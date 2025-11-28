Brennpunkte

Berlin: Banner gegen NeugrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation darf an Uni hÃ¤ngen

  • AFP - 28. November 2025, 16:23 Uhr
Bild vergrößern: Berlin: Banner gegen NeugrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation darf an Uni hÃ¤ngen
Protest gegen AfD
Bild: AFP

Ein Protestplakat gegen die am Wochenende geplante NeugrÃ¼ndung der AfD-Jugendorganisation in GieÃŸen darf an einer Berliner UniversitÃ¤t hÃ¤ngen bleiben. Das entschied das Verwaltungsgericht Berlin am Freitag.

Ein Protestplakat gegen die am Wochenende geplante NeugrÃ¼ndung der AfD-Jugendorganisation in GieÃŸen darf an einer Berliner UniversitÃ¤t hÃ¤ngen bleiben. Das entschied das Verwaltungsgericht Berlin am Donnerstag im Eilverfahren, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Die Antragstellerin, bei der es sich um eine politische Partei handelt, kann demnach nicht von der UniversitÃ¤t verlangen, das Banner von der AuÃŸenfassade zu entfernen.Â 

Neben dem Aufruf "AfD Jugend Stoppen! GieÃŸen 29.11." ist auf dem Banner,Â das laut Gericht unter den Fenstern einer Studierendengruppe befestigt ist, auch eine Internetseite vermerkt. Auf dieser wird ein "antifaschistisches AktionsbÃ¼ndnis" beworben, dass die GrÃ¼ndung des Jugendverbands verhindern will.Â 

Aus Sicht des Berliner Verwaltungsgericht verstÃ¶ÃŸt das Banner zwar gegen die universitÃ¤re Hausordnung, da politische Ã„uÃŸerungen vor dem AufhÃ¤ngen genehmigt werden mÃ¼ssten. Zudem sei der grundrechtlich gewÃ¤hrte Schutz der politischen Partei berÃ¼hrt. Allein daraus folge aber kein im Eilrechtsschutz durchsetzbarer Anspruch auf Beseitigung des Banners, so die Argumentation des Gerichts.Â 

Die UniversitÃ¤t habe glaubhaft gemacht, dass sie seit Jahrzehnten grundsÃ¤tzlich Banner und Plakate mit politischen Ã„uÃŸerungen dulde, auch wenn sie keinen hochschulpolitischen Bezug hÃ¤tten, betonte das Gericht. Eine strafrechtliche Relevanz der Formulierung sei nicht zu erkennen, die Wirkung des Banners Ã¼berschaubar.Â 

Da zudem unmittelbar Ã¼ber dem Banner der Name der Studierendengruppe zu sehen sei und Inhalt und Gestaltung nicht auf die UniversitÃ¤t als Urheberin verwiesen, bestehe auch kein Anschein einer institutionellen Positionierung. Laut Verwaltungsgericht bestÃ¤tigte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Entscheidung bereits, indem es am Freitag eine Beschwerde gegen den Beschluss zurÃ¼ckwies.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    RumÃ¤niens Verteidigungsminister tritt nach
    RumÃ¤niens Verteidigungsminister tritt nach "Fehler" im Lebenslauf zurÃ¼ck

    Wegen Unstimmigkeiten in seinem Lebenslauf ist der rumÃ¤nische Verteidigungsminister Ionut Mosteanu am Freitag zurÃ¼ckgetreten. Er habe einen "Fehler" bei den Angaben zu seiner

    Mehr
    Flughafen Hamburg: Acht geschÃ¼tzte Korallen in GepÃ¤ck von Urlauberin entdecktÂ 
    Flughafen Hamburg: Acht geschÃ¼tzte Korallen in GepÃ¤ck von Urlauberin entdecktÂ 

    Am Hamburger Flughafen haben Zollbeamte acht unter Artenschutz stehende Korallen im GepÃ¤ck einer Urlauberin gefunden. Die 29-JÃ¤hrige war auf dem RÃ¼ckweg von den Malediven, wie

    Mehr
    Orban: Ungarn wird weiter Ã–l von Russland kaufen
    Orban: Ungarn wird weiter Ã–l von Russland kaufen

    Ungarn wird nach den Worten von Regierungschef Viktor Orban weiterhin Ã–l von Russland kaufen. Die Energielieferungen aus Russland seien "die Grundlage der ungarischen

    Mehr
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere
    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere
    Macron will Handyverbot an Schulen auf Oberstufe ausdehnen
    Macron will Handyverbot an Schulen auf Oberstufe ausdehnen
    GrÃ¼ne beginnen Bundesparteitag in Hannover
    GrÃ¼ne beginnen Bundesparteitag in Hannover
    Papst Leo XIV. ruft Christen verschiedener Konfessionen zur Einheit auf
    Papst Leo XIV. ruft Christen verschiedener Konfessionen zur Einheit auf
    Bundestag beschlieÃŸt 524 Milliarden Euro schweren Haushalt fÃ¼r 2026
    Bundestag beschlieÃŸt 524 Milliarden Euro schweren Haushalt fÃ¼r 2026
    Historischer Besuch: Steinmeier gedenkt in Guernica der Opfer von NS-Luftangriff
    Historischer Besuch: Steinmeier gedenkt in Guernica der Opfer von NS-Luftangriff

    Top Meldungen

    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent
    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt im November voraussichtlich wie im Vormonat bei 2,3 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt

    Mehr
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.

    Mehr
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken

    Die im Herbst Ã¼bliche Belebung hat auch im November fÃ¼r eine sinkende Arbeitslosenzahl gesorgt: Sie ging im Vormonatsvergleich leicht um 26.000 auf 2,885 Millionen zurÃ¼ck, wie

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts