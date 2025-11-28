Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt im November voraussichtlich wie im Vormonat bei 2,3 Prozent.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilte, sinken die Verbraucherpreise gegenÃ¼ber dem Vormonat allerdings um 0,2 Prozent.
Die Energiepreise sanken dabei im Vorjahresvergleich um 0,1 Prozent, Nahrungsmittel verteuerten sich um 1,2 Prozent. Preistreiber waren dagegen Dienstleistungen, die um 3,5 Prozent zulegten.
Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als "Kerninflation" bezeichnet, betrÃ¤gt im November voraussichtlich +2,7 Prozent.
Das Statistische Bundesamt verÃ¶ffentlicht die endgÃ¼ltigen Zahlen fÃ¼r die Teuerungsrate Mitte des kommenden Monats. Dabei gibt es aber nur selten VerÃ¤nderungen.
Wirtschaft
Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent
- dts - 28. November 2025, 14:06 Uhr
