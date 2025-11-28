Wirtschaft

Koalition einigt sich auf KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride

  • AFP - 28. November 2025, 10:11 Uhr
Bild vergrößern: Koalition einigt sich auf KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride
Hinweis auf eine Ladestation fÃ¼r E-Autos
Bild: AFP

Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich auf eine neue KaufprÃ¤mie sowohl fÃ¼r E-Autos als auch fÃ¼r Plugin-Hybride geeinigt. Die neue FÃ¶rderung von mindestens 3000 Euro richte sich gezielt an 'Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen'.

Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich auf eine neue KaufprÃ¤mie sowohl fÃ¼r E-Autos als auch fÃ¼r Plugin-Hybride geeinigt. Die neue FÃ¶rderung von mindestens 3000 Euro richte sich gezielt an "Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen", heiÃŸt es dazu in dem Beschluss des Ausschusses. Die Mittel dafÃ¼r in HÃ¶he von drei Milliarden Euro sollen demnach aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen.

"Wir wollen gezielte Anreize setzen, um die Nachfrage von Verbrauchern nach emissionsarmen Fahrzeugen im StraÃŸenverkehr zu stÃ¤rken und den Umstieg auf klimafreundliche MobilitÃ¤t zu unterstÃ¼tzen", erklÃ¤rten die KoalitionÃ¤re. Die FÃ¶rderung beim Neuwagenkauf und beim Leasing von "reinen Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen" soll demnach "so unbÃ¼rokratisch wie mÃ¶glich erfolgen".

GeknÃ¼pft werden soll die KaufprÃ¤mie an das Jahreshaushaltseinkommen. FÃ¶rderfÃ¤hig sollen Haushalte mit bis zu 80.000 Euro zu versteuerndem Einkommen sein, wobei die Grenze um 5000 Euro pro Kind steigt. Nur Privatpersonen kÃ¶nnen die FÃ¶rderung erhalten und das Auto darf anschlieÃŸend nicht sofort weiterverkauft werden.

Auch bei der FÃ¶rdersumme gibt es einen Kinderbonus: Die 3000 Euro FÃ¶rderung erhÃ¶hen sich um 500 Euro pro Kind um maximal 1000 Euro. Zudem ist eine weitere Aufstockung um 1000 Euro fÃ¼r Haushalte mit besonders niedrigen Einkommen mÃ¶glich. Die Grenze wird hier bei 3000 Euro netto im Monat gezogen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab

    Die franzÃ¶sische Nationalversammlung hat in erster Lesung fÃ¼r die Nationalisierung des Stahlkonzerns ArcelorMittal gestimmt und damit heftige Kritik der Regierung ausgelÃ¶st.

    Mehr
    Experten beraten Ã¼ber Wege zu einer zuverlÃ¤ssigen Bahn
    Experten beraten Ã¼ber Wege zu einer zuverlÃ¤ssigen Bahn

    Im Verkehrsministerium in Berlin treffen sich am Freitagvormittag Expertinnen und Experten, um Ã¼ber LÃ¶sungen fÃ¼r die Probleme der Deutschen Bahn (DB) zu sprechen. Die

    Mehr
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert

    Eine Klage fÃ¼r die nachtrÃ¤gliche Verbesserung des Brandschutzes in einem der Tunnel von Stuttgart 21 ist vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Die regionale

    Mehr
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    Bas zu Haushalt 2026:
    Bas zu Haushalt 2026: "Unser Sozialstaat sorgt fÃ¼r StabilitÃ¤t und sozialen Frieden"
    FÃ¼nf Tote in Reutlingen: Obduktionsergebnis bestÃ¤tigt SchÃ¼sse
    FÃ¼nf Tote in Reutlingen: Obduktionsergebnis bestÃ¤tigt SchÃ¼sse
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken
    Jugendliche aus Hessen sollen rechtsextremen Anschlag geplant haben - Anklage
    Jugendliche aus Hessen sollen rechtsextremen Anschlag geplant haben - Anklage
    Merz: Rentenpaket wird dem Bundestag ohne Ã„nderungen vorgelegt
    Merz: Rentenpaket wird dem Bundestag ohne Ã„nderungen vorgelegt

    Top Meldungen

    Arbeitslosenzahl steigt im November im Vorjahresvergleich
    Arbeitslosenzahl steigt im November im Vorjahresvergleich

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenzahl in Deutschland hat im November im Vorjahresvergleich erneut zugelegt. Wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag in

    Mehr
    Billige Energie lÃ¤sst Importpreise weiter sinken
    Billige Energie lÃ¤sst Importpreise weiter sinken

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise in Deutschland waren im Oktober um 1,4 Prozent niedriger als im letzten Jahr. Das teilte das Statistische Bundesamt am

    Mehr
    Deutlicher Anstieg der ReallÃ¶hne im dritten Quartal
    Deutlicher Anstieg der ReallÃ¶hne im dritten Quartal

    Die ReallÃ¶hne sind im dritten Quartal deutlich gestiegen. Nominal stiegen die LÃ¶hne um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal - bei einer Inflationsrate von 2,3 Prozent,

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts