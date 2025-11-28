Politik

Merz dringt weiter auf Verwendung russischer VermÃ¶gen fÃ¼r die Ukraine

  • AFP - 28. November 2025, 13:37 Uhr
Bild vergrößern: Merz dringt weiter auf Verwendung russischer VermÃ¶gen fÃ¼r die Ukraine
Golob (li.) und Merz bei ihrem Treffen im Kanzleramt
Bild: AFP

Im BemÃ¼hen um eine stÃ¤rkere UnterstÃ¼tzung der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs dringt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter auf die Verwendung der in Europa eingefrorenen russischen VermÃ¶genswerte. 'Wir wollen hier vorankommen', sagte er.

Im BemÃ¼hen um eine stÃ¤rkere UnterstÃ¼tzung der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs dringt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter auf die Verwendung der in Europa eingefrorenen russischen VermÃ¶genswerte. "Wir wollen hier vorankommen als Zeichen der StÃ¤rke und als Hebel, um Moskau nun wirklich an den Verhandlungstisch zu bringen", sagte Merz am Freitag nach einem Treffen mit dem slowenischen Regierungschef Robert Golob in Berlin.

"Wir versuchen eine gemeinsame LÃ¶sung in der EuropÃ¤ischen Union hinzubekommen" und dies "im groÃŸen Konsens" und auf eine Weise, dass "alle berechtigten Interessen Belgiens adressiert und berÃ¼cksichtigt werden", fÃ¼hrte Merz aus. Die in der EU eingefrorenen russischen Gelder fÃ¼r Darlehnen an die Ukraine zu nutzen, sei dringlich, da die russischen Angriffe auf die Ukraine zunÃ¤hmen und der Winter begonnen habe. DarÃ¼ber hinaus gehe es letztlich auch "um die SicherheitÂ Europas, um die Sicherheit von uns allen".

Die EU-Kommission hatte im September vorgeschlagen, rund 140 Milliarden Euro russischer Zentralbankgelder, die in Belgien eingefroren sind, fÃ¼r Kredite an die Ukraine zu nutzen. Belgien stellt sich jedoch dagegen, da es rechtliche Konsequenzen und russische Vergeltung fÃ¼rchtet. Am Freitag bekrÃ¤ftigte Belgiens Regierungschef Bart de Wever in einem Schreiben an EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen seine Ablehnung.Â 

Merz betonte in Berlin, Russlands Androhung, auf die Nutzung eingefrorener russischer Gelder mit GegenmaÃŸnahmen zu reagieren, sei "ein wiederkehrendesÂ Ritual: Wir lassen uns davon nicht beeindrucken."Â 

Zum US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs sagte Merz, dieser habe eine "neue Dynamik" ausgelÃ¶st. Zugleich warnte der Kanzler, "dass ein unausgewogener Friedensplan keinen langfristigen FriedenÂ bringen" kÃ¶nne und dass alles in dem Plan, was die EuropÃ¤er betreffe, auch deren Zustimmung erfordere.

Delegationen der USA, der Ukraine und mehrerer europÃ¤ischer Staaten, darunter Deutschland, hatten am Sonntag in Genf Verhandlungen Ã¼ber den am 21. November von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges gefÃ¼hrt. Der Plan wurde in seiner ursprÃ¼nglichen Fassung weithin als fÃ¼r Moskau vorteilhaft eingestuft. Er verlangte von der Ukraine unter anderem territoriale ZugestÃ¤ndnisse selbst bei noch nicht von Russland eroberten Gebieten sowie die Zusage, nicht der Nato beizutreten.

Auf Druck der Ukraine und ihrer europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten wurde der von den USA vorgelegte Plan mittlerweile durch einen Vorschlag ersetzt, der die Interessen der Ukraine und der EuropÃ¤er stÃ¤rker berÃ¼cksichtigen soll.

