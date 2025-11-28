Wegen Unstimmigkeiten in seinem Lebenslauf ist der rumÃ¤nische Verteidigungsminister Ionut Mosteanu am Freitag zurÃ¼ckgetreten. Er habe einen "Fehler" bei den Angaben zu seiner Hochschulbildung gemacht und trete darum als Verteidigungsminister zurÃ¼ck, erklÃ¤rte Mosteanu im Onlinedienst Facebook.Â
Der derzeitige Wirtschafts- und Tourismusminister Radu Miruta solle das Verteidigungsressort vorÃ¼bergehend Ã¼bernehmen, gab RumÃ¤niens Regierungschef Ilie Bolojan nach Bekanntwerden des RÃ¼cktritts bekannt.
In Mosteanus Lebenslauf war eine UniversitÃ¤t aufgelistet gewesen, die der Politiker tatsÃ¤chlich nie besucht hatte. Er wolle nicht, dass Kontroversen Ã¼ber seinen Lebenslauf "ablenken", wÃ¤hrend das Nato-Mitgliedsland RumÃ¤nien und ganz Europa "von Russland angegriffen werden", begrÃ¼ndete der Politiker seinen Schritt.
In RumÃ¤nien waren zuletzt wiederholt Luftraumverletzungen durch mutmaÃŸlich russische Drohnen gemeldet worden. Zudem wurden Moskau Einmischungen in die rumÃ¤nische PrÃ¤sidentschaftswahl im vergangenen Jahr vorgeworfen.
Brennpunkte
RumÃ¤niens Verteidigungsminister tritt nach "Fehler" im Lebenslauf zurÃ¼ck
- AFP - 28. November 2025, 13:13 Uhr
