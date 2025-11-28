Die Inflation in Deutschland bleibt hoch: Im November stiegen die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent im Vorjahresvergleich, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag in einer vorlÃ¤ufigen SchÃ¤tzung mitteilte. Schon im Oktober hatte die Teuerung bei 2,3 Prozent gelegen, im September bei 2,4 Prozent.Â
Im November stiegen vor allem die Preise fÃ¼r Dienstleistungen stark um 3,5 Prozent, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Der Dienstleistungssektor ist seit Monaten der treibende Faktor fÃ¼r die Inflation.
Nahrungsmittel dagegen kletterten im November im Preis nur um 1,2 Prozent. Damit setzte sich die Entwicklung der vergangenen Monate fort, in denen sich der Preisauftrieb fÃ¼r Lebensmittel zusehends abschwÃ¤chte.
Die Energiepreise sanken im zuende gehenden Monat den Angaben zufolge um 0,1 Prozent. Im Oktober hatte der RÃ¼ckgang hier noch 0,9 Prozent betragen.
Im Vergleich zum Oktober sanken die Verbraucherpreise insgesamt um 0,2 Prozent, wie die Statistiker weiter mitteilten. Die Kerninflation - also der Anstieg der Preise ohne Nahrungsmittel und Energie - betrug im November voraussichtlich 2,7 Prozent. Detaillierte Ergebnisse verÃ¶ffentlicht das Statistische Bundesamt am 12. Dezember.
Wirtschaft
Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
28. November 2025
