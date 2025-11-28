Die Arbeitslosigkeit ist im November leicht gesunken. Die Zahl der Arbeitssuchenden verringerte sich im Vergleich zum Vormonat um 26.000 auf 2.885.000, wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit (BA) am Freitag mitteilte. Saisonbereinigt fÃ¤llt die Arbeitslosigkeit demnach allerdings geringfÃ¼gig hÃ¶her aus - um 1000 Arbeitssuchende. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen zudem um 111.000.
Die Arbeitslosenquote ging im Vergleich zum Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent zurÃ¼ck. Im Vergleich zu November 2024 stieg sie um 0,2 Prozentpunkte.Â
"Die SchwÃ¤che der Konjunktur hÃ¤lt an und der Arbeitsmarkt bleibt ohne Schwung", erklÃ¤rte BA-Chefin Andrea Nahles. "Arbeitslosigkeit und UnterbeschÃ¤ftigung haben im November saisonÃ¼blich abgenommen. Die Zahl der BeschÃ¤ftigten stagniert und die ArbeitskrÃ¤ftenachfrage bleibt verhalten."
Wirtschaft
Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken
- AFP - 28. November 2025, 10:13 Uhr
Die Arbeitslosigkeit ist im November leicht gesunken. Die Zahl der Arbeitssuchenden verringerte sich im Vergleich zum Vormonat um 26.000 auf 2.885.000, wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit mitteilte.
