Erste Reformschritte bei ARD: Weniger Radiosender und Onlinetexte der "Tagesschau"

Studio der ARD in Berlin

Die ARD hat im Zusammenhang mit dem zum 1. Dezember in Kraft tretenden Reformstaatsvertrag fÃ¼r den Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunk erste VerÃ¤nderungen auf den Weg gebracht. Es seien bisher knapp 40 AuftrÃ¤ge abgeleitet worden, die nun umgesetzt werden sollten, erklÃ¤rte der Senderverbund am Freitag in Frankfurt am Main. Ã„nderungen wÃ¼rden die Nutzer vor allem in den Bereichen HÃ¶rfunkprogramme, SpartenkanÃ¤le, Onlineangebote und Gesellschaftsdialog merken.



Die ARD bestÃ¤tigte dabei, welche terrestrisch verbreiteten Radiowellen mit der vorgesehenen Reduktion auf hÃ¶chstens 53 Radiowellen wegfallen sollen. Es handle sich um die Radiosender Puls, BR24live, BR Verkehr, BR Schlager, MDR Klassik, MDR Tweens, MDR Schlagerwelt, NDR Schlager, NDR Blue, NDR Info Spezial, WDR Event und WDR Die Maus. Im SÃ¼dwesten werde es neue Kooperationen zwischen dem Hessischen Rundfunk (HR, dem SÃ¼dwestrundfunk (SWR) und dem SaarlÃ¤ndischen Rundfunk (SR) geben.



Innerhalb der an klassischer Musik orientierten Radiowellen sollen verstÃ¤rkt Inhalte gegenseitig ausgetauscht werden. Soweit die BundeslÃ¤nder die PlÃ¤ne unterstÃ¼tzen, werde im kommenden Jahr die Umsetzung beginnen.



Da der neue Staatsvertrag strengere Vorschriften fÃ¼r Textinhalte macht, soll das Angebot der Nachrichtenmarke "Tagesschau" im Internet und als App verÃ¤ndert werden, erklÃ¤rte die ARD. Hier gelte kÃ¼nftig, dass es zuerst Audio- und Videoangebote geben werde und erst dann in der Rangfolge auch Textangebote.



Die ARD fÃ¼rchtet nach eigenen Angaben, dass die Umsetzung der neuen rechtlichen Vorgaben fÃ¼r die Onlineangebote zu einem Verlust an Geschwindigkeit, einer geringeren Sichtbarkeit in Suchmaschinen und im Ergebnis einer geringeren Reichweite fÃ¼hren werde. Es werde auÃŸerdem schwieriger, jederzeit die angestrebte Themen- und Perspektivenvielfalt herzustellen.