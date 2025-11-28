Bundestag beschlieÃŸt 524 Milliarden Euro schweren Haushalt fÃ¼r 2026

Bundestag

524 Milliarden Euro fÃ¼r 2026: Der Bundestag hat den Haushalt fÃ¼r das kommende Jahr beschlossen. FÃ¼r die Schlussfassung des Haushaltsplans der schwarz-roten Koalition stimmten am Freitag 322 Abgeordnete. Es gab 252 Nein-Stimmen und keine Enthaltung. Das nun verabschiedete Haushaltsgesetz legt die finanzielle Grundlage fÃ¼r alle staatlichen Ausgaben im kommenden Jahr.



Mit den insgesamt 524,5 Milliarden Euro liegen die Ausgaben des Bundes 21,5 Milliarden Euro hÃ¶her als im Vorjahr. Die Einnahmen liegen aber deutlich unter den Ausgaben: Der Staat nimmt im kommenden Jahr 97,97 Milliarden Euro neue Kredite auf.



Zusammen mit den schuldenfinanzierten SondervermÃ¶gen fÃ¼r Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤t sowie die Bundeswehr summieren sich die neuen Schulden kommendes Jahr auf mehr als 180 Milliarden Euro. In der laufenden Wahlperiode von 2025 bis 2029 liegen sie insgesamt bei rund 850 Milliarden Euro. MÃ¶glich wurde dies durch den Beschluss einer Reihe von Ausnahmen bei der Schuldenbremse, die eigentlich eine Ã¼berbordende Kreditaufnahme verhindern soll.



Der mit Abstand grÃ¶ÃŸte Haushaltsposten ist mit 197,34 Milliarden Euro der des Bundesarbeitsministeriums. Der grÃ¶ÃŸte Teil - 128 Milliarden Euro - entfÃ¤llt auf die Rente. Ministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) verteidigte am Freitagvormittag die GrÃ¶ÃŸe ihres Haushaltspostens. 99 Prozent der Ausgaben seien "gesetzlich gebundene Pflichtausgaben", sagte Bas mit Blick auf Leistungen des Sozialstaats. Dieser gebe "sehr, sehr vielen Menschen im Land Sicherheit", betonte Bas. "Unser Sozialstaat sorgt fÃ¼r StabilitÃ¤t und sozialen Frieden".



ZweitgrÃ¶ÃŸter Etat ist der Verteidigungshaushalt mit 82,69 Milliarden Euro. Hier gibt es zugleich auch den grÃ¶ÃŸten Zuwachs, denn im laufenden Haushaltsjahr hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) noch 62,3 Milliarden Euro zur VerfÃ¼gung. EinschlieÃŸlich der Gelder aus dem SondervermÃ¶gen Bundeswehr hat der Haushalt kommendes Jahr ein Gesamtvolumen von Ã¼ber 108 Milliarden Euro. Der drittgrÃ¶ÃŸte Etat ist das Budget im Verkehrsministerium mit 27,9 Milliarden Euro.



Der Bundestag hat mit dem Beschluss vom Freitag zum zweiten Mal in diesem Jahr einen Haushalt verabschiedet: Wegen des Regierungswechsels war der Etat fÃ¼r das laufende Jahr erst mit VerspÃ¤tung im September beschlossen worden. Die VorgÃ¤ngerregierung aus SPD, GrÃ¼nen und FDP war vor gut einem Jahr Ã¼ber die Aufstellung des Haushalts fÃ¼r 2025 zerbrochen.



Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte am Dienstag bei der Beratung Ã¼ber den Etat seines Ministeriums vor den Herausforderungen gewarnt, die ab 2027 anstehen. Hier rechnet der Minister mit einer FinanzierungslÃ¼cke von mehr als 30 Milliarden Euro. "Die grÃ¶ÃŸten Aufgaben haben wir noch vor uns", betonte Klingbeil. Die Aufstellung der Bundeshaushalte fÃ¼r 2025 und 2026 sei "fÃ¼r uns als Parlament ein StÃ¼ck weit das Warm-up" gewesen.