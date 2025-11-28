Historischer Besuch: Steinmeier gedenkt in Guernica der Opfer von NS-Luftangriff

Steinmeier in Guernica

Als erstes deutsches Staatsoberhaupt hat BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier die 1937 bei einem Bombenangriff der NS-Luftwaffe fast vollstÃ¤ndig zerstÃ¶rte baskische Stadt Guernica besucht. Begleitet wurde er vom spanischen KÃ¶nig Felipe VI.

Als erstes deutsches Staatsoberhaupt hat BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier die 1937 bei einem Bombenangriff der NS-Luftwaffe zerstÃ¶rte baskische Stadt Guernica besucht. Steinmeier nahm am Freitag bei dem historischen Besuch gemeinsam mit dem spanischen KÃ¶nig Felipe VI. auf dem Friedhof von Guernica an einer Kranzniederlegung teil und gedachte der hunderten Todesopfer der nationalsozialistischen Bombardierung.



Steinmeier traf zunÃ¤chst zwei Ãœberlebende des Bombardements, Crucita Etxabe und MarÃ­a Carmen Aguirre, die bei dem Luftangriff kleine Kinder waren und heute Ã¼ber 90 Jahre alt sind. AnschlieÃŸend ertÃ¶nte fÃ¼nf Mal die Glocke der bei dem Luftangriff wÃ¤hrend des Spanischen BÃ¼rgerkriegs zerstÃ¶rten Kirche San Juan.Â



Vor dem Mausoleum, in dem die sterblichen Ãœberreste von Opfern des NS-Luftangriffs ruhen, wurde ein Kranz aus weiÃŸen Nelken abgelegt. AuÃŸerdem hielten Steinmeier und der KÃ¶nig eine Schweigeminute im Gedenken an die Opfer ab. Steinmeier verneigte sich zum Ende der Zeremonie kurz.Â



Begleitet wurde der BundesprÃ¤sident von seiner Ehefrau Elke BÃ¼denbender. Anwesend waren unter anderen auch der BÃ¼rgermeister von Guernica, JosÃ© MarÃ­a GorroÃ±o Etxebarrieta, und der BÃ¼rgermeister von Guernicas Partnerstadt Pforzheim, Peter Boch.



Im Anschluss an die Zeremonie besuchten Steinmeier und Felipe VI. das Friedensmuseum von Guernica. Vor dem Museum gab es Proteste baskischer Nationalisten, die dem KÃ¶nig kritisch gegenÃ¼berstehen.



Der deutsche Luftwaffenverband "Legion Condor" hatte die 5000-Einwohner-Stadt im Norden Spaniens am 26. April 1937 in Schutt und Asche gelegt. Dabei wurden je nach SchÃ¤tzung zwischen 200 und 1700 Menschen getÃ¶tet. Der Angriff auf Guernica (baskisch: Gernika) sorgte international fÃ¼r Entsetzen und wurde zum Symbol fÃ¼r eine grausame und gegen die ZivilbevÃ¶lkerung gerichtete KriegsfÃ¼hrung. Der Maler Pablo Picasso hielt das Grauen in seinem ikonischen GemÃ¤lde "Guernica" fÃ¼r die Ewigkeit fest.



Adolf Hitler hatte die Jagdflugzeuge und Bomber der "Legion Condor" zur UnterstÃ¼tzung des Putsch-Generals und spÃ¤teren faschistischen Diktators Francisco Franco in den Spanischen BÃ¼rgerkrieg geschickt. Francos Sieg Ã¼ber die Einheiten der Linksregierung der Zweiten Spanischen Republik am 1. April 1939 war der Beginn einer Diktatur in Spanien, die erst vor 50 Jahren nach Francos Tod am 20. November 1975 endete.



Das Gedenken zu Guernica war ein zentrales Element bei Steinmeiers dreitÃ¤gigem Staatsbesuch in Spanien. Am Mittwoch hatte der BundesprÃ¤sident bei einem Staatsbankett im KÃ¶nigspalast gesagt, Deutsche hÃ¤tten in Guernica "schwere Schuld auf sich geladen" und ein "Verbrechen" begangen. Ebenfalls am Mittwoch hatte Steinmeier sich in Madrid im Museum Reina SofÃ­a Picassos "Guernica" zeigen lassen.Â



Die Aufarbeitung von Guernica erfolgte spÃ¤t.Â Erst zum 60. Jahrestag der Bombardierung bekannte sich 1997 der damalige BundesprÃ¤sident Roman Herzog zu einer "schuldhaften Verstrickung deutscher Flieger" und bat die Bewohner von Guernica um "VersÃ¶hnung". Vor Steinmeier reiste kein BundesprÃ¤sident in die nahe Bilbao gelegene Stadt.