Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November

  • AFP - 28. November 2025, 14:18 Uhr
Bild vergrößern: Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
Supermarkt in Zagreb
Bild: AFP

Die Inflation in Deutschland bleibt hoch: Im November stiegen die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent im Vorjahresvergleich, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Schon im Oktober hatte die Teuerung bei 2,3 Prozent gelegen.Â 

Im November stiegen vor allem die Preise fÃ¼r Dienstleistungen stark um 3,5 Prozent, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Der Dienstleistungssektor ist seit Monaten der treibende Faktor fÃ¼r die Inflation.

Nahrungsmittel dagegen kletterten im November im Preis nur um 1,2 Prozent. Damit setzte sich die Entwicklung der vergangenen Monate fort, in denen sich der Preisauftrieb fÃ¼r Lebensmittel zusehends abschwÃ¤chte.

Die Energiepreise sanken im zuende gehenden Monat den Angaben zufolge um 0,1 Prozent. Im Oktober hatte der RÃ¼ckgang hier noch 0,9 Prozent betragen.

Im Vergleich zum Oktober sanken die Verbraucherpreise insgesamt um 0,2 Prozent, wie die Statistiker weiter mitteilten. Die Kerninflation - also der Anstieg der Preise ohne Nahrungsmittel und Energie - betrug im November voraussichtlich 2,7 Prozent. Detaillierte Ergebnisse verÃ¶ffentlicht das Statistische Bundesamt am 12. Dezember.

