Brantner auf GrÃ¼nen-Parteitag: Jung und Alt nicht gegeneinander ausspielen

Brantner auf dem Parteitag in Hannover

GrÃ¼nen-Parteichefin Franziska Brantner hat in der Debatte Ã¼ber die Rentenpolitik davor gewarnt, Jung und Alt gegeneinander auszuspielen. "Wir mÃ¼ssen die Generationen zusammenbringen und nicht gegeneinander aufhetzen", sagte Brantner am Freitag in ihrer Rede auf dem Bundesparteitag in Hannover. Dabei drang sie auch auf weitgehende Reformen im Rentensystem.



"Die Rente kÃ¶nnen wir nicht halten, wenn wir sie nicht grundlegend reformieren", sagte die GrÃ¼nen-Vorsitzende. DarÃ¼ber mÃ¼sse ehrlich gesprochen werden. Wenn Menschen 100 Jahre alt werden, "dann werden auch Einige ein paar Jahre lÃ¤nger arbeiten mÃ¼ssen", zeigte sich Brantner grundsÃ¤tzlich offen fÃ¼r Debatten Ã¼ber eine lÃ¤ngere Lebensarbeitszeit.



Der schwarz-roten Bundesregierung warf Brantner vor, eine Politik zu Lasten der jungen Menschen zu machen. Diese mÃ¼ssten bezahlen "fÃ¼r die Wahlgeschenke SÃ¶ders, fÃ¼r VersÃ¤umnisse beim Klimaschutz". Es kÃ¶nne jedoch nicht sein, dass "wir die Rechnung fÃ¼r unseren Konsum der nÃ¤chsten Generation ausstellen". Generell forderte Brantner, den Menschen "das Laben besser, gerechter, nachhaltiger" zu machen.Â



Im auÃŸenpolitischen Teil ihrer Rede forderte Brantner mehr SolidaritÃ¤t mit der Ukraine. US-PrÃ¤sident Donald Trump kritisierte sie scharf wegen seines sogenannten Friedensplans. "Er schmiedet einen Trump-Putin-Pakt, das ist Verrat", sagte die GrÃ¼nen-Vorsitzende. Dagegen mÃ¼sse Europa das klare Signal setzen: "Wir stehen an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer."



Brantner warf Trump auch vor, die Nato zu zerstÃ¶ren. "Die Nato, wie es sie bisher gab, existiert nicht mehr, das ist ein Epochenwandel", sagte die GrÃ¼nen-Politikerin. "Wenn wir uns heute nicht um Europas Sicherheit kÃ¼mmern, dann kommen morgen auch die LeichensÃ¤cke in Berlin an", mahnte sie zur StÃ¤rkung der VerteidigungsfÃ¤higkeit, Brantner plÃ¤dierte dabei fÃ¼r eine EuropÃ¤ische Verteidigungsunion unter Einbeziehung der Ukraine.