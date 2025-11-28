Umfrage: Schulleitungen haben zu wenig Zeit fÃ¼r Leitungsaufgaben

Schulleitungen in Deutschland haben einer Umfrage zufolge zu wenig Zeit fÃ¼r Leitungsaufgaben. Nur 18 Prozent halten die ihnen zur VerfÃ¼gung stehende Leitungszeit fÃ¼r vollstÃ¤ndig oder Ã¼berwiegend ausreichend, wie der Verband Bildung und Erziehung (VBE) nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa unter Schulleiterinnen und -leitern am Freitag in DÃ¼sseldorf mitteilte. 82 Prozent sagen, dass die Zeit nicht reicht, um Schulen gut zu fÃ¼hren.
Zwar Ã¼ben 85 Prozent der Befragten ihren Beruf sehr oder eher gern aus, doch nur rund die HÃ¤lfte wÃ¼rde ihn weiterempfehlen. Zu den am hÃ¤ufigsten genannten Belastungen gehÃ¶ren ein stetig wachsendes Aufgabenspektrum, fehlende Zeit und steigende Verwaltungsarbeiten. Knapp ein Drittel kann die Aufgaben nur noch gelegentlich oder nie zur eigenen Zufriedenheit erfÃ¼llen.
36 Prozent derjenigen, die ihren Beruf nicht weiterempfehlen wÃ¼rden, geben an, vor allem wegen der SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼ler weiter im Amt zu bleiben. FÃ¼r 30 Prozent ist das Kollegium entscheidend. Jede und jeder Vierte bleibt wegen des Willens, Schule zu gestalten.
Ein groÃŸes Problem fÃ¼r die Schulleitungen ist laut Umfrage zudem der LehrkrÃ¤ftemangel. Pro Schule fehlen im Schnitt 1,4 LehrkrÃ¤fte. Gleichzeitig kÃ¶nnen 47 Prozent der Schulen ihre freien Stellen besetzen. Vom FachkrÃ¤ftemangel betroffene Schulen hÃ¤tten also umso mehr offene Stellen zu beklagen. Mit einem Schnitt von 4,1 pro Schule haben vor allem FÃ¶rderschulen mit unbesetzten Stellen zu kÃ¤mpfen.
Ein Viertel aller Schulleitungen gibt an, dass ihre Schule kÃ¼nftig sehr stark vom LehrkrÃ¤ftemangel betroffen sein werde. Im Vergleich zu einer VorgÃ¤ngerumfrage von 2022 ging der Wert deutlich zurÃ¼ck. Damals hatten noch 43 Prozent gesagt, dass sie kÃ¼nftig von FachkrÃ¤ftemangel betroffen sein werden. Dennoch hÃ¤lt der VBE die EinschÃ¤tzung fÃ¼r alarmierend.
59 Prozent wÃ¼nschen sich Planbarkeit in Form fester Zeitfenster, um eine regelmÃ¤ÃŸige Struktur fÃ¼r Fortbildungen festzulegen. Fast genauso viele wÃ¼nschen sich eine bessere inhaltliche Orientierung der Angebote an den Herausforderungen der Schulleitung. Die QualitÃ¤t des derzeitigen Fortbildungsangebots bemÃ¤ngelt gut ein Drittel der Befragten.
"So kann Schule den Anforderungen, die an sie gestellt wird, nicht gerecht werden", erklÃ¤rte der VBE-Bundesvorsitzende Tomi Neckov. Er forderte eine sofortige Entlastung, FÃ¶rderung und UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Schulleitungen. Schulleitungen litten seit Jahren unter den gleichen MissstÃ¤nden. Eine Verbesserung lasse weiter auf sich warten.
Die Bildungsministerien kÃ¶nnten dankbar sein, dass Schulleitungen trotz der Herausforderungen blieben. Um den Lehrerberuf attraktiver zu machen, brauche es bessere Arbeitsbedingungen, eine zeitgemÃ¤ÃŸe Ausbildung und eine angemessene Bezahlung, forderte Neckov. FÃ¼r die Erhebung wurden 1312 Schulleitungen befragt.
Umfrage: Schulleitungen haben zu wenig Zeit fÃ¼r Leitungsaufgaben
- AFP - 28. November 2025, 11:00 Uhr
