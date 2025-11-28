Selenskyj: Ukrainischer PrÃ¤sidialamtschef nach Korruptionsverdacht zurÃ¼ckgetreten

Jermak (l.) und Selenskyj Mitte November in Madrid

Nach Durchsuchungen beim ukrainischen PrÃ¤sidialamtschef Andrij Jermak wegen Korruptionsverdachts hat der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj dessen RÃ¼cktritt verkÃ¼ndet. Selenskyj will am Samstag mit einem mÃ¶glichen Nachfolger Jermaks sprechen.

Nach Durchsuchungen bei dem ukrainischen PrÃ¤sidialamtschef Andrij Jermak wegen Korruptionsverdachts hat der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj dessen RÃ¼cktritt verkÃ¼ndet. Jermak habe seinen RÃ¼cktritt eingereicht, sagte Selenskyj am Freitag in einer Videoansprache. Er werde am Samstag Beratungen mit einem mÃ¶glichen Nachfolger Jermaks abhalten, kÃ¼ndigte der PrÃ¤sident an.



Am Freitagmorgen hatten wegen des Korruptionsverdachts Durchsuchungen bei dem engsten Vertrauten Selenskyjs stattgefunden, wie das ukrainische AntikorruptionsbÃ¼ro (Nabu) und die Antikorruptions-Staatsanwaltschaft mitteilten. Die MaÃŸnahmen seien "Teil einer Untersuchung". Unklar war zunÃ¤chst, ob die Ermittlungen gegen Jermak mit dem massiven Korruptionsskandal im Energiesektor in Verbindung stehen, der die Ukraine derzeit erschÃ¼ttert und der bis in das engste Umfeld des ukrainischen PrÃ¤sidenten reicht. Jermak kÃ¼ndigte an, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten.



Selenskyj hatte seinen Vertrauten kÃ¼rzlich zum Leiter der ukrainischen Delegation bei den GesprÃ¤chen in Genf Ã¼ber den von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ernannt. Kritiker in der Ukraine werfen dem PrÃ¤sidialamtschef jedoch vor, er habe zu viel Macht angehÃ¤uft. Auch kontrolliere Jermak den Zugang zum ukrainischen PrÃ¤sidenten und grenze kritische Stimmen rÃ¼cksichtslos aus.



Erst kÃ¼rzlich hatte das AntikorruptionsbÃ¼ro Nabu ein "kriminelles System" aufgedeckt, das nach eigenen Angaben zur Veruntreuung von 100 Millionen Dollar (etwa 86 Millionen Euro) in der Ukraine gefÃ¼hrt habe. Im Mittelpunkt der AffÃ¤re steht ein enger Freund und frÃ¼herer GeschÃ¤ftspartner Selenskyjs, Timur Minditsch. Der ukrainische Justizminister und die Energieministerin verloren ihre Posten.Â Ebenfalls zu den VerdÃ¤chtigen in dem Fall zÃ¤hlt den BehÃ¶rden zufolge der frÃ¼here Vize-Regierungschef Oleksij Tschernyschow.Â