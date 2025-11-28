Am Schlusstag der Haushaltsberatungen im Bundestag fÃ¼r das kommende Jahr hat Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) die Ã¶ffentlichen Ausgaben fÃ¼r den Sozialstaat verteidigt. Der Einzelposten ihres Ministeriums sei zwar mit 197,3 Milliarden Euro der grÃ¶ÃŸte im Bundeshaushalt 2026 - 99 Prozent davon seien aber "gesetzlich gebundene Pflichtausgaben", sagte Bas am Freitag im Plenum. "Das ist kein Nachteil, sondern ein Standortvorteil", fÃ¼gte die SPD-Chefin hinzu.
Bas betonte, dass der Sozialstaat "sehr, sehr vielen Menschen im Land Sicherheit" gebe. Er stÃ¤rke die Binnenkonjunktur und die Kaufkraft. "Unser Sozialstaat sorgt fÃ¼r StabilitÃ¤t und sozialen Frieden", sagte Bas. Sie sprach mit Blick auf den Gesamtetat fÃ¼r 2026 von einem "zukunftsweisenden und ausgewogenen Haushalt".
Der Bundestag beschlieÃŸt am Nachmittag den 524,54 Milliarden Euro schweren Haushalt fÃ¼r das kommende Jahr. Der Etat des Bundesarbeitsministeriums ist mit Abstand der grÃ¶ÃŸte Einzelposten. Von den 197,34 Milliarden Euro geht der grÃ¶ÃŸte Teil fÃ¼r die Rente drauf, nÃ¤mlich rund 128 Milliarden Euro.
Politik
Bas zu Haushalt 2026: "Unser Sozialstaat sorgt fÃ¼r StabilitÃ¤t und sozialen Frieden"
- AFP - 28. November 2025, 10:26 Uhr
