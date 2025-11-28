Flughafen Hamburg: Acht geschÃ¼tzte Korallen in GepÃ¤ck von Urlauberin entdecktÂ 

Korallen

Am Hamburger Flughafen haben Zollbeamte acht unter Artenschutz stehende Korallen im GepÃ¤ck einer Urlauberin gefunden. Die 29-JÃ¤hrige war auf dem RÃ¼ckweg von den Malediven, wie das Hauptzollamt Itzehoe am Freitag mitteilte. Die Korallen, die sich im Koffer der Reisenden befanden, wurden beschlagnahmt.Â Â



Vielen Menschen sei nicht bekannt, dass HÃ¤ndler bewusst Korallen von Riffen abschneiden oder abbrechen, um diese an Touristen zu verkaufen, hieÃŸ es vom Hauptzollamt. Was bleibe, sei zwar eine Erinnerung an den schÃ¶nen Urlaub, aber auch ein weiteres Loch in einem schÃ¼tzenswerten Korallenriff. Die Einfuhr geschÃ¼tzter Tier- und Pflanzenarten kÃ¶nne mit einem BuÃŸgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.





