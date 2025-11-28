Brennpunkte

Slownien will bei Verteidigungsindustrie mehr Zusammenarbeit

  • dts - 28. November 2025, 18:21 Uhr
Bild vergrößern: Slownien will bei Verteidigungsindustrie mehr Zusammenarbeit
Robert Golob und Friedrich Merz am 28.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Slownien will im Bereich Verteidigungsindustrie mehr Zusammenarbeit mit Deutschland.

"Zwischen unseren beiden LÃ¤ndern gibt es heute bereits gute Kooperation, zum Beispiel im Bereich fortschrittlicher Technologien und Weltraumtechnologien, ich bin davon Ã¼berzeugt, dass wir uns in der Zukunft hierbei noch verbessern werden", sagte Sloweniens MinisterprÃ¤sident Robert Golob am Freitag beim Empfang durch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Bundeskanzleramt.

"Wir haben auch darÃ¼ber gesprochen, wie die Kooperation im Bereich der Verteidigungsindustrie verbessert werden kann. Hierbei, aber auch im Bereich der Energetik und der Technologien, die mit dem Energiesektor verbunden sind, gibt es noch viel Spielraum."

Slowenien und Deutschland kÃ¶nnten dabei "den Weg auch fÃ¼r andere Mitgliedstaaten in der EuropÃ¤ischen Union zeigen", so Golob. "Nur gemeinsam kÃ¶nnen wir global wettbewerbsfÃ¤hig sein und bleiben. Wenn Europa technologisch souverÃ¤ner wird als heute, auch, was die fortschrittlichen Technologien anbelangt, so gelangt es in die Position, die es schon einmal hatte, in der es das Primat auf dem globalen Markt hatte, global gesehen, in allen globalen Angelegenheiten."

