang mit einer Bande, die ab 2020 im Rhein-Main-Gebiet mit Kokain und Cannabis im dreistelligen Kilogrammbereich handelte. Der 51-JÃ¤hrige soll als Finanzdienstleister fÃ¼r die Gruppe gearbeitet haben.Â



Laut Anklage erhielt er im September und Oktober 2024 Ã¼ber einen Messengerdienst AuftrÃ¤ge fÃ¼r den Erhalt und die Auszahlung von Bargeld. In an ihn geschickten Paketen befanden sich demnach bis zu 500.000 Euro. Nahezu tÃ¤glich soll er sich mit Kurieren getroffen haben.Â



Im Tatzeitraum soll der 51-JÃ¤hrige Bargeld in HÃ¶he von Ã¼ber vier Millionen Euro entgegengenommen und Bargeld in HÃ¶he von etwa 3,5 Millionen Euro weitergeleitet haben. Laut Anklage wusste er, dass das Geld aus DrogengeschÃ¤ften stammte.Â



Seit Oktober 2024 sitzt er in Untersuchungshaft. Ãœber die ErÃ¶ffnung eines Hauptverfahrens muss das Landgericht Frankfurt entscheiden.



In dem Komplex gab es schon zahlreiche Verhaftungen , teils auch schon Prozesse und Urteile. Insgesamt 33 Menschen werden beschuldigt, Mitglieder oder GeschÃ¤ftspartner der Gruppe gewesen zu sein. 17 davon wurden im In- und Ausland festgenommen.Â



Acht Mitglieder und zwei GeschÃ¤ftspartner wurden bereits zu Haftstrafen von bis zu elfeinhalb Jahren verurteilt. In sieben FÃ¤llen sind die Verurteilungen bereits rechtskrÃ¤ftig. Weitere sieben Beschuldigte befinden sich im Ausland in Haft und wurden dort zum Teil bereits rechtskrÃ¤ftig verurteilt.