Orban: Ungarn wird weiter Ã–l von Russland kaufen

Wladimir Putin und Viktor Orban in Moskau

Ungarn wird nach den Worten von Regierungschef Viktor Orban weiterhin Ã–l von Russland kaufen. Die Energielieferungen aus Russland seien "die Grundlage der ungarischen Energieversorgung und werden es auch in Zukunft bleiben", sagte Orban am Freitag bei einem Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin in Moskau.



Der russische PrÃ¤sident lobte Orban bei dem kurzfristig anberaumten Treffen fÃ¼r dessen "ausgewogene Haltung in der Ukraine-Frage". Ungarn ist trotz der russischen Offensive gegen die Ukraine einer der letzten verbliebenen VerbÃ¼ndeten Moskaus in der EU und hÃ¤ngt nach wie vor stark von Energieimporten aus Russland ab. In der Vergangenheit hat Budapest sein Vetorecht im Kreis der 27 Mitgliedstaaten dazu genutzt, Ausnahmen von EU-Sanktionen gegen russische Energieversorgung zu erhalten.Â