Die EuropÃ¤ische Union ist ein wichtiger Partner der Ukraine, allerdings treten ihre Mitgliedstaaten nicht vÃ¶llig geschlossen auf. Angesprochen auf den Besuch des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban am Freitag bei Kreml-Chef Wladimir Putin in Moskau sagte Merz, Orbans Haltung sei "seit Jahren bekannt" und es sei auch nicht dessen erste Russland-Reise seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022. Orban sei "ohne europÃ¤isches Mandat" nach Moskau gereist und verfolge "seine eigenen Vorstellungen zur Beendigung dieses Krieges".

Golob sagte, er wolle es weniger diplomatisch als der Kanzler ausdrÃ¼cken. "Ich befÃ¼rchte, Viktor Orban spielt schon lÃ¤nger nicht mehr in diesem Team", sagte der slowenische Regierungschef mit Blick auf die UnterstÃ¼tzung der EU fÃ¼r die Ukraine. Er persÃ¶nlich verspreche sich nichts von Orbans Moskau-Besuch, der Ungar werde aber "auch keinen grÃ¶ÃŸeren Schaden anrichten", fÃ¼gte Golob hinzu.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bundestag beschlieÃŸt 524 Milliarden Euro schweren Haushalt fÃ¼r 2026
    Bundestag beschlieÃŸt 524 Milliarden Euro schweren Haushalt fÃ¼r 2026

    524 Milliarden Euro fÃ¼r 2026: Der Bundestag hat den Haushalt fÃ¼r das kommende Jahr beschlossen. FÃ¼r die Schlussfassung des Haushaltsplans der schwarz-roten Koalition stimmten

    Mehr
    Historischer Besuch: Steinmeier gedenkt in Guernica der Opfer von NS-Luftangriff
    Historischer Besuch: Steinmeier gedenkt in Guernica der Opfer von NS-Luftangriff

    Als erstes deutsches Staatsoberhaupt hat BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier die 1937 bei einem Bombenangriff der NS-Luftwaffe zerstÃ¶rte baskische Stadt Guernica besucht.

    Mehr
    Erste Reformschritte bei ARD: Weniger Radiosender und Onlinetexte der
    Erste Reformschritte bei ARD: Weniger Radiosender und Onlinetexte der "Tagesschau"

    Die ARD hat im Zusammenhang mit dem zum 1. Dezember in Kraft tretenden Reformstaatsvertrag fÃ¼r den Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunk erste VerÃ¤nderungen auf den Weg gebracht. Es

    Mehr
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Bis zu 5000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Bis zu 5000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent
    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent
    GrÃ¼ne wollen in Rentenkommission der Koalition mitarbeiten - Linke Ã¼bt Kritik
    GrÃ¼ne wollen in Rentenkommission der Koalition mitarbeiten - Linke Ã¼bt Kritik
    Stetter-Karp bleibt PrÃ¤sidentin des Zentralkomitees der Katholiken
    Stetter-Karp bleibt PrÃ¤sidentin des Zentralkomitees der Katholiken
    RumÃ¤niens Verteidigungsminister tritt nach
    RumÃ¤niens Verteidigungsminister tritt nach "Fehler" im Lebenslauf zurÃ¼ck
    Flughafen Hamburg: Acht geschÃ¼tzte Korallen in GepÃ¤ck von Urlauberin entdecktÂ 
    Flughafen Hamburg: Acht geschÃ¼tzte Korallen in GepÃ¤ck von Urlauberin entdecktÂ 
    Orban: Ungarn wird weiter Ã–l von Russland kaufen
    Orban: Ungarn wird weiter Ã–l von Russland kaufen

    Top Meldungen

    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.

    Mehr
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken

    Die im Herbst Ã¼bliche Belebung hat auch im November fÃ¼r eine sinkende Arbeitslosenzahl gesorgt: Sie ging im Vormonatsvergleich leicht um 26.000 auf 2,885 Millionen zurÃ¼ck, wie

    Mehr
    Arbeitslosenzahl steigt im November im Vorjahresvergleich
    Arbeitslosenzahl steigt im November im Vorjahresvergleich

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenzahl in Deutschland hat im November im Vorjahresvergleich erneut zugelegt. Wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag in

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts