Macron will Handyverbot an Schulen auf Oberstufe ausdehnen

  • AFP - 28. November 2025, 15:55 Uhr
Das Handyverbot an franzÃ¶sischen Schulen soll vom kommenden Schuljahr an bis zur Oberstufe ausgedehnt werden. "Zum Schuljahresbeginn wollen wir keine Mobiltelefone mehr an Gymnasien", sagte Macron am Freitag bei einem GesprÃ¤ch mit Leserinnen und Lesern von Regionalzeitungen im ostfranzÃ¶sischen Mirecourt. "Wir wollen das durchziehen, die Botschaft lautet: Das ist kein Ort dafÃ¼r, hier seid Ihr zum Lernen und zum Austausch", betonte Macron, der sich seit Jahren dafÃ¼r einsetzt, Kinder und Jugendliche von Bildschirmen fernzuhalten.Â 

Das Bildungsministerium sei bereits dabei, eine entsprechende Regelung vorzubereiten, sagte Macron. Das Nutzen von Mobiltelefonen ist bereits seit 2018 an franzÃ¶sischen Vor- und Grundschulen und in der Mittelstufe (collÃ¨ge) verboten. Das Verbot wird allerdings mit unterschiedlichem Erfolg umgesetzt. Seit dem laufenden Schuljahr sollen SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼ler der Mittelstufe ihre Mobiltelefone vor Unterrichtsbeginn abgeben. Der Gebrauch von Handys ist auch auÃŸerhalb des Unterrichts untersagt.Â 

Es zÃ¤hlt allerdings zu beliebten Tricks, zu erklÃ¤ren, kein Telefon dabei zu haben - oder einfach ein Zweittelefon abzugeben.

Im September hatte eine parlamentarische Untersuchungskommission in Frankreich zudem ein Verbot von Plattformen wie Tiktok und Instagram fÃ¼r Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren gefordert. Macron tritt seit lÃ¤ngerem fÃ¼r ein solches Verbot ein.Â Im kommenden Jahr soll in Frankreich eine App getestet werden, mit der das Alter von Nutzern besser geprÃ¼ft werden kann.Â 

