Brennpunkte

Selenskyj: Ukrainischer PrÃ¤sidialamtschef nach Korruptionsverdacht zurÃ¼ckgetreten

  • AFP - 28. November 2025, 17:11 Uhr
Bild vergrößern: Selenskyj: Ukrainischer PrÃ¤sidialamtschef nach Korruptionsverdacht zurÃ¼ckgetreten
Jermak (l.) und Selenskyj Mitte November in Madrid
Bild: AFP

Nach Durchsuchungen beim ukrainischen PrÃ¤sidialamtschef Andrij Jermak wegen Korruptionsverdachts hat der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj dessen RÃ¼cktritt verkÃ¼ndet. Selenskyj will am Samstag mit einem mÃ¶glichen Nachfolger Jermaks sprechen.

Nach Durchsuchungen bei dem ukrainischen PrÃ¤sidialamtschef Andrij Jermak wegen Korruptionsverdachts hat der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj dessen RÃ¼cktritt verkÃ¼ndet. Jermak habe seinen RÃ¼cktritt eingereicht, sagte Selenskyj am Freitag in einer Videoansprache. Er werde am Samstag Beratungen mit einem mÃ¶glichen Nachfolger Jermaks abhalten, kÃ¼ndigte der PrÃ¤sident an.

Am Freitagmorgen hatten wegen des Korruptionsverdachts Durchsuchungen bei dem engsten Vertrauten Selenskyjs stattgefunden, wie das ukrainische AntikorruptionsbÃ¼ro (Nabu) und die Antikorruptions-Staatsanwaltschaft mitteilten. Die MaÃŸnahmen seien "Teil einer Untersuchung". Unklar war zunÃ¤chst, ob die Ermittlungen gegen Jermak mit dem massiven Korruptionsskandal im Energiesektor in Verbindung stehen, der die Ukraine derzeit erschÃ¼ttert und der bis in das engste Umfeld des ukrainischen PrÃ¤sidenten reicht. Jermak kÃ¼ndigte an, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten.

Selenskyj hatte seinen Vertrauten kÃ¼rzlich zum Leiter der ukrainischen Delegation bei den GesprÃ¤chen in Genf Ã¼ber den von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ernannt. Kritiker in der Ukraine werfen dem PrÃ¤sidialamtschef jedoch vor, er habe zu viel Macht angehÃ¤uft. Auch kontrolliere Jermak den Zugang zum ukrainischen PrÃ¤sidenten und grenze kritische Stimmen rÃ¼cksichtslos aus.

Erst kÃ¼rzlich hatte das AntikorruptionsbÃ¼ro Nabu ein "kriminelles System" aufgedeckt, das nach eigenen Angaben zur Veruntreuung von 100 Millionen Dollar (etwa 86 Millionen Euro) in der Ukraine gefÃ¼hrt habe. Im Mittelpunkt der AffÃ¤re steht ein enger Freund und frÃ¼herer GeschÃ¤ftspartner Selenskyjs, Timur Minditsch. Der ukrainische Justizminister und die Energieministerin verloren ihre Posten.Â Ebenfalls zu den VerdÃ¤chtigen in dem Fall zÃ¤hlt den BehÃ¶rden zufolge der frÃ¼here Vize-Regierungschef Oleksij Tschernyschow.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    StaatsanwÃ¤ltin: MutmaÃŸlicher SchÃ¼tze von Washington wird wegen Mordes angeklagt
    StaatsanwÃ¤ltin: MutmaÃŸlicher SchÃ¼tze von Washington wird wegen Mordes angeklagt

    Nach dem Tod einer US-Nationalgardistin in Folge eines Schusswaffenangriffs in Washington hat die zustÃ¤ndige BundesstaatsanwÃ¤ltin eine VerschÃ¤rfung der Anklage gegen den

    Mehr
    Selenskyj-Berater tritt nach Korruptionsrazzia zurÃ¼ck
    Selenskyj-Berater tritt nach Korruptionsrazzia zurÃ¼ck

    Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Einer der engsten Berater des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak, ist am Freitag zurÃ¼ckgetreten, nachdem die

    Mehr
    Berlin: Banner gegen NeugrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation darf an Uni hÃ¤ngen
    Berlin: Banner gegen NeugrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation darf an Uni hÃ¤ngen

    Ein Protestplakat gegen die am Wochenende geplante NeugrÃ¼ndung der AfD-Jugendorganisation in GieÃŸen darf an einer Berliner UniversitÃ¤t hÃ¤ngen bleiben. Das entschied das

    Mehr
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Verstaatlichung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Verstaatlichung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Brantner auf GrÃ¼nen-Parteitag: Jung und Alt nicht gegeneinander ausspielen
    Brantner auf GrÃ¼nen-Parteitag: Jung und Alt nicht gegeneinander ausspielen
    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere
    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere
    Macron will Handyverbot an Schulen auf Oberstufe ausdehnen
    Macron will Handyverbot an Schulen auf Oberstufe ausdehnen
    GrÃ¼ne beginnen Bundesparteitag in Hannover
    GrÃ¼ne beginnen Bundesparteitag in Hannover
    Papst Leo XIV. ruft Christen verschiedener Konfessionen zur Einheit auf
    Papst Leo XIV. ruft Christen verschiedener Konfessionen zur Einheit auf
    Bundestag beschlieÃŸt 524 Milliarden Euro schweren Haushalt fÃ¼r 2026
    Bundestag beschlieÃŸt 524 Milliarden Euro schweren Haushalt fÃ¼r 2026

    Top Meldungen

    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent
    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt im November voraussichtlich wie im Vormonat bei 2,3 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt

    Mehr
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.

    Mehr
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken

    Die im Herbst Ã¼bliche Belebung hat auch im November fÃ¼r eine sinkende Arbeitslosenzahl gesorgt: Sie ging im Vormonatsvergleich leicht um 26.000 auf 2,885 Millionen zurÃ¼ck, wie

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts