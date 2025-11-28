Brennpunkte

Selenskyj-Berater tritt nach Korruptionsrazzia zurÃ¼ck

  • dts - 28. November 2025, 16:43 Uhr
Bild vergrößern: Selenskyj-Berater tritt nach Korruptionsrazzia zurÃ¼ck
Andrij Jermak (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Einer der engsten Berater des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak, ist am Freitag zurÃ¼ckgetreten, nachdem die Anti-KorruptionsbehÃ¶rden des Landes seine Wohnung durchsucht hatten.

Das teilte Selenskyj am Nachmittag mit. Jermak, der als Stabschef des PrÃ¤sidenten fungierte, galt oft als der zweitmÃ¤chtigste Mann der Ukraine und fÃ¼hrte zuletzt die ukrainische Delegation bei GesprÃ¤chen in Genf mit den USA an.

Jermak selbst Ã¤uÃŸerte sich zunÃ¤chst nicht Ã¶ffentlich, bestÃ¤tigte jedoch zuvor, dass die Durchsuchung stattfand und er vollstÃ¤ndig mit den BehÃ¶rden kooperiere. Die Ermittler hÃ¤tten vollen Zugang zur Wohnung erhalten, und seine AnwÃ¤lte seien vor Ort, um mit den StrafverfolgungsbehÃ¶rden zu interagieren.

Die beiden wichtigsten Anti-KorruptionsbehÃ¶rden der Ukraine, das Nationale Anti-KorruptionsbÃ¼ro der Ukraine (NABU) und die Spezialisierte Anti-Korruptionsstaatsanwaltschaft (SAPO), waren an den Durchsuchungen beteiligt. Der Grund fÃ¼r die Razzien wurde nicht bekannt gegeben, aber sie erfolgten zwei Wochen nach der AnkÃ¼ndigung einer umfassenden Untersuchung eines mutmaÃŸlichen Bestechungssystems im Zusammenhang mit der kritischen Energieinfrastruktur der Ukraine.

