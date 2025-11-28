StaatsanwÃ¤ltin: MutmaÃŸlicher SchÃ¼tze von Washington wird wegen Mordes angeklagt

EinsatzkrÃ¤fte am Tatort

Nach dem Tod einer US-Nationalgardistin in Folge eines Schusswaffenangriffs in Washington hat die zustÃ¤ndige BundesstaatsanwÃ¤ltin eine VerschÃ¤rfung der Anklage gegen den mutmaÃŸlichen SchÃ¼tzen bekanntgegeben.

Nach dem Tod einer US-Nationalgardistin in Folge eines Schusswaffenangriffs in Washington hat die zustÃ¤ndige BundesstaatsanwÃ¤ltin eine VerschÃ¤rfung der Anklage gegen den mutmaÃŸlichen SchÃ¼tzen angekÃ¼ndigt. "Wir stufen den ursprÃ¼nglichen Anklagepunkt des Totschlags auf Mord hoch", sagte die BundesstaatsanwÃ¤ltin des Hauptstadtbezirks District of Columbia (DC), Jeanine Pirro, am Freitag dem US-Sender Fox News. Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter werde darÃ¼ber hinaus in "vielen" weiteren Punkten angeklagt werden.



Der Angriff sei ein "geplanter Mord" gewesen, sagte Pirro. Aus dem "Hinterhalt" seien Menschen attackiert worden, "die nicht wussten, was kommt." Zum Zustand des zweiten bei dem Angriff verletzten Nationalgardisten sagte Pirro: "Wir haben noch Hoffnung." Er schwebe Â Â Â nach wie vor in Lebensgefahr. Zuvor hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump erklÃ¤rt, der Verletzte sei "in sehr schlechter Verfassung".



Am Mittwoch hatte ein Afghane die beiden Nationalgardisten im Zentrum der US-Hauptstadt durch SchÃ¼sse schwer verletzt. Der mutmaÃŸliche Angreifer wurde festgenommen. Er war laut US-Medienberichten im Jahr 2021 aus Afghanistan in die USA eingereist, nachdem er in seiner Heimat mit dem US-Auslandsgeheimdienst CIA und weiteren Regierungsstellen zusammengearbeitet hatte. Demnach gehÃ¶rte er der CIA-Einheit "Zero Units" an, einer von dem US-Auslandsgeheimdienst unterstÃ¼tzten Anti-Terror-Gruppe.



Nach dem Vorfall drohte Trump neben einem Aufnahmestopp fÃ¼r Menschen aus "Dritte-Welt-LÃ¤ndern" damit, "Millionen" von Einreisegenehmigungen rÃ¼ckgÃ¤ngig zu machen, die unter seinem VorgÃ¤nger Joe Biden erteilt worden waren. Es wÃ¼rden alle AuslÃ¤nder ausgewiesen, die ein Sicherheitsrisiko seien oder die nicht mit der "westlichen Zivilisation" vereinbar seien. Trump erklÃ¤rte auÃŸerdem, er werde alle Bundesleistungen fÃ¼r Nicht-US-BÃ¼rger beenden.