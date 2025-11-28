Papst Leo XIV. ruft Christen verschiedener Konfessionen zur Einheit auf

Papst Leo XIV. (l.) und BartholomÃ¤us I. in Iznik

Papst Leo XIV. hat Christen verschiedener Konfessionen bei seinem Besuch in der TÃ¼rkei zur Einheit aufgerufen. "Wir sind alle aufgefordert, den Skandal der leider noch immer bestehenden Spaltungen zu Ã¼berwinden und den Wunsch nach Einheit zu nÃ¤hren", sagte der Papst am Freitag bei einem Ã¶kumenischen Gebetstreffen in Iznik.Â Er rief zur "Suche nach BrÃ¼derlichkeit" auf.



Bei der Zeremonie, an der auch orthodoxe und evangelische WÃ¼rdentrÃ¤ger teilnahmen, wurde an das Konzil von NizÃ¤a vor 1700 Jahren erinnert. Geleitet wurde das Gebetstreffen vom orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel, BartholomÃ¤us I. Auch er rief dazu auf, trotz der "Spaltungen" der vergangenen Jahrhunderte den "Weg der christlichen Einheit weiter zu beschreiten".



Im Jahr 325 hatten sich in NizÃ¤a, dem heutigen Iznik, rund 300 BischÃ¶fe des RÃ¶mischen Reiches zum Ã¶kumenischen Konzil versammelt und die Grundlagen der christlichen Lehre festgelegt, darunter das bis heute gÃ¼ltige Glaubensbekenntnis.



Der Besuch in der TÃ¼rkei ist die erste Auslandsreise von Papst Leo XIV. seit seinem Amtsantritt im Mai. Am Donnerstag war der Pontifex vom tÃ¼rkischen PrÃ¤sidenten Recep Tayyip Erdogan im PrÃ¤sidentenpalast empfangen worden. Am Freitagmorgen traf er katholische Kirchenvertreter in der Heilig-Geist-Kathedrale in Istanbul.



Am Samstag will Leo XIV. die Blaue Moschee in Istanbul besuchen. Am Sonntag reist er dann weiter in den Libanon, wo er unter anderem junge Menschen treffen und einen Gottesdienst im Freien mit 100.000 GlÃ¤ubigen feiern will.Â



Leo XIV. ist nach Paul VI. (1967), Johannes-Paul II. (1979), Benedikt XVI. und Franziskus (2014) der fÃ¼nfte Papst, der die TÃ¼rkei besucht. Von den 86 Millionen Einwohnern des Landes sind nur etwa 100.000 Christen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren es noch fast vier Millionen, von denen viele Massakern zum Opfer fielen oder vertrieben wurden.Â



1915/16 tÃ¶teten Soldaten des Osmanischen Reichs gezielt Hunderttausende christliche Armenier - nach EinschÃ¤tzung der meisten Historiker der erste VÃ¶lkermord des 20. Jahrhunderts. Ankara weigert sich bis heute, die Massaker als VÃ¶lkermord anzuerkennen.



Im Libanon bekennt sich mehr als ein Drittel der BevÃ¶lkerung zum christlichen Glauben, das Land galt lange als Vorbild fÃ¼r das Zusammenleben verschiedener Religionen. Seit 2019 steckt das Land in der Krise. Trotz eines Waffenstillstands zwischen Israel und der vom Iran unterstÃ¼tzten schiitischen Hisbollah-Miliz gibt es immer wieder tÃ¶dliche Gefechte, besonders im SÃ¼den des Landes.