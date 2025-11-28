Wirtschaft

Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere

  • dts - 28. November 2025, 16:20 Uhr
Lieferando-Fahrrad (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Lieferdienst Lieferando hat seine im Juli angekÃ¼ndigten EntlassungsplÃ¤ne eingegrenzt.

Durch die Nicht-Nachbesetzung offener Stellen seien noch knapp 1.500 Kuriere von KÃ¼ndigungen betroffen, sagte Lennard Neubauer, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von Lieferandos Marktplatz, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstagsausgabe). "Dabei hat auch die normale Fluktuation vom Sommer in den Winter geholfen."

Im Juli hatte Lieferando angekÃ¼ndigt, fÃ¼nf Prozent der Auslieferungen an Drittunternehmen auszulagern und deshalb ab Ende des Jahres bis zu 2.000 seiner festangestellten Kuriere zu entlassen. Das hÃ¤tte einer Reduzierung der FlottengrÃ¶ÃŸe um 20 Prozent entsprochen.

Jetzt betreffen die Entlassungen 15 Prozent der Fahrer. Davon sei die HÃ¤lfte als Werkstudent, Mini- oder Midi-Jobber beschÃ¤ftigt, sagte Neubauer. Die konzerneigene Logistikgesellschaft Takeaway Express hat mit ihrem Gesamtbetriebsrat einen Sozialplan fÃ¼r die 1.500 betroffenen BeschÃ¤ftigten beschlossen: Diese erhalten ein volles Monatsgehalt je BeschÃ¤ftigungsjahr sowie 600 Euro fÃ¼r Fortbildungen als Abfindung. Das Paket gilt auch fÃ¼r die Nicht-Vollzeitangestellten.

Der Gesamtbetriebsrat kritisiert das Vorgehen Lieferandos scharf. Das Unternehmen habe nie ernsthaftes Interesse an Verhandlungen gezeigt und angeforderte Informationen bis zum Ende nicht geliefert, sagte Gesamtbetriebsratsmitglied Tobias Horoschko der FAZ. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-GaststÃ¤tten kritisiert, Lieferando kÃ¼ndige festangestellte Mitarbeiter, die dann von Subunternehmen zu schlechteren Konditionen wieder angestellt wÃ¼rden. In den vergangenen Monaten hat sie die Kuriere mehrfach zu Streiks aufgerufen.

Parallel zu den GesprÃ¤chen mit dem Betriebsrat hat Lieferando schon begonnen, lokale Logistikanbieter einzusetzen. Lieferando-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Neubauer zieht ein positives erstes ResÃ¼mee. "Bundesweit sind deutlich mehr Touren gebÃ¼ndelt, die Distanzen und Zustellzeiten sind schon um zehn Prozent kÃ¼rzer", sagte er. Der Anteil pÃ¼nktlich ausgelieferter Bestellungen sei in den stÃ¤rker fokussierten Gebieten auf 85 Prozent gestiegen, entsprechend hÃ¤tten sich auch die Kundenbewertungen deutlich verbessert. "Jetzt haben wir endlich wieder spÃ¼rbares Wachstum im Lieferservice."

Weitere Verlagerungen an Dienstleister will Neubauer langfristig nicht ausschlieÃŸen, geplant sei das aber nicht. "Wir wollen das Beste aus beiden Welten verbinden", sagte er. In nachfragestarken Gebieten kÃ¶nne die Logistik der Muttergesellschaft durchaus ihre StÃ¤rken ausspielen.

