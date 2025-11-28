Berlin: Banner gegen NeugrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation darf an Uni hÃ¤ngen

Protest gegen AfD

Ein Protestplakat gegen die am Wochenende geplante NeugrÃ¼ndung der AfD-Jugendorganisation in GieÃŸen darf an einer Berliner UniversitÃ¤t hÃ¤ngen bleiben. Das entschied das Verwaltungsgericht Berlin am Donnerstag im Eilverfahren, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Die Antragstellerin, bei der es sich um eine politische Partei handelt, kann demnach nicht von der UniversitÃ¤t verlangen, das Banner von der AuÃŸenfassade zu entfernen.Â



Neben dem Aufruf "AfD Jugend Stoppen! GieÃŸen 29.11." ist auf dem Banner,Â das laut Gericht unter den Fenstern einer Studierendengruppe befestigt ist, auch eine Internetseite vermerkt. Auf dieser wird ein "antifaschistisches AktionsbÃ¼ndnis" beworben, dass die GrÃ¼ndung des Jugendverbands verhindern will.Â



Aus Sicht des Berliner Verwaltungsgericht verstÃ¶ÃŸt das Banner zwar gegen die universitÃ¤re Hausordnung, da politische Ã„uÃŸerungen vor dem AufhÃ¤ngen genehmigt werden mÃ¼ssten. Zudem sei der grundrechtlich gewÃ¤hrte Schutz der politischen Partei berÃ¼hrt. Allein daraus folge aber kein im Eilrechtsschutz durchsetzbarer Anspruch auf Beseitigung des Banners, so die Argumentation des Gerichts.Â



Die UniversitÃ¤t habe glaubhaft gemacht, dass sie seit Jahrzehnten grundsÃ¤tzlich Banner und Plakate mit politischen Ã„uÃŸerungen dulde, auch wenn sie keinen hochschulpolitischen Bezug hÃ¤tten, betonte das Gericht. Eine strafrechtliche Relevanz der Formulierung sei nicht zu erkennen, die Wirkung des Banners Ã¼berschaubar.Â



Da zudem unmittelbar Ã¼ber dem Banner der Name der Studierendengruppe zu sehen sei und Inhalt und Gestaltung nicht auf die UniversitÃ¤t als Urheberin verwiesen, bestehe auch kein Anschein einer institutionellen Positionierung. Laut Verwaltungsgericht bestÃ¤tigte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Entscheidung bereits, indem es am Freitag eine Beschwerde gegen den Beschluss zurÃ¼ckwies.Â