Wirtschaft

Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent

  • dts - 28. November 2025, 14:06 Uhr
Bild vergrößern: Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent
Tankstellen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt im November voraussichtlich wie im Vormonat bei 2,3 Prozent.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilte, sinken die Verbraucherpreise gegenÃ¼ber dem Vormonat allerdings um 0,2 Prozent.

Die Energiepreise sanken dabei im Vorjahresvergleich um 0,1 Prozent, Nahrungsmittel verteuerten sich um 1,2 Prozent. Preistreiber waren dagegen Dienstleistungen, die um 3,5 Prozent zulegten.

Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als "Kerninflation" bezeichnet, betrÃ¤gt im November voraussichtlich +2,7 Prozent.

Das Statistische Bundesamt verÃ¶ffentlicht die endgÃ¼ltigen Zahlen fÃ¼r die Teuerungsrate Mitte des kommenden Monats. Dabei gibt es aber nur selten VerÃ¤nderungen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.

    Mehr
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken

    Die im Herbst Ã¼bliche Belebung hat auch im November fÃ¼r eine sinkende Arbeitslosenzahl gesorgt: Sie ging im Vormonatsvergleich leicht um 26.000 auf 2,885 Millionen zurÃ¼ck, wie

    Mehr
    Arbeitslosenzahl steigt im November im Vorjahresvergleich
    Arbeitslosenzahl steigt im November im Vorjahresvergleich

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenzahl in Deutschland hat im November im Vorjahresvergleich erneut zugelegt. Wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag in

    Mehr
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Bis zu 5000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Bis zu 5000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Bundestag beschlieÃŸt 524 Milliarden Euro schweren Haushalt fÃ¼r 2026
    Bundestag beschlieÃŸt 524 Milliarden Euro schweren Haushalt fÃ¼r 2026
    Historischer Besuch: Steinmeier gedenkt in Guernica der Opfer von NS-Luftangriff
    Historischer Besuch: Steinmeier gedenkt in Guernica der Opfer von NS-Luftangriff
    Erste Reformschritte bei ARD: Weniger Radiosender und Onlinetexte der
    Erste Reformschritte bei ARD: Weniger Radiosender und Onlinetexte der "Tagesschau"
    Merz dringt weiter auf Verwendung russischer VermÃ¶gen fÃ¼r die Ukraine
    Merz dringt weiter auf Verwendung russischer VermÃ¶gen fÃ¼r die Ukraine
    GrÃ¼ne wollen in Rentenkommission der Koalition mitarbeiten - Linke Ã¼bt Kritik
    GrÃ¼ne wollen in Rentenkommission der Koalition mitarbeiten - Linke Ã¼bt Kritik
    Stetter-Karp bleibt PrÃ¤sidentin des Zentralkomitees der Katholiken
    Stetter-Karp bleibt PrÃ¤sidentin des Zentralkomitees der Katholiken

    Top Meldungen

    Billige Energie lÃ¤sst Importpreise weiter sinken
    Billige Energie lÃ¤sst Importpreise weiter sinken

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise in Deutschland waren im Oktober um 1,4 Prozent niedriger als im letzten Jahr. Das teilte das Statistische Bundesamt am

    Mehr
    Deutlicher Anstieg der ReallÃ¶hne im dritten Quartal - Experten Ã¼berrascht
    Deutlicher Anstieg der ReallÃ¶hne im dritten Quartal - Experten Ã¼berrascht

    Die ReallÃ¶hne sind im dritten Quartal krÃ¤ftig gestiegen: Sie legten um 2,7 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Das ist der bislang

    Mehr
    Taxi-Verband sieht Bahn-Probleme als Bedrohung
    Taxi-Verband sieht Bahn-Probleme als Bedrohung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts zunehmender ZugverspÃ¤tungen und -ausfÃ¤lle mÃ¼ssen Taxifahrer in Deutschland nach Angaben des Branchenverbands immer hÃ¤ufiger

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts