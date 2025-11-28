Koalition einigt sich auf KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride

Hinweis auf eine Ladestation fÃ¼r E-Autos

Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich auf eine neue KaufprÃ¤mie sowohl fÃ¼r E-Autos als auch fÃ¼r Plugin-Hybride geeinigt. Die neue FÃ¶rderung von mindestens 3000 Euro richte sich gezielt an 'Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen'.

Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich auf eine neue KaufprÃ¤mie sowohl fÃ¼r E-Autos als auch fÃ¼r Plugin-Hybride geeinigt. Die neue FÃ¶rderung von mindestens 3000 Euro richte sich gezielt an "Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen", heiÃŸt es dazu in dem Beschluss des Ausschusses. Die Mittel dafÃ¼r in HÃ¶he von drei Milliarden Euro sollen demnach aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen.



"Wir wollen gezielte Anreize setzen, um die Nachfrage von Verbrauchern nach emissionsarmen Fahrzeugen im StraÃŸenverkehr zu stÃ¤rken und den Umstieg auf klimafreundliche MobilitÃ¤t zu unterstÃ¼tzen", erklÃ¤rten die KoalitionÃ¤re. Die FÃ¶rderung beim Neuwagenkauf und beim Leasing von "reinen Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen" soll demnach "so unbÃ¼rokratisch wie mÃ¶glich erfolgen".



GeknÃ¼pft werden soll die KaufprÃ¤mie an das Jahreshaushaltseinkommen. FÃ¶rderfÃ¤hig sollen Haushalte mit bis zu 80.000 Euro zu versteuerndem Einkommen sein, wobei die Grenze um 5000 Euro pro Kind steigt. Nur Privatpersonen kÃ¶nnen die FÃ¶rderung erhalten und das Auto darf anschlieÃŸend nicht sofort weiterverkauft werden.



Auch bei der FÃ¶rdersumme gibt es einen Kinderbonus: Die 3000 Euro FÃ¶rderung erhÃ¶hen sich um 500 Euro pro Kind um maximal 1000 Euro. Zudem ist eine weitere Aufstockung um 1000 Euro fÃ¼r Haushalte mit besonders niedrigen Einkommen mÃ¶glich. Die Grenze wird hier bei 3000 Euro netto im Monat gezogen.