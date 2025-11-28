Merz: Rentenpaket wird dem Bundestag ohne Ã„nderungen vorgelegt

Spitzen der Koalition

Die Bundesregierung will den Gesetzentwurf zum Rentenpaket trotz der Kritik junger Unionsabgeordneter nicht mehr Ã¤ndern. Der Entwurf solle in der kommenden Woche dem Bundestag ohne Ã„nderungen vorgelegt werden, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Freitag nach den Beratungen im Koalitionsausschuss. Die Kritikpunkte der jungen Unionsabgeordneten sollten aber in einem begleitenden EntschlieÃŸungsantrag des Bundestags berÃ¼cksichtigt werden, in dem eine grundlegende Reform des Rentensystems anvisiert wird.



"Es war der Wunsch der Sozialdemokraten, dass wir diesen Gesetzentwurf nicht noch einmal Ã¤ndern", sagte Merz. "Darauf haben wir uns noch gestern verstÃ¤ndigt." Parallel zu dem Gesetzentwurf sollten die Koalitionsfraktionen aber "einen sehr ausfÃ¼hrlichen EntschlieÃŸungsantrag vorlegen", der "im umfassenden Sinne" die GrundzÃ¼ge einer groÃŸen Rentenreform formulieren soll, die im kommenden Jahr auf den Weg gebracht werden soll. Dazu soll noch Ende dieses Jahres eine Rentenkommission eingesetzt werden.



Einem Beschlusspapier der Koalition zufolge soll der EntschlieÃŸungsantrag mehrere ReformauftrÃ¤ge enthalten, unter anderem die PrÃ¼fung einer VerlÃ¤ngerung von Lebensarbeitszeit etwa auch bei Ã„nderungen im Renteneintrittsalter; die Anpassung der Altersgrenze fÃ¼r den Bezug einer Altersrente fÃ¼r langjÃ¤hrig Versicherte; die Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsfaktors nach 2031; die Weiterentwicklung flexibler ÃœbergÃ¤nge in die Rente; und die PrÃ¼fung der Frage, ob sich die Rentenentwicklung weiter an der Lohnentwicklung orientieren soll oder an andere Parameter wie an die Inflation gekoppelt werden soll.



Diese groÃŸe Reform solle im "zweiten Halbjahr 2026 auf den politischen Weg gebracht werden", sagte Merz. "Das wird eine groÃŸe Anstrengung fÃ¼r uns, aber wir wollen sie leisten, weil wir wissen, dass wir hier einen Reformstau auflÃ¶sen mÃ¼ssen", sagte der Kanzler weiter. "Wir sind entschlossen, das auch zu lÃ¶sen."



Im Streit um das Rentenpaket hatten Junge Unions-Abgeordnete kritisiert, dass die RegierungsplÃ¤ne hohe Folgekosten zulasten jÃ¼ngerer Generationen nach 2031 vorsehen. Sie drohten deshalb, das Vorhaben scheitern zu lassen, wenn es keine Ã„nderungen gibt.



Merz informierte die Junge Gruppe nach eigenen Angaben am frÃ¼hen Morgen Ã¼ber Details der Vereinbarung. Es sei vereinbart worden, dass die endgÃ¼ltige Entscheidung Ã¼ber das weitere Vorgehen in der Fraktionssitzung am Dienstag getroffen werden soll. "Ich rechne mit Zustimmung", sagte Merz. Er sei fÃ¼r weitere GesprÃ¤che mit der Jungen Gruppe Ã¼ber das Wochenende offen.



Der Kanzler zollte den jungen Abgeordneten "groÃŸen Respekt fÃ¼r deren Engagement, auch groÃŸen Respekt fÃ¼r die Argumente". Die Reformdiskussion solle nun "mit der gebotenen Ernsthaftigkeit, aber auch mit der gebotenen Geschlossenheit" vonstatten gehen. CSU-Chef Markus SÃ¶der sagte der Jungen Gruppe am Freitag eine "zentral prÃ¤gende Rolle in der Rentenkommission" zu, die die GrundzÃ¼ge einer grundsÃ¤tzlichen Reform ausarbeiten soll.