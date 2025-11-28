Brennpunkte

StaatsanwÃ¤ltin: MutmaÃŸlicher SchÃ¼tze von Washington wird wegen Mordes angeklagt

  • AFP - 28. November 2025, 17:49 Uhr
Bild vergrößern: StaatsanwÃ¤ltin: MutmaÃŸlicher SchÃ¼tze von Washington wird wegen Mordes angeklagt
EinsatzkrÃ¤fte am Tatort
Bild: AFP

Nach dem Tod einer US-Nationalgardistin in Folge eines Schusswaffenangriffs in Washington hat die zustÃ¤ndige BundesstaatsanwÃ¤ltin eine VerschÃ¤rfung der Anklage gegen den mutmaÃŸlichen SchÃ¼tzen bekanntgegeben.

Nach dem Tod einer US-Nationalgardistin in Folge eines Schusswaffenangriffs in Washington hat die zustÃ¤ndige BundesstaatsanwÃ¤ltin eine VerschÃ¤rfung der Anklage gegen den mutmaÃŸlichen SchÃ¼tzen angekÃ¼ndigt. "Wir stufen den ursprÃ¼nglichen Anklagepunkt des Totschlags auf Mord hoch", sagte die BundesstaatsanwÃ¤ltin des Hauptstadtbezirks District of Columbia (DC), Jeanine Pirro, am Freitag dem US-Sender Fox News. Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter werde darÃ¼ber hinaus in "vielen" weiteren Punkten angeklagt werden.

Der Angriff sei ein "geplanter Mord" gewesen, sagte Pirro. Aus dem "Hinterhalt" seien Menschen attackiert worden, "die nicht wussten, was kommt." Zum Zustand des zweiten bei dem Angriff verletzten Nationalgardisten sagte Pirro: "Wir haben noch Hoffnung." Er schwebe Â Â Â  nach wie vor in Lebensgefahr. Zuvor hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump erklÃ¤rt, der Verletzte sei "in sehr schlechter Verfassung".

Am Mittwoch hatte ein Afghane die beiden Nationalgardisten im Zentrum der US-Hauptstadt durch SchÃ¼sse schwer verletzt. Der mutmaÃŸliche Angreifer wurde festgenommen. Er war laut US-Medienberichten im Jahr 2021 aus Afghanistan in die USA eingereist, nachdem er in seiner Heimat mit dem US-Auslandsgeheimdienst CIA und weiteren Regierungsstellen zusammengearbeitet hatte. Demnach gehÃ¶rte er der CIA-Einheit "Zero Units" an, einer von dem US-Auslandsgeheimdienst unterstÃ¼tzten Anti-Terror-Gruppe.

Nach dem Vorfall drohte Trump neben einem Aufnahmestopp fÃ¼r Menschen aus "Dritte-Welt-LÃ¤ndern" damit, "Millionen" von Einreisegenehmigungen rÃ¼ckgÃ¤ngig zu machen, die unter seinem VorgÃ¤nger Joe Biden erteilt worden waren. Es wÃ¼rden alle AuslÃ¤nder ausgewiesen, die ein Sicherheitsrisiko seien oder die nicht mit der "westlichen Zivilisation" vereinbar seien. Trump erklÃ¤rte auÃŸerdem, er werde alle Bundesleistungen fÃ¼r Nicht-US-BÃ¼rger beenden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Selenskyj: Ukrainischer PrÃ¤sidialamtschef nach Korruptionsverdacht zurÃ¼ckgetreten
    Selenskyj: Ukrainischer PrÃ¤sidialamtschef nach Korruptionsverdacht zurÃ¼ckgetreten

    Nach Durchsuchungen bei dem ukrainischen PrÃ¤sidialamtschef Andrij Jermak wegen Korruptionsverdachts hat der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj dessen RÃ¼cktritt

    Mehr
    Selenskyj-Berater tritt nach Korruptionsrazzia zurÃ¼ck
    Selenskyj-Berater tritt nach Korruptionsrazzia zurÃ¼ck

    Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Einer der engsten Berater des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak, ist am Freitag zurÃ¼ckgetreten, nachdem die

    Mehr
    Berlin: Banner gegen NeugrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation darf an Uni hÃ¤ngen
    Berlin: Banner gegen NeugrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation darf an Uni hÃ¤ngen

    Ein Protestplakat gegen die am Wochenende geplante NeugrÃ¼ndung der AfD-Jugendorganisation in GieÃŸen darf an einer Berliner UniversitÃ¤t hÃ¤ngen bleiben. Das entschied das

    Mehr
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Verstaatlichung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Verstaatlichung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Brantner auf GrÃ¼nen-Parteitag: Jung und Alt nicht gegeneinander ausspielen
    Brantner auf GrÃ¼nen-Parteitag: Jung und Alt nicht gegeneinander ausspielen
    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere
    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere
    Macron will Handyverbot an Schulen auf Oberstufe ausdehnen
    Macron will Handyverbot an Schulen auf Oberstufe ausdehnen
    GrÃ¼ne beginnen Bundesparteitag in Hannover
    GrÃ¼ne beginnen Bundesparteitag in Hannover
    Papst Leo XIV. ruft Christen verschiedener Konfessionen zur Einheit auf
    Papst Leo XIV. ruft Christen verschiedener Konfessionen zur Einheit auf
    Bundestag beschlieÃŸt 524 Milliarden Euro schweren Haushalt fÃ¼r 2026
    Bundestag beschlieÃŸt 524 Milliarden Euro schweren Haushalt fÃ¼r 2026

    Top Meldungen

    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent
    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt im November voraussichtlich wie im Vormonat bei 2,3 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt

    Mehr
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.

    Mehr
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken

    Die im Herbst Ã¼bliche Belebung hat auch im November fÃ¼r eine sinkende Arbeitslosenzahl gesorgt: Sie ging im Vormonatsvergleich leicht um 26.000 auf 2,885 Millionen zurÃ¼ck, wie

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts