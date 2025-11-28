Politik

GrÃ¼ne beginnen Bundesparteitag in Hannover

  AFP - 28. November 2025, 15:36 Uhr
Bild vergrößern: GrÃ¼ne beginnen Bundesparteitag in Hannover
Logo der GrÃ¼nen
Bild: AFP

In Hannover hat am Freitag der Bundesparteitag der GrÃ¼nen begonnen. Diese wollen bei dem dreitÃ¤gigen Kongress ihr Profil als Oppositionspartei schÃ¤rfen.

In Hannover hat am Freitagnachmittag der Bundesparteitag der GrÃ¼nen begonnen. Diese wollen bei dem dreitÃ¤gigen Kongress ihr Profil als Oppositionspartei schÃ¤rfen. Es gehe um die "Neuorientierung" und "Weiterentwicklung" der Partei, sagte GrÃ¼nen-Chef Felix Banaszak am Rande des Parteitags, und um die Frage, wie grÃ¼ne Politik "wieder mehrheitsfÃ¤hig werden" kÃ¶nne. So mÃ¼sse zum Beispiel der Klimaschutz fÃ¼r alle im Land funktionieren.

Banaszak ist seit November 2024 zusammen mit Franziska Brantner Ko-Vorsitzender der GrÃ¼nen. Dies sei der "erste groÃŸe Parteitag in unserer Verantwortung", betonte Banaszak. Ziel sei es, dort Debatten "ehrlich und aufrichtig" zu fÃ¼hren.

Zum Auftakt des Parteitags steht eine Aussprache der mehr als 800 Delegierten zur politischen Lage sowie zu innerparteilichen Reformen auf der Tagesordnung. Reden halten werden unter anderem Ko-Parteichefin Franziska Brantner und BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour.

Inhaltliche Schwerpunkte am Samstag sind dann die traditionellen Kernthemen der GrÃ¼nen Klimaschutz und Energiewende. Am Abend soll es in einer auÃŸenpolitischen Debatte um den Krieg in der Ukraine sowie den Nahostkonflikt gehen, auÃŸerdem um eine Positionierung der Partei zur Wehrpflicht. Zum Abschluss am Sonntag steht ein Antrag zur StÃ¤rkung der Kommunen auf dem Programm.

Die GrÃ¼nen kamen bei der Bundestagswahl im Februar nur auf 11,6 Prozent der Stimmen - ein Verlust von rund drei Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl 2021. Die Partei wechselte anschlieÃŸend nach dreieinhalb Jahren in der Ampel-Regierung in die Opposition.

