Merz dringt weiter auf Verwendung russischer VermÃ¶gen fÃ¼r die Ukraine

Golob (li.) und Merz bei ihrem Treffen im Kanzleramt

Im BemÃ¼hen um eine stÃ¤rkere UnterstÃ¼tzung der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs dringt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter auf die Verwendung der in Europa eingefrorenen russischen VermÃ¶genswerte. 'Wir wollen hier vorankommen', sagte er.

Im BemÃ¼hen um eine stÃ¤rkere UnterstÃ¼tzung der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs dringt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter auf die Verwendung der in Europa eingefrorenen russischen VermÃ¶genswerte. "Wir wollen hier vorankommen als Zeichen der StÃ¤rke und als Hebel, um Moskau nun wirklich an den Verhandlungstisch zu bringen", sagte Merz am Freitag nach einem Treffen mit dem slowenischen Regierungschef Robert Golob in Berlin.



"Wir versuchen eine gemeinsame LÃ¶sung in der EuropÃ¤ischen Union hinzubekommen" und dies "im groÃŸen Konsens" und auf eine Weise, dass "alle berechtigten Interessen Belgiens adressiert und berÃ¼cksichtigt werden", fÃ¼hrte Merz aus. Die in der EU eingefrorenen russischen Gelder fÃ¼r Darlehnen an die Ukraine zu nutzen, sei dringlich, da die russischen Angriffe auf die Ukraine zunÃ¤hmen und der Winter begonnen habe. DarÃ¼ber hinaus gehe es letztlich auch "um die SicherheitÂ Europas, um die Sicherheit von uns allen".



Die EU-Kommission hatte im September vorgeschlagen, rund 140 Milliarden Euro russischer Zentralbankgelder, die in Belgien eingefroren sind, fÃ¼r Kredite an die Ukraine zu nutzen. Belgien stellt sich jedoch dagegen, da es rechtliche Konsequenzen und russische Vergeltung fÃ¼rchtet. Am Freitag bekrÃ¤ftigte Belgiens Regierungschef Bart de Wever in einem Schreiben an EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen seine Ablehnung.Â



Merz betonte in Berlin, Russlands Androhung, auf die Nutzung eingefrorener russischer Gelder mit GegenmaÃŸnahmen zu reagieren, sei "ein wiederkehrendesÂ Ritual: Wir lassen uns davon nicht beeindrucken."Â



Zum US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs sagte Merz, dieser habe eine "neue Dynamik" ausgelÃ¶st. Zugleich warnte der Kanzler, "dass ein unausgewogener Friedensplan keinen langfristigen FriedenÂ bringen" kÃ¶nne und dass alles in dem Plan, was die EuropÃ¤er betreffe, auch deren Zustimmung erfordere.



Delegationen der USA, der Ukraine und mehrerer europÃ¤ischer Staaten, darunter Deutschland, hatten am Sonntag in Genf Verhandlungen Ã¼ber den am 21. November von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges gefÃ¼hrt. Der Plan wurde in seiner ursprÃ¼nglichen Fassung weithin als fÃ¼r Moskau vorteilhaft eingestuft. Er verlangte von der Ukraine unter anderem territoriale ZugestÃ¤ndnisse selbst bei noch nicht von Russland eroberten Gebieten sowie die Zusage, nicht der Nato beizutreten.



Auf Druck der Ukraine und ihrer europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten wurde der von den USA vorgelegte Plan mittlerweile durch einen Vorschlag ersetzt, der die Interessen der Ukraine und der EuropÃ¤er stÃ¤rker berÃ¼cksichtigen soll.



Die EuropÃ¤ische Union ist ein wichtiger Partner der Ukraine, allerdings treten ihre Mitgliedstaaten nicht vÃ¶llig geschlossen auf. Angesprochen auf den Besuch des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban am Freitag bei Kreml-Chef Wladimir Putin in Moskau sagte Merz, Orbans Haltung sei "seit Jahren bekannt" und es sei auch nicht dessen erste Russland-Reise seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022. Orban sei "ohne europÃ¤isches Mandat" nach Moskau gereist und verfolge "seine eigenen Vorstellungen zur Beendigung dieses Krieges".



Golob sagte, er wolle es weniger diplomatisch als der Kanzler ausdrÃ¼cken. "Ich befÃ¼rchte, Viktor Orban spielt schon lÃ¤nger nicht mehr in diesem Team", sagte der slowenische Regierungschef mit Blick auf die UnterstÃ¼tzung der EU fÃ¼r die Ukraine. Er persÃ¶nlich verspreche sich nichts von Orbans Moskau-Besuch, der Ungar werde aber "auch keinen grÃ¶ÃŸeren Schaden anrichten", fÃ¼gte Golob hinzu.